Пілоти 14-ї ОМБр знищили 8 квадроциклів разом з окупантами на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

ійці 14-ї окремої механізованої бригади завдали серії ударів по техніці та особовому складу російських військ на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи українські оператори дронів ліквідували 8 окупантів поблизу техніки та укриттів противника.

Зокрема на кадрах знищено:

квадроцикл - 8 од.;

генератор - 2 од.;

мотоцикл - 1 од.;

антена пілотів - 1 од.

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