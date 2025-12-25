РУС
Украинскую беженку заставили покинуть учебу в британском колледже после отказа изучать русский язык, - The Guardian

Великобритания

В Великобритании разразился скандал вокруг украинской беженки, которую заставили покинуть учебу в колледже после отказа изучать русский язык.

Об этом сообщает издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, 19-летняя украинка Екатерина Эндеберия проживает в городе Сток-он-Трент на западе Англии. В 2023 году она поступила в местный колледж, где изучала экономику, политику и статистику.

Проблемы в колледже

По словам девушки, когда ей было сложно с отдельными предметами, преподаватели неоднократно предлагали ей вместо этого изучать русский язык. Екатерина, отец которой служит в ВСУ, назвала такие предложения "оскорбительными", "бестактными", похожими на "дискриминацию и расизм" и в целом травматичным опытом.

В результате она покинула учебное заведение и сейчас учится дома, пользуясь конспектами друзей. Экзамены Екатерина планирует сдавать как частный кандидат в 2026 году.

В интервью изданию девушка рассказала, что родилась в Донецке, и поэтому изучение русского языка противоречит ее личным принципам: "Это не тот язык, на котором я хочу говорить или изучать, потому что мой отец стал солдатом в прошлом году. Я искренне благодарна за возможность учиться в Великобритании - это как мой третий дом [после Украины и Чехии, куда она сначала переехала]. Но не все осознают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуре и языку после всего, через что прошла наша страна".

Екатерина также заявила, что испытывала трудности с отдельными предметами и подвергалась травле из-за акцента. По ее словам, колледж не оказал дополнительной поддержки, а настаивал на выборе курса русского языка. "Вместо того, чтобы выразить сочувствие или помощь, они продолжали настаивать на том, чтобы я сменила тему. Никто не пытался понять, насколько болезненным был для меня этот опыт", - сказала она.

Жалоба на учебное заведение

Сейчас украинка находится в процессе подачи официальной жалобы на учебное заведение. В самом колледже комментировать ситуацию отказались, сославшись на соображения конфиденциальности.

Как отмечает The Guardian, ранее украинское правительство вело переговоры с Лондоном о предоставлении подросткам-беженцам возможности сдавать выпускные экзамены на украинском языке. Это происходило на фоне сообщений о случаях, когда украинских студентов в Британии поощряли или заставляли изучать русский язык из-за имеющихся базовых знаний.

беженцы (1737) Великобритания (5248) русский язык (615)
+2
ну, це ще нормально. А могли би ще примусити носити хіджаб.
25.12.2025 14:51 Ответить
+1
Взагалі то служби безпеки ВБ повинні придивитися до персоналу того коледжу.
100 пудово агенти кремля і вже завтра можуть бути причетними до терористичних дій, чи шпигенських.
25.12.2025 14:59 Ответить
+1
Заголовок не відповідає дійсності.

Я зрозумів, що предмети, які хотіла вивчати дівчина, з якихось причин давалися їй важко, тобто вона не могла вивчити програму цих предметів та скласти іспит/залік.

Тому запропонували кацапську. Вона відмовилася. І покинула навчання, основною причиною була, все таки, її неуспішність з инших предметів.

Я зрозумів, що адміністрація коледжу тут ні до чого.

