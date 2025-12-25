Украинскую беженку заставили покинуть учебу в британском колледже после отказа изучать русский язык, - The Guardian
В Великобритании разразился скандал вокруг украинской беженки, которую заставили покинуть учебу в колледже после отказа изучать русский язык.
Об этом сообщает издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, 19-летняя украинка Екатерина Эндеберия проживает в городе Сток-он-Трент на западе Англии. В 2023 году она поступила в местный колледж, где изучала экономику, политику и статистику.
Проблемы в колледже
По словам девушки, когда ей было сложно с отдельными предметами, преподаватели неоднократно предлагали ей вместо этого изучать русский язык. Екатерина, отец которой служит в ВСУ, назвала такие предложения "оскорбительными", "бестактными", похожими на "дискриминацию и расизм" и в целом травматичным опытом.
В результате она покинула учебное заведение и сейчас учится дома, пользуясь конспектами друзей. Экзамены Екатерина планирует сдавать как частный кандидат в 2026 году.
В интервью изданию девушка рассказала, что родилась в Донецке, и поэтому изучение русского языка противоречит ее личным принципам: "Это не тот язык, на котором я хочу говорить или изучать, потому что мой отец стал солдатом в прошлом году. Я искренне благодарна за возможность учиться в Великобритании - это как мой третий дом [после Украины и Чехии, куда она сначала переехала]. Но не все осознают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуре и языку после всего, через что прошла наша страна".
Екатерина также заявила, что испытывала трудности с отдельными предметами и подвергалась травле из-за акцента. По ее словам, колледж не оказал дополнительной поддержки, а настаивал на выборе курса русского языка. "Вместо того, чтобы выразить сочувствие или помощь, они продолжали настаивать на том, чтобы я сменила тему. Никто не пытался понять, насколько болезненным был для меня этот опыт", - сказала она.
Жалоба на учебное заведение
Сейчас украинка находится в процессе подачи официальной жалобы на учебное заведение. В самом колледже комментировать ситуацию отказались, сославшись на соображения конфиденциальности.
Как отмечает The Guardian, ранее украинское правительство вело переговоры с Лондоном о предоставлении подросткам-беженцам возможности сдавать выпускные экзамены на украинском языке. Это происходило на фоне сообщений о случаях, когда украинских студентов в Британии поощряли или заставляли изучать русский язык из-за имеющихся базовых знаний.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
100 пудово агенти кремля і вже завтра можуть бути причетними до терористичних дій, чи шпигенських.
Я зрозумів, що предмети, які хотіла вивчати дівчина, з якихось причин давалися їй важко, тобто вона не могла вивчити програму цих предметів та скласти іспит/залік.
Тому запропонували кацапську. Вона відмовилася. І покинула навчання, основною причиною була, все таки, її неуспішність з инших предметів.
Я зрозумів, що адміністрація коледжу тут ні до чого.
А дівчині пошана, звісно. І побажання опанувати англійську на належному рівні, щоб мати змогу навчатися там, де їй подобається.
могли запропонувати підготовчі курси паралельно з навчанням
купа підтримуючих програм для іншомовних студентів
але росмова - це за межею
це росмовні викладачі там своє мутять
гнати цю скотину потрібно звідусіль
а не давати їм право встановлювати свої закони
в чужих країнах
в нас вже нагадили, в Україні
далі самі розгорнете на 512 сторінок свої думки...
і вмію добре аналізувати, на відміну від деяких ідіотів.
з якої венесуелли кацапська?
в Німеччині теж на пальцях українських вчителів
можна порахувати
йдть до наших дітей з росмовою в зубах,
хоча ніби з України.
в світі
на чолі яких стоять росмовні "полковники"
Я особисто знаю пару таких в країнах Балтії
щось на кшталт Козацьких товариств в Україні.