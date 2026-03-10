FPV-дрон и украинский штурмовик в паре зачищают руины в Купянске и ликвидируют оккупанта. ВИДЕО

В сети появились уникальные кадры ближнего боя, демонстрирующие высокий уровень координации между штурмовыми группами и операторами беспилотников. Как сообщает Цензор.НЕТ, в разрушенной застройке Купянска украинский воин при поддержке FPV-дрона обнаружил и уничтожил российского оккупанта.

Детали боевого эпизода

Обнаружение цели: Оператор FPV-дрона, находившийся в небе, зафиксировал позицию врага и начал маневрирование для нанесения удара. Дрон-камикадзе подошел к цели и попал в укрытие оккупанта.

Ликвидация: На кадрах объективного контроля виден момент точного попадания FPV-дрона в руины, где затаился россиянин. После взрыва украинский штурмовик провел окончательную зачистку позиции, подтвердив ликвидацию цели.

