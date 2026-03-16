Уражено місце накопичення окупантів на півдні Покровська, ворог деморалізований, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Сили оборони уразили авіаударом вороже місце накопичення на півдні Покровська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Ворог намагається накопичувати особовий склад

Як зазначається, південна частина Покровська наразі залишається зоною, яку противник намагається активно використовувати для підготовки штурмових груп. Окупанти розглядають цей сектор як плацдарм для накопичення особового складу та техніки, використовуючи місцеву забудову як укриття.

"Сили оборони постійно відстежують переміщення ворога. Після детального аналізу даних аеророзвідки була виявлена чергова точка концентрації окупантів у південно-східній частині міста.

По об’єкту завдано точного авіаудару. Втрати противника уточнюються", - уточнили в 7 корпусі ДШВ.

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Авіаудар по ворожому плацдарму деморалізував окупантів

Перехоплення комунікації противника свідчить про деморалізацію окупантів у цьому секторі. Після удару частина штурмових груп втратила звʼязок та намагалася власними силами діставати тіла з-під завалів.

На відео - фрагмент комунікації окупаційний військ після авіаудару Сил оборони.

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