А дівчині пошана, звісно. І побажання опанувати англійську на належному рівні, щоб мати змогу навчатися там, де їй подобається.
25.12.2025 15:00 Ответить
уходь з туда, бо тебе там щє гвінєо-бісайську навчяти змусять..
показать весь комментарий
25.12.2025 14:53 Ответить
британци вже вчать мову свого майбутнього господаря?
показать весь комментарий
25.12.2025 14:59 Ответить
Шість основних (офіційних) мов ООН, що використовуються на міжурядових засіданнях та для документації, це: https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHjIICAoQABgWGB4yCAgLEAAYFhgeMggIDBAAGBYYHjIICA0QABgWGB4yCAgOEAAYFhge0gEINzMxNmowajmoAg6wAgHxBWepI3mHoccM8QVnqSN5h6HHDA&client=ms-android-oneplus-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7vIxhtGGO1em3rNQVvu7sA08k-cLsOIm0kPXPKAcFb_ST4jAVk5LGSOEJthqw6wvbFAIDKJ3K8pZFNupDkNJnU_BOmTkKi8xcppE2PDkDmD7WNcXVxja1ogh7ugDGZcb82weaQomGr7hw9FNWIx8x0uiCtk19zXR2ilGtE_ycOL_O8lm45xz7AGCZF3QVQHC5QfjCBEEbRZuiZXBdq67YGG8g7nZGs4IYzdOfbVu_Ix0wUM24MO1tNpJn0mH-zUr0qVQEovNEh5wwKKn2rLOmPdy3BqTmXDKxyjmdA7VNPA&csui=3&ved=2ahUKEwiA-aTD5tiRAxV7VPEDHcn9K8QQgK4QegQIARAC англійська, https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHjIICAoQABgWGB4yCAgLEAAYFhgeMggIDBAAGBYYHjIICA0QABgWGB4yCAgOEAAYFhge0gEINzMxNmowajmoAg6wAgHxBWepI3mHoccM8QVnqSN5h6HHDA&client=ms-android-oneplus-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7vIxhtGGO1em3rNQVvu7sA08k-cLsOIm0kPXPKAcFb_ST4jAVk5LGSOEJthqw6wvbFAIDKJ3K8pZFNupDkNJnU_BOmTkKi8xcppE2PDkDmD7WNcXVxja1ogh7ugDGZcb82weaQomGr7hw9FNWIx8x0uiCtk19zXR2ilGtE_ycOL_O8lm45xz7AGCZF3QVQHC5QfjCBEEbRZuiZXBdq67YGG8g7nZGs4IYzdOfbVu_Ix0wUM24MO1tNpJn0mH-zUr0qVQEovNEh5wwKKn2rLOmPdy3BqTmXDKxyjmdA7VNPA&csui=3&ved=2ahUKEwiA-aTD5tiRAxV7VPEDHcn9K8QQgK4QegQIARAD арабська, https://www.google.com/search?q=%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHjIICAoQABgWGB4yCAgLEAAYFhgeMggIDBAAGBYYHjIICA0QABgWGB4yCAgOEAAYFhge0gEINzMxNmowajmoAg6wAgHxBWepI3mHoccM8QVnqSN5h6HHDA&client=ms-android-oneplus-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7vIxhtGGO1em3rNQVvu7sA08k-cLsOIm0kPXPKAcFb_ST4jAVk5LGSOEJthqw6wvbFAIDKJ3K8pZFNupDkNJnU_BOmTkKi8xcppE2PDkDmD7WNcXVxja1ogh7ugDGZcb82weaQomGr7hw9FNWIx8x0uiCtk19zXR2ilGtE_ycOL_O8lm45xz7AGCZF3QVQHC5QfjCBEEbRZuiZXBdq67YGG8g7nZGs4IYzdOfbVu_Ix0wUM24MO1tNpJn0mH-zUr0qVQEovNEh5wwKKn2rLOmPdy3BqTmXDKxyjmdA7VNPA&csui=3&ved=2ahUKEwiA-aTD5tiRAxV7VPEDHcn9K8QQgK4QegQIARAE іспанська, https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHjIICAoQABgWGB4yCAgLEAAYFhgeMggIDBAAGBYYHjIICA0QABgWGB4yCAgOEAAYFhge0gEINzMxNmowajmoAg6wAgHxBWepI3mHoccM8QVnqSN5h6HHDA&client=ms-android-oneplus-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7vIxhtGGO1em3rNQVvu7sA08k-cLsOIm0kPXPKAcFb_ST4jAVk5LGSOEJthqw6wvbFAIDKJ3K8pZFNupDkNJnU_BOmTkKi8xcppE2PDkDmD7WNcXVxja1ogh7ugDGZcb82weaQomGr7hw9FNWIx8x0uiCtk19zXR2ilGtE_ycOL_O8lm45xz7AGCZF3QVQHC5QfjCBEEbRZuiZXBdq67YGG8g7nZGs4IYzdOfbVu_Ix0wUM24MO1tNpJn0mH-zUr0qVQEovNEh5wwKKn2rLOmPdy3BqTmXDKxyjmdA7VNPA&csui=3&ved=2ahUKEwiA-aTD5tiRAxV7VPEDHcn9K8QQgK4QegQIARAF