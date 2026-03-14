Воїни 425-го полку "Скеля" та 155 ОМБр проводять зачистку у центральній частині Гришиного, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

У Покровській агломерації Сили оборони ліквідують ворога у Гришиному, йдуть стрілецькі бої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Сили оборони стримують натиск противника

Як зазначається, попри складну оперативну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск противника у Покровській агломерації.

"Підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному. Тим самим, Сили оборони зриваюють спроби противника окупувати населений пункт", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, СКЕЛЯ 425 спільно з 155 окремою механізованою бригадою проводять зачистку центральної частини Гришиного. Тривають інтенсивні бої.

Ворог хоче закріпитися у забудові

"Противник намагається закріпитися у забудові, однак українські підрозділи системно виявляють і знищують ворожі групи, щоб повністю вибити окупантів за межі населеного пункту.

Водночас "Скеля" та 155 ОМБр у взаємодії із суміжними підрозділами активно уражають противника дронами у північно-західній частині Покровська. Саме цю ділянку ворог намагається використати як плацдарм для накопичення особового складу перед подальшим просуванням у напрямку Гришиного", - наголошують у 7 корпусі.

На оприлюднених кадрах - штурмові дії бійців "Скелі" та робота операторів БпЛА 155-ї ОМБр у Гришиному.

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