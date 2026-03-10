Пилоты 14-й ОМБр уничтожили 8 квадроциклов вместе с оккупантами на Купянском направлении. ВИДЕО

Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады нанесли серию ударов по технике и личному составу российских войск на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевой работы украинские операторы дронов ликвидировали 8 оккупантов вблизи техники и укрытий противника.

В частности, на кадрах уничтожено:

квадроцикл - 8 шт.;

генератор - 2 шт.;

мотоцикл - 1 шт.;

антенна пилотов - 1 шт.

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