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Предательница Повалий мечтает об оккупации Украины: "Там арестован мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, российский". ВИДЕО

Бывшая народная депутат от "Партии регионов" и певица-предательница Таисия Повалий, поддержавшая российскую агрессию, выпустила очередную порцию пропагандистских клише. Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью одному из кремлевских ресурсов она открыто призвала к оккупации Киева и уничтожению украинской государственности.

Предательница, которая сейчас скрывается в Москве, не скрывает, что ее "патриотизм" имеет вполне меркантильную основу - она хочет вернуть имущество, на которое украинская власть наложила арест.

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"Малая Россия" и "российский Киев": цитаты предательницы

  • О судьбе Украины: Повалий сомневается в сохранении независимости государства, заявляя:

"Киев, я не знаю, будет ли Украина. Киев. Но я хочу очень, потому что там - арестованный мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, российский".

  • Об имперских мифах: Предательница использовала избитые тезисы о "триединой Руси", назвав Украину "Малой Россией", а Беларусь – "Белой Россией". По ее мнению, "добро восторжествует" только тогда, когда эти территории будут поглощены Россией.

"Я что хочу сказать? Для меня важно одно в жизни еще. Как я чувствую внутри мою миссию? Это созидание и воссоединение славянских народов. Почему? Я вообще считаю, что основа славянских людей – это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в семью нашу вернутся все сестры – Малая Россия, Белая Россия, слава богу, с нами, и Великая Россия, тогда восторжествует на всю нашу планету добро. Оно восторжествует, потому что сейчас, все же, очень много зла".

  • О "миссии": Свою поддержку убийств украинцев Повалий цинично называет "миссией созидания и воссоединения славянских народов".

Смотрите также: Три киевлянки пели "Я люблю тебя, Москва" и хвастались контентом в соцсетях, — полиция. ВИДЕО+ФОТО

Юридический аспект

Напомним, что Таисия Повалий является фигуранткой уголовных производств в Украине. В 2024 году СБУ сообщила ей о подозрении по трем статьям, включая коллаборационную деятельность и оправдание вооруженной агрессии РФ. На ее имущество - элитную недвижимость, автомобили и права на песни - наложен арест.

Смотрите: Пропагандисту Попову не понравились розовые футболки с надписью "Kill rusnya" от дизайнеров из Эстонии: "Это же расчеловечивание русских. Это чудовищно!". ВИДЕО


Автор: 

