FPV-дрон и украинский штурмовик в паре зачищают руины в Купянске и ликвидируют оккупанта. ВИДЕО
В сети появились уникальные кадры ближнего боя, демонстрирующие высокий уровень координации между штурмовыми группами и операторами беспилотников. Как сообщает Цензор.НЕТ, в разрушенной застройке Купянска украинский воин при поддержке FPV-дрона обнаружил и уничтожил российского оккупанта.
Детали боевого эпизода
-
Обнаружение цели:Оператор FPV-дрона, находившийся в небе, зафиксировал позицию врага и начал маневрирование для нанесения удара. Дрон-камикадзе подошел к цели и попал в укрытие оккупанта.
-
Ликвидация: На кадрах объективного контроля виден момент точного попадания FPV-дрона в руины, где затаился россиянин. После взрыва украинский штурмовик провел окончательную зачистку позиции, подтвердив ликвидацию цели.
-як хтось працює
-як нищать кацапа