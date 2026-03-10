РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8953 посетителя онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
2 825 9

FPV-дрон и украинский штурмовик в паре зачищают руины в Купянске и ликвидируют оккупанта. ВИДЕО

В сети появились уникальные кадры ближнего боя, демонстрирующие высокий уровень координации между штурмовыми группами и операторами беспилотников. Как сообщает Цензор.НЕТ, в разрушенной застройке Купянска украинский воин при поддержке FPV-дрона обнаружил и уничтожил российского оккупанта.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали боевого эпизода

  • Обнаружение цели:Оператор FPV-дрона, находившийся в небе, зафиксировал позицию врага и начал маневрирование для нанесения удара. Дрон-камикадзе подошел к цели и попал в укрытие оккупанта.

  • Ликвидация: На кадрах объективного контроля виден момент точного попадания FPV-дрона в руины, где затаился россиянин. После взрыва украинский штурмовик провел окончательную зачистку позиции, подтвердив ликвидацию цели.

Смотрите также: Украинский дрон горит и взрывается после того, как оккупант затягивает его в свое укрытие. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4901) бой (224) Харьковская область (2242) Купянский район (642) Купянск (715)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Весь магазин. Чудово! Можна було б ще й гранатку.
показать весь комментарий
10.03.2026 10:04 Ответить
на три речі можна дивитися вічно: -як горить вогонь
-як хтось працює
-як нищать кацапа
показать весь комментарий
10.03.2026 10:07 Ответить
Ще одна річ, якої на жаль поки що нема, але неодмінно буде - похорони *****!
показать весь комментарий
10.03.2026 10:33 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ ЗСУ!
показать весь комментарий
10.03.2026 10:11 Ответить
(це не заради лайків чи хайпу я написав. В мене такі емоції та почуття після перегляду таких відео)
показать весь комментарий
10.03.2026 10:12 Ответить
Ми ❤️українську армію i кожнoго її бiйця , молoдцi 💛💙
показать весь комментарий
10.03.2026 10:17 Ответить
Це зразок брання кацапа в полон.Чудове відео.
показать весь комментарий
10.03.2026 10:18 Ответить
мені тут сподобався момент: "пред'явить будь ласка документи на законне перебування в Україні. Тобто пред'явить візу"
показать весь комментарий
10.03.2026 11:03 Ответить
красень! некуй русню у полон брати
показать весь комментарий
10.03.2026 10:59 Ответить
 
 