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Кремлевский пропагандист Панкин о войне в Украине: "Когда это уже кончится? Уже есть, мягко говоря, усталость". ВИДЕО

В российском информационном пространстве наблюдаются признаки усталости от затяжной войны. Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из прямых эфиров пропагандист Иван Панкин открыто поставил под сомнение целесообразность неопределенных сроков "специальной военной операции" и потребовал конкретики от российского руководства.

Смотрите: Пропагандисту Попову не понравились розовые футболки с надписью "Kill rusnya" от дизайнеров из Эстонии: "Это же расчеловечивание русских. Это чудовищно!". ВИДЕО

Панкин, который ранее освещал боевые действия в Купянске, открыто заявил о настроениях среди сторонников войны: "Когда это уже кончится? Уже есть, мягко говоря, усталость".

Читайте: Кремль о переговорах с Украиной: "Россия не достигла всех целей в войне"

Автор: 

война (1554) кремль (759) пропаганда (3780) путин владимир (32597) Харьковская область (2782) Купянский район (753) Купянск (997)
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https://defence-line.info/?p=12191 Про Донецьк і царську шкурку


При погляді на те, що два дні поспіль відбувається в тимчасово окупованому Донецьку, можна краще зрозуміти суть репресій, які розпочалися у ближньому оточенні прутіна і навіть серед його групи охорони ФСО. Мабуть, там справедливо вважають, що Сили оборони України не мають такої кількості засобів ураження, як Ізраїль і США у своїй операції проти Ірану, і не можуть їх витрачати настільки щедро, як вони.

Станом на кінець першого тижня війни в Затоці лише Ізраїль витратив удвічі більше ***********, ніж за 12 днів літньої кампанії. Але, на відміну від літньої епопеї, коли Штати обмежилися кількома точковими ударами, зараз Штати відвантажують по повній програмі. У нас такої можливості немає, і тому поняття «банк цілей» тут не дуже застосовне. Тобто щойно відкривається вікно можливостей - треба валити всім, що є.

Виходячи з цього, прутін розуміє, що ніхто не стане довго узгоджувати і щось там оцінювати, якщо його тушка опиниться в зоні ураження нашого швидкісного **********. А про те, що такі вже є, хай і у штучних екземплярах, там, напевно, знають. Тому, щоб не отримати собі неприємностей на лису голову, прутін докладає максимум зусиль для того, щоб не засвітити своє точне місце тут і зараз, щоб не було боляче за безцільно пущену слину.

А в Донецьку сталося таке. Вчора потужно прилетіло по залишках ДАП, де ворог влаштував шахедне депо. Тобто там були сховища корпусів дронів, бойових частин та іншого, що доставляється до місця остаточного монтажу окремо та з різних місць. В результаті завдяки цілевказівкам дронів-розвідників по цілі відпрацювали ракети. Кажуть, що це були ATACMS і «Тіні», але не виключено, що це були наші аналоги і того, й іншого. В будь-якому випадку, ворогові не вдалося перехопити ні засоби наведення, ні засоби ураження. В результаті - численні прильоти і потужна вторинна детонація.

Здавалося б, винесення такого жирного активу є самодостатньою операцією, яка увінчалася повним успіхом, та менше ніж через добу все повторилося, але вже поряд з аеропортом, на території колишнього заводу «Точмаш». Як тепер стало відомо, там теж зберігалися шахедоподібні апарати і набагато більше *********** - не тільки для дронів, а й артилерійських та інших. Не дивно, що повторна детонація там виявилася ще яскравішою та гучнішою. Вибухи тривали ще кілька годин поспіль після атаки.

І знову різноманітні джерела кажуть про те, що по цілі були прильоти того самого набору ракет, що виглядає вельми незвично. Якось не віриться, що вдалося якось суттєво поповнити запас саме імпортних «смаколиків», але тут уже - справа смаку. Якщо прилітає та відпрацьовує як слід, то в зайві подробиці немає сенсу якось особливо занурюватися заради цікавості. Загалом винесення великих складів *********** завжди є позитивним знаком, бо вдається обнулити все одним ударом, поки воно розташоване компактно, в конкретній локації, а не розповзлося по безлічі місць, де це потрібно вражати індивідуально.