китайська, https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHjIICAoQABgWGB4yCAgLEAAYFhgeMggIDBAAGBYYHjIICA0QABgWGB4yCAgOEAAYFhge0gEINzMxNmowajmoAg6wAgHxBWepI3mHoccM8QVnqSN5h6HHDA&client=ms-android-oneplus-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7vIxhtGGO1em3rNQVvu7sA08k-cLsOIm0kPXPKAcFb_ST4jAVk5LGSOEJthqw6wvbFAIDKJ3K8pZFNupDkNJnU_BOmTkKi8xcppE2PDkDmD7WNcXVxja1ogh7ugDGZcb82weaQomGr7hw9FNWIx8x0uiCtk19zXR2ilGtE_ycOL_O8lm45xz7AGCZF3QVQHC5QfjCBEEbRZuiZXBdq67YGG8g7nZGs4IYzdOfbVu_Ix0wUM24MO1tNpJn0mH-zUr0qVQEovNEh5wwKKn2rLOmPdy3BqTmXDKxyjmdA7VNPA&csui=3&ved=2ahUKEwiA-aTD5tiRAxV7VPEDHcn9K8QQgK4QegQIARAG російська та https://www.google.com/search?q=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHjIICAoQABgWGB4yCAgLEAAYFhgeMggIDBAAGBYYHjIICA0QABgWGB4yCAgOEAAYFhge0gEINzMxNmowajmoAg6wAgHxBWepI3mHoccM8QVnqSN5h6HHDA&client=ms-android-oneplus-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7vIxhtGGO1em3rNQVvu7sA08k-cLsOIm0kPXPKAcFb_ST4jAVk5LGSOEJthqw6wvbFAIDKJ3K8pZFNupDkNJnU_BOmTkKi8xcppE2PDkDmD7WNcXVxja1ogh7ugDGZcb82weaQomGr7hw9FNWIx8x0uiCtk19zXR2ilGtE_ycOL_O8lm45xz7AGCZF3QVQHC5QfjCBEEbRZuiZXBdq67YGG8g7nZGs4IYzdOfbVu_Ix0wUM24MO1tNpJn0mH-zUr0qVQEovNEh5wwKKn2rLOmPdy3BqTmXDKxyjmdA7VNPA&csui=3&ved=2ahUKEwiA-aTD5tiRAxV7VPEDHcn9K8QQgK4QegQIARAH французька.
25.12.2025 15:04 Ответить
не мають права цього робити
могли запропонувати підготовчі курси паралельно з навчанням
купа підтримуючих програм для іншомовних студентів
але росмова - це за межею
це росмовні викладачі там своє мутять
гнати цю скотину потрібно звідусіль
а не давати їм право встановлювати свої закони
в чужих країнах
в нас вже нагадили, в Україні
25.12.2025 15:07 Ответить
от ви і додумщік, вам любе слово дай
далі самі розгорнете на 512 сторінок свої думки...
25.12.2025 15:08 Ответить
я на власні очі все споглядаю
і вмію добре аналізувати, на відміну від деяких ідіотів.
25.12.2025 15:13 Ответить
Хто тут на цензорі казав що мігранти не повинні качати права, бо вони гості?
25.12.2025 15:02 Ответить
я розумію англійську, бо ти в кінце кінців в Британії
з якої венесуелли кацапська?
25.12.2025 15:03 Ответить
ця російська сволота скрізь просочилась
в Німеччині теж на пальцях українських вчителів
можна порахувати
йдть до наших дітей з росмовою в зубах,
хоча ніби з України.
25.12.2025 15:03 Ответить
Це мало б набути більшого розголосу(Бо в різних країнах світу,москалі пропонують формулу "ми же сваі",і під цей шумок створють школи,дитсадки з ватним керуванням для українців,тобто промивають мозги і тут на рахунок аднаво народа(((
25.12.2025 15:05 Ответить
Ви гляньте лише на громади, спільноти "українців"
в світі
на чолі яких стоять росмовні "полковники"
Я особисто знаю пару таких в країнах Балтії
щось на кшталт Козацьких товариств в Україні.
25.12.2025 15:12 Ответить
Ну.., то най чекають моск@..й ракетний таз на Тауерський міст!
25.12.2025 15:06 Ответить
 
 