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Пилоты 14-й ОМБр уничтожили 8 квадроциклов вместе с оккупантами на Купянском направлении. ВИДЕО

Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады нанесли серию ударов по технике и личному составу российских войск на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевой работы украинские операторы дронов ликвидировали 8 оккупантов вблизи техники и укрытий противника.

В частности, на кадрах уничтожено:

  • квадроцикл - 8 шт.;

  • генератор - 2 шт.;

  • мотоцикл - 1 шт.;

  • антенна пилотов - 1 шт.

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Автор: 

армия РФ (23065) уничтожение (10037) 14 отдельная механизированная бригада (133) дроны (7376) Харьковская область (2784) Купянский район (753) Купянск (997)
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11.03.2026 11:12 Ответить
 
 