У нашому ж випадку важливе те, що атаки відбулися два дні поспіль. Це означає, що численні повідомлення про те, що наші дроноводи зачистили на цьому напрямі стільки-то «Буків», «Торів» і «Панцирів» насправді були прелюдією для такого удару. Це не їхній прорахунок або чиясь недбалість, нічого подібного. Було проламано дірку в їхній ППО, і доки вони не встигли її чимось залатати, наші відпрацювали «двієчку». Зауважимо: все це сталося не в Криму, який є тактичним тилом ворога, а буквально за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, де зенітне прикриття просто повинно бути, а тим більше - на напрямку основного удару. Тож із ППО в них стає дедалі гірше, і зенітні можливості провалюються все частіше та глибше.
https://defence-line.info/?p=12191
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09.03.2026 10:56 Ответить
+12
членосос устал...
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09.03.2026 10:50 Ответить
+11
Геморой насидів?
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09.03.2026 10:51 Ответить
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членосос устал...
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09.03.2026 10:50 Ответить
Алкоголік єльцін так говорив перед смертю... а перед тим здійснив державний переворот усунувши законного чеченця Хасбулатова. Нічого нового на бувшій росії.
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09.03.2026 12:28 Ответить
Геморой насидів?
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09.03.2026 10:51 Ответить
Даже эти , профессиональные пи......лы,зае...сь пи...ть про войну,кончаются слова.
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09.03.2026 10:52 Ответить
Невідомість русню лякає. І це ми ще не перейшли до методів гібридної війни і стерилізації алкодегенеративних самок.
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09.03.2026 11:01 Ответить
https://defence-line.info/?p=12191 Про Донецьк і царську шкурку


При погляді на те, що два дні поспіль відбувається в тимчасово окупованому Донецьку, можна краще зрозуміти суть репресій, які розпочалися у ближньому оточенні прутіна і навіть серед його групи охорони ФСО. Мабуть, там справедливо вважають, що Сили оборони України не мають такої кількості засобів ураження, як Ізраїль і США у своїй операції проти Ірану, і не можуть їх витрачати настільки щедро, як вони.

Станом на кінець першого тижня війни в Затоці лише Ізраїль витратив удвічі більше ***********, ніж за 12 днів літньої кампанії. Але, на відміну від літньої епопеї, коли Штати обмежилися кількома точковими ударами, зараз Штати відвантажують по повній програмі. У нас такої можливості немає, і тому поняття «банк цілей» тут не дуже застосовне. Тобто щойно відкривається вікно можливостей - треба валити всім, що є.

Виходячи з цього, прутін розуміє, що ніхто не стане довго узгоджувати і щось там оцінювати, якщо його тушка опиниться в зоні ураження нашого швидкісного **********. А про те, що такі вже є, хай і у штучних екземплярах, там, напевно, знають. Тому, щоб не отримати собі неприємностей на лису голову, прутін докладає максимум зусиль для того, щоб не засвітити своє точне місце тут і зараз, щоб не було боляче за безцільно пущену слину.

А в Донецьку сталося таке. Вчора потужно прилетіло по залишках ДАП, де ворог влаштував шахедне депо. Тобто там були сховища корпусів дронів, бойових частин та іншого, що доставляється до місця остаточного монтажу окремо та з різних місць. В результаті завдяки цілевказівкам дронів-розвідників по цілі відпрацювали ракети. Кажуть, що це були ATACMS і «Тіні», але не виключено, що це були наші аналоги і того, й іншого. В будь-якому випадку, ворогові не вдалося перехопити ні засоби наведення, ні засоби ураження. В результаті - численні прильоти і потужна вторинна детонація.