музыка (816) пропаганда (3776) россия (97856) Повалий Таисия (86)
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Топ комментарии
+69
Навіщо це лайно тут?
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04.03.2026 15:36 Ответить
+38
Краще запитати: чому це лайно ще патякає? Нема кулі як для киви? Давно вже пора на комусь продемонструвати, що вони не є недоторканими: кого більше не жалко Лорачку чи Повалійку?
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04.03.2026 15:39 Ответить
+32
Нормальних слів не лишилося, в мене на думці про неї самі матюки.
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04.03.2026 15:37 Ответить
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Навіщо це лайно тут?
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04.03.2026 15:36 Ответить
Краще запитати: чому це лайно ще патякає? Нема кулі як для киви? Давно вже пора на комусь продемонструвати, що вони не є недоторканими: кого більше не жалко Лорачку чи Повалійку?
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04.03.2026 15:39 Ответить
Повалій - дешева і продажна шльондра ,
якій не місце в Украіні , а місце у Кабиздоха !!
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04.03.2026 16:25 Ответить
До неї ставлення повинно бути як до того відомого "Невловимого Джо"
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04.03.2026 16:30 Ответить
Найгірша кара для неї - забуття.
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04.03.2026 19:52 Ответить
Для артистки - звісно найгірша, але немає зброї, щоб стріляла забуттям. А до глибокої старості їй ще далеко.
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04.03.2026 20:00 Ответить
Бойкотувати в змі будь яку згадку. Особисто я уже не пам'ятаю, що співали Лорак і Повалій.
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05.03.2026 08:14 Ответить
Нормальних слів не лишилося, в мене на думці про неї самі матюки.
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04.03.2026 15:37 Ответить
.... народна артистка України((((((((((((((
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04.03.2026 15:37 Ответить
В 24-му позбавили такого звання.
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04.03.2026 15:44 Ответить
Ну так хай бере автомат і іде робити його рузьким, чого тільки язиком молоти?
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04.03.2026 15:39 Ответить
Хвора баба..
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04.03.2026 15:40 Ответить
Сровняйте её дом с землёй, и нема причин. За домик, курва, беспокоится.
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04.03.2026 15:40 Ответить
ця видра родом з села Шамраївка Київської обл, оце таке смердюче лайно інколи виростає на нашій благодатній землі. жаль, що ніяка гадюка в дитинстві не вкусила, але ще не вечір
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04.03.2026 15:40 Ответить
Самка Ліхути й*бнулася...
Але це не захистить їх від fpv в пику ...
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04.03.2026 15:41 Ответить
ЇЇ треба повісити на Торговій площі в Білій Церкві
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04.03.2026 15:41 Ответить
Її треба повісити в шафі, шоб воно моль відлякувіло...
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04.03.2026 15:58 Ответить
Цю паскуду давно треба відправити на концерт кобзона ,ти погань проклята українським народом навіки.
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04.03.2026 15:41 Ответить
кончена... взагалі то зрадники це недоістоти..черговий ротяка гебельсівщтнт пдрів курвославних
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04.03.2026 15:42 Ответить
Київ може забезпечити їй місце-для урночки після крематорію байкового кладовища, думаю кияни дозволили би.
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04.03.2026 15:42 Ответить
Навіщо нам це гімно?
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04.03.2026 17:19 Ответить
от і все шо треба знати про руснявих жінок...все розрушити ,всіх вбити ,але хочуть мати свій дом ,в Україні !!! Повалій Потвора !!! ...
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04.03.2026 15:47 Ответить
Она вообще то не руснявая ,а украинского походження как и лорак и выросла здесь
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04.03.2026 15:51 Ответить
вона та, за яку себе тримає ...менталітет це серьозна річ...
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04.03.2026 16:01 Ответить
Ботокс донищив залишки її мозку...
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04.03.2026 15:47 Ответить
Так хай приїде і захопить🤗
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04.03.2026 15:53 Ответить
Якщо за справу цієї ла худри візьметься адвокат єрмак,то Україна буде платить цій х войді компенсацію
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04.03.2026 15:55 Ответить
Нафталінове чучєло...
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04.03.2026 15:57 Ответить
Терміново викликайте для неї самокат!
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04.03.2026 15:58 Ответить
ЕлектроФалоімітатор з пластитом
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04.03.2026 16:02 Ответить
От ***** тупая, твой дом тюрьма...
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04.03.2026 16:02 Ответить
Надішліть їй вже самокат.
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04.03.2026 16:03 Ответить
Боже, яке кончене
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04.03.2026 16:08 Ответить
Її дім буде на москвостанському кладовищі, коли вона буде знищена разом з рештою кацапів і диктатором *****!
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04.03.2026 16:11 Ответить
просто **** и писать о ней не обязательно
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04.03.2026 16:23 Ответить
Ну а що? Хай говоре. Наговорить собi на лiквiдацiю. А то щось забули про неi.
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04.03.2026 16:23 Ответить
А скільки ще цього лайна сидить в Україні ...
Я взагалі іноді не розумію як Україна встояла це Божа поміч не інакше
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04.03.2026 16:24 Ответить
нужно ее отправить н, чтобы спела портнову и киве
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04.03.2026 16:24 Ответить
Она сошла с ума...
