РФ веде підготовку до наступу на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

81 оаембр 7 корпусу ШР ДШВ ламає плани ворога на Словʼянському напрямку. Зокрема, знищено переправи, засоби артилерії та ворожа піхота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Тактика РФ

Як зазначається, противник продовжує тиснути, використовуючи тактику малих груп. З настанням сонячної погоди росіяни менш активно переміщуються вдень, проте вночі їхня активність збільшується - для передислокування вони використовують антитепловізійні плащі та специфіку рельєфу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали застосовувати аналоги українських дронів "Vampire" на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Підготовка до наступу

За попередньою інформацією, ведеться підготовка особового складу та броньованої техніки до ймовірного наступу. Попри складну обстановку десантники 81 бригади готові до сценаріїв, які щоденно пропрацьовує противник на Словʼянському напрямку.

"Збільшилась кількість ударів засобами БПлА з боку ворога - найбільше застосовуються дрони-камікадзе на оптоволокні, баражуючі боєприпаси "Молнія" та "Ланцет", а також скиди з квадрокоптерів типу "Мавік".

Також фіксуємо, що ворог постійно проводить розвідку безпілотниками типу "Крило", що коригує вогонь артилерії та ударних дронів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Речник 7-го корпусу Полевий: "Сподіваюсь, піхота чіпляється за Покровськ через стратегію командування"