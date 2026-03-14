Воїни 425-го полку "Скеля" та 155 ОМБр проводять зачистку у центральній частині Гришиного, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО
У Покровській агломерації Сили оборони ліквідують ворога у Гришиному, йдуть стрілецькі бої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Сили оборони стримують натиск противника
Як зазначається, попри складну оперативну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск противника у Покровській агломерації.
"Підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному. Тим самим, Сили оборони зриваюють спроби противника окупувати населений пункт", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, СКЕЛЯ 425 спільно з 155 окремою механізованою бригадою проводять зачистку центральної частини Гришиного. Тривають інтенсивні бої.
Ворог хоче закріпитися у забудові
"Противник намагається закріпитися у забудові, однак українські підрозділи системно виявляють і знищують ворожі групи, щоб повністю вибити окупантів за межі населеного пункту.
Водночас "Скеля" та 155 ОМБр у взаємодії із суміжними підрозділами активно уражають противника дронами у північно-західній частині Покровська. Саме цю ділянку ворог намагається використати як плацдарм для накопичення особового складу перед подальшим просуванням у напрямку Гришиного", - наголошують у 7 корпусі.
На оприлюднених кадрах - штурмові дії бійців "Скелі" та робота операторів БпЛА 155-ї ОМБр у Гришиному.
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