Поражено место скопления оккупантов на юге Покровска, враг деморализован, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Силы обороны нанесли авиаудар по вражескому скоплению на юге Покровска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

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Враг пытается накапливать личный состав

Как отмечается, южная часть Покровска пока остается зоной, которую противник пытается активно использовать для подготовки штурмовых групп. Оккупанты рассматривают этот сектор как плацдарм для накопления личного состава и техники, используя местную застройку в качестве укрытия.

"Силы обороны постоянно отслеживают передвижения врага. После детального анализа данных аэроразведки была обнаружена очередная точка концентрации оккупантов в юго-восточной части города.

По объекту нанесен точный авиаудар. Потери противника уточняются", — уточнили в 7 корпусе ДШВ.

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Авиаудар по вражескому плацдарму деморализовал оккупантов

Перехват связи противника свидетельствует о деморализации оккупантов в этом секторе. После удара часть штурмовых групп потеряла связь и пыталась собственными силами доставать тела из-под завалов.

На видео — фрагмент связи оккупационных войск после авиаудара Сил обороны.

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