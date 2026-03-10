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Пілоти 14-ї ОМБр знищили 8 квадроциклів разом з окупантами на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

ійці 14-ї окремої механізованої бригади завдали серії ударів по техніці та особовому складу російських військ на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи українські оператори дронів ліквідували 8 окупантів поблизу техніки та укриттів противника.

Зокрема на кадрах знищено:

  • квадроцикл - 8 од.;

  • генератор - 2 од.;

  • мотоцикл - 1 од.;

  • антена пілотів - 1 од.

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Автор: 

армія рф (21283) знищення (10354) 14 окрема механізована бригада (130) дрони (8448) Харківська область (2842) Куп’янський район (752) Куп’янськ (1121)
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11.03.2026 11:12 Відповісти
 
 