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04.03.2026 16:29 Ответить
В неї його й не було
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04.03.2026 17:20 Ответить
на цю тварюку і магазіна не шкода.
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04.03.2026 16:35 Ответить
Вона стала схожа на зашморгану шлюху. Це жах. Уявляю її розпач коли вона дивиться на себе в дзеркало, стара, зачовгана, нелюбима та ще й вихолощена з середини. 🙊🙈🙉💩
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04.03.2026 16:39 Ответить
а як ще згадає, шо її чучма дрючив на диванчику, у якому був диктофон, то ще й певно ригає
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04.03.2026 17:11 Ответить
Господи, яке ж воно огидне! 🤢🤮
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04.03.2026 16:41 Ответить
шмара
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04.03.2026 16:41 Ответить
Воссоєдінітєлі бурятскіх і ерзянских народов
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04.03.2026 16:42 Ответить
Уберіть це гівно,воно смердить неймовірно.
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04.03.2026 16:45 Ответить
Співати - вже не може, в ось,щось гавкати ще може...
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04.03.2026 16:46 Ответить
Хоче попасти в дер Дупу. В гімні тепліше.
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04.03.2026 16:50 Ответить
Ще раз подивилась. Вона, я так бачу, в середину вже ботокс не вливає, а почала носити маску з дешевої гуми. Мабуть з тієї, що клізми роблять, бо сил розтягнути цю маску витрачає забагато. Добре, що ця клізмена гума замість.обличчя хоч сама стягується. Реально здається, що ось ось очі випадуть в неї😯
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04.03.2026 16:49 Ответить
Треба щось зробити з її «домом» щоб це лайно більше не тягнуло сюди.
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04.03.2026 16:50 Ответить
АРМА повинно все її майно продать з торгів,гроші в бюджет.І не буде у неї тут нічого.Але багато нюансів.Був такий ригіанал Олійник з Черкас.Давно втік до кацапів.Його маєток на Дніпрі в сусідньому селі.Там оформлено на якихось родичів.Арештований,а продать не можуть.
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04.03.2026 17:06 Ответить
Ротару в Києві.
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04.03.2026 19:55 Ответить
Лобода теж.
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04.03.2026 19:56 Ответить
лобода в дубаях . там якісний сілікон вставляють
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05.03.2026 07:55 Ответить
Пора цій Продажній падалі "подарить" дрон чи самокат-хай передає привіт здохлій потворі ківи Зрадникам Тільки Смерть
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04.03.2026 16:58 Ответить
Вона ніколи не давала інтерв"ю,бо тільки починала говорити щось від себе ставало видно,яка вона непроходимо тупа...
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04.03.2026 17:08 Ответить
Повалійка на старості років знову трохи уваги захотіла
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04.03.2026 17:11 Ответить
Може той будинок випадково згоріти має?
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04.03.2026 17:26 Ответить
навіть нема коментарів стосовно контексту, вона ідіотка і зрадниця. Питання одне - чому вона слова зв'язати докупи не може? вона буха? це обов'язково - бути бухим, коли ти на кацапському телебаченні?
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04.03.2026 17:32 Ответить
Претензії до ліхути,хай він тобі будує в ростові, він резиновий.Можна ще на московському болоті,всім упирям місця досить буде.Лєший всім зрадникам надасть.
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04.03.2026 17:35 Ответить
ТП
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04.03.2026 17:45 Ответить
Душевнобольная какая-то, что это за тело?
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04.03.2026 17:46 Ответить
Вона вже зрозуміла де вона і з ким, і як треба відпрацьовувати . І буде завжди хохлушка нижчого сорту
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04.03.2026 17:46 Ответить
Для чого надають трибуну подібним... путанам?
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04.03.2026 17:47 Ответить
чума їб*ча
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04.03.2026 17:58 Ответить
Народная артістка рєспублікі інгушетія !
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04.03.2026 18:45 Ответить
На кой эту суку здесь показывают?! Фу, чуть не стошнило!
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04.03.2026 18:49 Ответить
стара корова 🐮 мукає щось там, та вже нічого не намукає
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04.03.2026 18:49 Ответить
З грунтовими водами дійде !
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04.03.2026 19:11 Ответить
Снесите тот дом чтоб она так не переживала
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04.03.2026 19:30 Ответить
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04.03.2026 20:05 Ответить
яка вона тупа і не освідчена це просто жах .
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04.03.2026 19:31 Ответить
Баба Яга вийшла в ефір і воссоєдєніла свій поганий рот з кацапським прутнем.
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04.03.2026 20:06 Ответить
Тупа пи#зда....вона по ходу з кукухою не дружить від слова зовсім😂😂😂😂😂
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04.03.2026 20:31 Ответить
Народная артістка Інгушетії.
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04.03.2026 21:09 Ответить
Старечий маразм
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04.03.2026 21:46 Ответить
Зраду вимірювати в поваліях...Зрада + громадянство = 1 повалій ., просто зрада без громадянства =0.5 повалій....
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05.03.2026 09:21 Ответить
Велкам ту Україна, ****! Приїдь, ми тебе в асфальт закатаємо
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05.03.2026 18:33 Ответить
У моєї бабці колись була корова. Одне лице с цією повалійшою. Навіть лице корови було кращим, ніж ця морда, яка як лопатою прибита
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26.05.2026 09:56 Ответить
мерзкая, тупая *****
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26.05.2026 14:26 Ответить
 
 