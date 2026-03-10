Бойцы 425-го ОШП прорвали оборону РФ и продвинулись более чем на 10 км на юге Днепропетровщины. ВИДЕО
Украинские военные Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на юге Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во время операции прорвали оборону российских войск и продвинулись более чем на 10 километров вглубь позиций противника.
Также отмечается, что Силы обороны деоккупировали населенный пункт Терновое.
"Операция украинских военных продолжается", - говорится в комментариях к видео.
Топ комментарии
+52 Віталій #613985
показать весь комментарий10.03.2026 22:59 Ответить Ссылка
+35 Евген Магура
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+31 Luk Viktor
показать весь комментарий10.03.2026 23:01 Ответить Ссылка
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Тепер ЗЕушльопок живі з цім.
Бо ті плітки, про те що там відбувається від людей чиї там близькі, шокують.
Я звісно не маю права варнякати щось про ЗСУ, оскільки сам живу за кордоном та шкода бачити як гинуть люди від командування
Коли це правда стала скигленням?😀