Украинскую беженку заставили покинуть учебу в британском колледже после отказа изучать русский язык, - The Guardian

В Великобритании разразился скандал вокруг украинской беженки, которую заставили покинуть учебу в колледже после отказа изучать русский язык.

Об этом сообщает издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, 19-летняя украинка Екатерина Эндеберия проживает в городе Сток-он-Трент на западе Англии. В 2023 году она поступила в местный колледж, где изучала экономику, политику и статистику.

Проблемы в колледже

По словам девушки, когда ей было сложно с отдельными предметами, преподаватели неоднократно предлагали ей вместо этого изучать русский язык. Екатерина, отец которой служит в ВСУ, назвала такие предложения "оскорбительными", "бестактными", похожими на "дискриминацию и расизм" и в целом травматичным опытом.

В результате она покинула учебное заведение и сейчас учится дома, пользуясь конспектами друзей. Экзамены Екатерина планирует сдавать как частный кандидат в 2026 году.

В интервью изданию девушка рассказала, что родилась в Донецке, и поэтому изучение русского языка противоречит ее личным принципам: "Это не тот язык, на котором я хочу говорить или изучать, потому что мой отец стал солдатом в прошлом году. Я искренне благодарна за возможность учиться в Великобритании - это как мой третий дом [после Украины и Чехии, куда она сначала переехала]. Но не все осознают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуре и языку после всего, через что прошла наша страна".

Екатерина также заявила, что испытывала трудности с отдельными предметами и подвергалась травле из-за акцента. По ее словам, колледж не оказал дополнительной поддержки, а настаивал на выборе курса русского языка. "Вместо того, чтобы выразить сочувствие или помощь, они продолжали настаивать на том, чтобы я сменила тему. Никто не пытался понять, насколько болезненным был для меня этот опыт", - сказала она.

Жалоба на учебное заведение

Сейчас украинка находится в процессе подачи официальной жалобы на учебное заведение. В самом колледже комментировать ситуацию отказались, сославшись на соображения конфиденциальности.

Как отмечает The Guardian, ранее украинское правительство вело переговоры с Лондоном о предоставлении подросткам-беженцам возможности сдавать выпускные экзамены на украинском языке. Это происходило на фоне сообщений о случаях, когда украинских студентов в Британии поощряли или заставляли изучать русский язык из-за имеющихся базовых знаний.

