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Пилоты 14-й ОМБр уничтожили 8 квадроциклов вместе с оккупантами на Купянском направлении. ВИДЕО
Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады нанесли серию ударов по технике и личному составу российских войск на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевой работы украинские операторы дронов ликвидировали 8 оккупантов вблизи техники и укрытий противника.
В частности, на кадрах уничтожено:
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квадроцикл - 8 шт.;
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генератор - 2 шт.;
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мотоцикл - 1 шт.;
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антенна пилотов - 1 шт.
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показать весь комментарий11.03.2026 11:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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