Здавалося б, винесення такого жирного активу є самодостатньою операцією, яка увінчалася повним успіхом, та менше ніж через добу все повторилося, але вже поряд з аеропортом, на території колишнього заводу «Точмаш». Як тепер стало відомо, там теж зберігалися шахедоподібні апарати і набагато більше *********** - не тільки для дронів, а й артилерійських та інших. Не дивно, що повторна детонація там виявилася ще яскравішою та гучнішою. Вибухи тривали ще кілька годин поспіль після атаки.

І знову різноманітні джерела кажуть про те, що по цілі були прильоти того самого набору ракет, що виглядає вельми незвично. Якось не віриться, що вдалося якось суттєво поповнити запас саме імпортних «смаколиків», але тут уже - справа смаку. Якщо прилітає та відпрацьовує як слід, то в зайві подробиці немає сенсу якось особливо занурюватися заради цікавості. Загалом винесення великих складів *********** завжди є позитивним знаком, бо вдається обнулити все одним ударом, поки воно розташоване компактно, в конкретній локації, а не розповзлося по безлічі місць, де це потрібно вражати індивідуально.

У нашому ж випадку важливе те, що атаки відбулися два дні поспіль. Це означає, що численні повідомлення про те, що наші дроноводи зачистили на цьому напрямі стільки-то «Буків», «Торів» і «Панцирів» насправді були прелюдією для такого удару. Це не їхній прорахунок або чиясь недбалість, нічого подібного. Було проламано дірку в їхній ППО, і доки вони не встигли її чимось залатати, наші відпрацювали «двієчку». Зауважимо: все це сталося не в Криму, який є тактичним тилом ворога, а буквально за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, де зенітне прикриття просто повинно бути, а тим більше - на напрямку основного удару. Тож із ППО в них стає дедалі гірше, і зенітні можливості провалюються все частіше та глибше.
https://defence-line.info/?p=12191
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09.03.2026 10:56 Ответить
ЧУВАК ВИДНО ЩЕ НЕ ЗРОЗУМІВ))

Путінська система НЕ МОЖЕ запропонувати рузкім щось ще крім війн.

- на НАТО не дуже їм хочеться
- на Китай ніколи в житті
- Монголія і Казахстан під протекцією Китая

Білорусь уже їх, лишаємось тільки ми - от і вся лапша
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09.03.2026 10:58 Ответить
Монголия.
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09.03.2026 10:59 Ответить
монголія вся працює на Китай - бред
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09.03.2026 11:07 Ответить
Усталі ат вайни?
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09.03.2026 10:58 Ответить
если устал, то уходи. Можешь принести в редакцию гранату, и забрать с собой еще парочку уставших мерзавцев.
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09.03.2026 11:06 Ответить
За розпалювання міжнаціональної ворожнечі та підтримку фашиського режиму відпочинеш в камері.
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09.03.2026 11:18 Ответить
Ти ще забув про головне - "дискредитация рассийскай армии...".
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09.03.2026 12:26 Ответить
На тому світі атдахньош, під@р уставших!
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09.03.2026 11:23 Ответить
А ми ще навіть не починали...
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09.03.2026 11:43 Ответить
Це може ніколи не закінчитись. Може тривати десятиліттями. Поки не закінчиться Кацапія.
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09.03.2026 11:54 Ответить
або ми
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10.03.2026 01:38 Ответить
что-то слишком быстро ******** ты членосос, щас тебе фсб объяснит как нужно правильно любить родину и поддерживать царя батюшку и срузкий мир который ты так любишь. А если устал то выкинут как использованый гандон, коим ты и являешься
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09.03.2026 13:07 Ответить
якщо втомився, то може попвнити ряди хороших хрюцкіх, мило і мотузка я думаю у них ще продаються, та взагалі багато є способів стати хороших оузскім і навіть без шкоди для України.
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09.03.2026 13:18 Ответить
Що, на "движуху" вже не схоже? Чі, стомився, бідолага, сочіняти нащо це буле потрібно.
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09.03.2026 13:37 Ответить
Устали брать купянск по 10раз в день?)
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09.03.2026 16:38 Ответить
 
 