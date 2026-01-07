Чоловік розтрощив бар на Франківщині після відмови вмикати російську музику – йому винесли вирок

У Верховині Івано-Франківської області чоловік у стані алкогольного спʼяніння почав трощити й ламати речі у барі після того, як працівниця закладу відмовилася вмикати йому російськомовну музику.

Про це йдеться у вироку Верховинського районного суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Дебош у барі

Відомо, що інцидент трапився ще у листопаді 2025 року. Тоді чоловік у стані сильного алкогольного спʼяніння у барі почав агресивно поводитись через те, що персонал відмовився вмикати пісні російською мовою. Він почав перевертати столи, кидати стільці та розбивати склянки.

Загалом він пошкодив майно на 7 750 гривень.

Коли він не захотів заспокоюватись, його вивели з приміщення і не впустили назад. Тоді чоловік повністю роздягнувся та помочився на вхідні двері закладу. Через це заклад зачинили.

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Вирок суду

У суді обвинувачений визнав свою провину й пояснив, що погано пам’ятає події того вечора через сп'яніння. Чоловік зазначив, що шкодує про скоєне, відшкодував матеріальні збитки та просив суд обмежитися штрафом.

Потерпіла сторона в особі власниці закладу підтвердила, що обвинувачений повністю компенсував збитки й не наполягала на суворому покаранні.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 гривень.

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