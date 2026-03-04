Предательница Повалий мечтает об оккупации Украины: "Там арестован мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, российский". ВИДЕО

Бывшая народная депутат от "Партии регионов" и певица-предательница Таисия Повалий, поддержавшая российскую агрессию, выпустила очередную порцию пропагандистских клише. Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью одному из кремлевских ресурсов она открыто призвала к оккупации Киева и уничтожению украинской государственности.

Предательница, которая сейчас скрывается в Москве, не скрывает, что ее "патриотизм" имеет вполне меркантильную основу - она хочет вернуть имущество, на которое украинская власть наложила арест.

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"Малая Россия" и "российский Киев": цитаты предательницы

О судьбе Украины: Повалий сомневается в сохранении независимости государства, заявляя:

"Киев, я не знаю, будет ли Украина. Киев. Но я хочу очень, потому что там - арестованный мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, российский".

Об имперских мифах: Предательница использовала избитые тезисы о "триединой Руси", назвав Украину "Малой Россией", а Беларусь – "Белой Россией". По ее мнению, "добро восторжествует" только тогда, когда эти территории будут поглощены Россией.

"Я что хочу сказать? Для меня важно одно в жизни еще. Как я чувствую внутри мою миссию? Это созидание и воссоединение славянских народов. Почему? Я вообще считаю, что основа славянских людей – это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в семью нашу вернутся все сестры – Малая Россия, Белая Россия, слава богу, с нами, и Великая Россия, тогда восторжествует на всю нашу планету добро. Оно восторжествует, потому что сейчас, все же, очень много зла".

О "миссии": Свою поддержку убийств украинцев Повалий цинично называет "миссией созидания и воссоединения славянских народов".

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Юридический аспект

Напомним, что Таисия Повалий является фигуранткой уголовных производств в Украине. В 2024 году СБУ сообщила ей о подозрении по трем статьям, включая коллаборационную деятельность и оправдание вооруженной агрессии РФ. На ее имущество - элитную недвижимость, автомобили и права на песни - наложен арест.

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