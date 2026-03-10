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Дронари 13-го ОЗКБ сбили 5 "Шахедов" перехватчиками "STING". ВИДЕО

Пилоты 13-го ОЗКБ перехватили российские беспилотники в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевой работы бойцы использовали дроны-перехватчики Sting от "Диких Шершней" с максимальной дальностью полета до 37 км.

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На обнародованном видео зафиксировано уничтожение 5 российских дронов типа "Шахед", которые направлялись в сторону украинских городов.

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