Українську біженку змусили покинути навчання в британському коледжі після відмови вивчати російську мову, - The Guardian

У Великій Британії виник скандал довкола української біженки, яку змусили покинути навчання в коледжі після відмови вивчати російську мову.

Про це повідомиляє видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, 19-річна українка Катерина Ендеберія проживає в місті Сток-он-Трент на заході Англії. У 2023 році вона вступила до місцевого коледжу, де вивчала економіку, політику та статистику.

Проблеми в коледжі

За словами дівчини, коли їй було складно з окремими предметами, викладачі неодноразово пропонували їй замість цього вивчати російську мову. Катерина, батько якої служить у ЗСУ, назвала такі пропозиції "образливими", "нетактовними", схожими на "дискримінацію та расизм" і загалом травматичним досвідом.

У результаті вона залишила навчальний заклад і нині навчається вдома, користуючись конспектами друзів. Іспити Катерина планує складати як приватний кандидат у 2026 році.

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В інтерв’ю виданню дівчина розповіла, що народилася в Донецьку, і тому вивчення російської мови суперечить її особистим принципам: "Це не та мова, якою я хочу розмовляти чи вивчати, бо мій батько став солдатом минулого року. Я щиро вдячна за можливість навчатися у Великій Британії - це як мій третій дім [після України та Чехії, куди вона спочатку переїхала]. Але не всі усвідомлюють, наскільки складно українським студентам адаптуватися до нової системи освіти, культури та мови після всього, через що пройшла наша країна".

Катерина також заявила, що мала труднощі з окремими предметами та відчувала цькування через акцент. За її словами, коледж не надав додаткової підтримки, натомість наполягав на виборі курсу російської мови. "Замість того, щоб висловити співчуття чи допомогу, вони продовжували наполягати на тому, щоб я змінила тему. Ніхто не намагався зрозуміти, наскільки болісним був для мене цей досвід", - сказала вона.

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Скарга на навчальний заклад

Наразі українка перебуває в процесі подання офіційної скарги на навчальний заклад. У самому коледжі коментувати ситуацію відмовилися, пославшись на міркування конфіденційності.

Як зазначає The Guardian, раніше український уряд вів переговори з Лондоном щодо надання підліткам-біженцям можливості складати випускні іспити українською мовою. Це відбувалося на тлі повідомлень про випадки, коли українських студентів у Британії заохочували або змушували вивчати російську мову через наявні базові знання.

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