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Пілоти 14-ї ОМБр знищили 8 квадроциклів разом з окупантами на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
ійці 14-ї окремої механізованої бригади завдали серії ударів по техніці та особовому складу російських військ на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи українські оператори дронів ліквідували 8 окупантів поблизу техніки та укриттів противника.
Зокрема на кадрах знищено:
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квадроцикл - 8 од.;
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генератор - 2 од.;
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мотоцикл - 1 од.;
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антена пілотів - 1 од.
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показати весь коментар11.03.2026 11:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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