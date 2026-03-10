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Бойцы 425-го ОШП прорвали оборону РФ и продвинулись более чем на 10 км на юге Днепропетровщины. ВИДЕО

Украинские военные Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на юге Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во время операции прорвали оборону российских войск и продвинулись более чем на 10 километров вглубь позиций противника.

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Также отмечается, что Силы обороны деоккупировали населенный пункт Терновое.

"Операция украинских военных продолжается", - говорится в комментариях к видео.

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Автор: 

армия РФ (23078) штурм (655) уничтожение (10048) Днепропетровская область (5318) Синельниковский район (562) Терновое (10) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (64)
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Топ комментарии
+52
Дай Боже нашім Героям витримки та Удачі! Смерть ворогам! Слава Україні!
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10.03.2026 22:59 Ответить
+35
Слава ЗСУ!
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10.03.2026 23:23 Ответить
+31
Тільки вперед...! Ми віримо в ЗСУ
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10.03.2026 23:01 Ответить
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Дай Боже нашім Героям витримки та Удачі! Смерть ворогам! Слава Україні!
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10.03.2026 22:59 Ответить
Тільки вперед...! Ми віримо в ЗСУ
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10.03.2026 23:01 Ответить
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10.03.2026 23:22 Ответить
Слава ЗСУ!
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10.03.2026 23:23 Ответить
Бийте хлопці кацапсячу нечисть! Слава ЗСУ! Слава Героям!
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11.03.2026 17:41 Ответить
Подробиці в студію, інакше кацап.
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11.03.2026 05:12 Ответить
Поки що ти і той владіслав тут кацапите! Аргументи в студію!
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11.03.2026 10:38 Ответить
😎Коли правда то це вже кацапство?!
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11.03.2026 15:59 Ответить
Зі мною в шпиталі були вояки з "Скелі", в одного ГСВ відстрелив п'ятку, в другого осколкове від РГД яку взводний кинув в хату, обидва не хотіли йти на штурми. Ще розповіли багато "цікавих" історій якими прийомами керівництво підрозділу "пропонує" бійцям штурмувати русню, відношення до тих хто повернувсяз СЗЧ та інше,- все цє має стати відомо суспільству а скоріше за все ДБР, але ж це зрада та діскримінацію зсу.

