Чоловік розтрощив бар на Франківщині після відмови вмикати російську музику – йому винесли вирок
У Верховині Івано-Франківської області чоловік у стані алкогольного спʼяніння почав трощити й ламати речі у барі після того, як працівниця закладу відмовилася вмикати йому російськомовну музику.
Про це йдеться у вироку Верховинського районного суду, інформує Цензор.НЕТ.
Дебош у барі
Відомо, що інцидент трапився ще у листопаді 2025 року. Тоді чоловік у стані сильного алкогольного спʼяніння у барі почав агресивно поводитись через те, що персонал відмовився вмикати пісні російською мовою. Він почав перевертати столи, кидати стільці та розбивати склянки.
- Загалом він пошкодив майно на 7 750 гривень.
Коли він не захотів заспокоюватись, його вивели з приміщення і не впустили назад. Тоді чоловік повністю роздягнувся та помочився на вхідні двері закладу. Через це заклад зачинили.
Вирок суду
У суді обвинувачений визнав свою провину й пояснив, що погано пам’ятає події того вечора через сп'яніння. Чоловік зазначив, що шкодує про скоєне, відшкодував матеріальні збитки та просив суд обмежитися штрафом.
Потерпіла сторона в особі власниці закладу підтвердила, що обвинувачений повністю компенсував збитки й не наполягала на суворому покаранні.
- Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 гривень.
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а чому ?
а тому що ніхто не розвалює хліборізки їм - толерантність наречія і підарів знову входить в тренд