Тепер ЗЕушльопок живі з цім.
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11.03.2026 16:20 Ответить
Наприклад?
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11.03.2026 10:50 Ответить
Поки кацапія дивиться на Іран, ЗСУ почала їх рвати там, де вони не очікували. Це весна дасть потужний контрнаступ який переломить хребет окупантів.
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10.03.2026 23:59 Ответить
Вряд ли переломит но результаты будут .Но кацапы с перепугу уже собираются у себя мобилизацию опять проводить
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11.03.2026 21:31 Ответить
Що 425, що 225 дуже богато після війни буде питань до командування тими підрозділами.
Бо ті плітки, про те що там відбувається від людей чиї там близькі, шокують.
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11.03.2026 00:43 Ответить
Зрада ((
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11.03.2026 01:09 Ответить
Скиглії хочуть перемагати, не вставаючи з дивану...
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11.03.2026 17:47 Ответить
Так само як і перемогуни. Два чобота пара.
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11.03.2026 19:34 Ответить
А сам то ты встал с дивана?или ты только за перемогу??
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11.03.2026 20:49 Ответить
Яке твоє свиняче діло?
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11.03.2026 21:04 Ответить
Свиня ти, дивана...перемогун ***
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11.03.2026 21:07 Ответить
Сподіваюсь не ціною великих втрат даються ці просування, оскільки по інету гуляє дуже багато поганих дописів про 425 ОШП Скеля.
Я звісно не маю права варнякати щось про ЗСУ, оскільки сам живу за кордоном та шкода бачити як гинуть люди від командування
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11.03.2026 08:36 Ответить
Что 425 что 225 там полная жопа....после войны многие будут в шоке от услышанного....любимчыки Сырского, дальше я думаю можно и не продолжать
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11.03.2026 09:47 Ответить
Не продовжуй, здайся кацапам, пересидиш війну у полоні...
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11.03.2026 17:45 Ответить
Чому правда так тебе нервує?
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11.03.2026 18:55 Ответить
З чого ти взяв, що мене щось нервує? І де тут правда? Одні й ті ж писаки, частіше під VPN як ти, на одній темі скиглять, ...що все порпало, кацапи ідуть вперед... А на іншій, там де про наші наступальні дії, плачуть про те що коїться щось страшне, що ми "можливо Карл", почуємо. Це все маніпулювання нерозвиненою свідомістю, рівня маргоши сімонян. Дурні думають що навколо всі такі ж як вони, но помиляються.
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11.03.2026 19:08 Ответить
Та якось так виходить, що правда життя неприємна, аморальні і захмарно жорстока.
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11.03.2026 19:38 Ответить
Які люди, таке і життя.
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11.03.2026 20:18 Ответить
Жизнь вообще жестокая штука .Вы неженки за 30 с лишним год независимости ,которая как снег упала к вам на голову привыкли к спокойной и сытой жизни , а теперь когда трудности замаячили на горизонте делаете удивленные глаза и говорите как же так. Привыкайте .
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11.03.2026 21:51 Ответить
Я в Німеччині, не під VPN. Вище по гилці відповів такому як ти. Почитай, бо немає часу пояснювати ЗЕвиборцям що не треба вірити Марахфону а прислуховуватись тому що люди тут пишуть. Поки ще тут можна писати, бо сроко Зешобла поглине і Цензор, тоді "правда" буде одна. А дурні хай думають що читають правду, но вони помиляються.
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11.03.2026 19:48 Ответить
Тебе у Німеччині так хвилює Зеленський? Так його скоро переоберуть, чим займатися будеш? Хоча я знаю, такі як ти плаксіі, завжди знайдуть собі нагоду поскиглити, це ж легше чим визнати свою нікчемність.
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11.03.2026 20:15 Ответить
Накуя мені твій Зе?, - ви його вибрали, тому живить з ним, шкода людей які не обирали це чудо а стали заручниками ситуації.
Коли це правда стала скигленням?😀
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11.03.2026 21:08 Ответить
Ну и к чему ты это написал, ты хоть читал комент выше, на который я ответил??или так - лишь бы что то написать???или я не прав в чём то???...хочешь здаваться - здавайся, но для начала сходи в ТЦК
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11.03.2026 20:10 Ответить
А как ты хотел .Лучшие это те кто воюет не жалея ни себя , ни врага . Звери одним словом , вселяющие ужас врагу и ухылянтам😆
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11.03.2026 21:34 Ответить
Я за командование писал, за тупые приказы, за мясные штурмы и тд...точно не за пацанов, их жаль за командиров дибилов....
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11.03.2026 21:47 Ответить
Увы но таковая реальность.Без жертв нет победы как говорится и дело тут совсем не в тупых командирах. Вернее не только и не столько в них. Штурмы без потерь большая редкость особенно когда наступление большими силами идет это тебе не в обороне сидеть и как бы не был хорош командир, проводящий эти штурмы без троекратных как минимум по сравнению с обороной когда ты сидишь в окопах или блиндаже потерь не обойтись
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11.03.2026 21:57 Ответить
Жертв могло бы быть намного меньше, если бы не воевали мясом,а воевали с умом, продуманно, технологиями и тд....что такое штурмы и оборона - прочувствовал на себе - можете мне не рассказывать, это лишнее...а то что показывают красивые картинки, в новостях описывают, видосики снимают - не всё так красиво и особенно в 425...
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11.03.2026 22:09 Ответить
Так любой солдат тебе говорить будет.Уверен поставь тебя на место командира или даже сырского потери были бы не меньше или даже больше
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11.03.2026 22:28 Ответить
Так ты не знаешь меня, а уже утвердительно говоришь, что потери были не меньше или даже больше 😂....ты служишь?
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11.03.2026 22:39 Ответить
Нет.Но ты думаешь что лучше сырского или своего командира.Уверяю так думает каждый второй солдат.Так же думал и мой брат как только призвали на первом году службы ,а сейчас уже нет так не думает на третьем году
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11.03.2026 23:17 Ответить
5-й рік війни, і знову рух колоною, як на параді
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11.03.2026 12:21 Ответить
Усё в Божих руках
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11.03.2026 18:30 Ответить
🫡🇺🇦
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11.03.2026 18:40 Ответить
За попередніми оцінками, внаслідок операції було ліквідовано понад 600 російських окупантів, а також завдано суттєвих втрат живій силі противника Джерело: https://censor.net/ua/v3604603...А що перше не відповідає другому?
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11.03.2026 20:02 Ответить
Хоч би Бог допоміг і під час штурмів в нас було мінімум втрат. Як шкода українців, що через різних виродків мають так страждати
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12.03.2026 08:20 Ответить
 
 