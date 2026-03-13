Речник 7-го корпусу Полевий: "Сподіваюсь, піхота чіпляється за Покровськ через стратегію командування"

Начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, полковник Володимир Полевий розповів про оборону Покровська, де піхота "чіпляється за позиції".

Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиції "тактично невигідні"

Як розповів військовий, Сили оборони все ще тримають позиції і на півночі Мирнограда, і на півночі Покровська. Найзапекліші бої тривають в районі населеного пункту Гришине.

"Якщо в районі Покровська і Мирнограда росіяни мають перевагу і там тактично невигідні наші позиції, за які ми чіпляємось, то ми сподіваємося, що на це є оперативний чи стратегічний задум командування, а натомість в місті Гришине це позиції, які треба тримати і ми там ефективно знищуємо ворога",- сказав Полевий.

За словами полковника, наступ Сил оборони на півдні став можливим і завдяки тому, що в Покровську українські військові міцно тримали оборону.

"Для того, щоб десь наступати, то треба у всіх місцях стримувати противника",- зазначив він.

За словами Полевого, ворог взяв певну тактичну паузу.

"Це зв’язано зі зміною погоди, а також з тим, що ворог не може визначитися, де буде напрямок нашого українського головного удару. Тому ми фіксуємо зменшення інтенсивності активних наступальних штурмових дій на нашому напрямку. Ми залишилися в позиційній обороні, тримаємо позиції на півночі Покровська і Мирнограда. І зараз найзапекліші бої на нашій ділянці відбуваються в районі населеного пункту Гришине", - сказав військовий.

Росіяни вважають, що захопили Покровськ і Мирноград

Речник зазначив, що росіяни вважають, що вже взяли Покровськ і Мирноград.

"Вони вважають, що борються за Гришине, Шевченкове, Роденське, там виходять на рубежі, Білицьке... Відповідно вони прозвітували про те, що вони взяли Покровськ ще у січні. Вони справді контролюють з висот і укріплень, якими багатий Покровськ, вони контролюють підходи до міста, нашу логістику. Наші позиції там все ще є, але це не потужний укріпрайон, не позиції наших пілотів, це позиції піхоти, які тримаються на півночі Покровська і Мирнограда", - сказав військовий.

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Бої за Гришине

Полевий розповів, що ворожі війська рухаються малими піхотними групами, вони використовують русло річки Гришинка і ту забудову, яка переходить з Покровська в Гришине, як укриття, і це дає можливість ворогу пересуватися.

"На півдні він (ворог, - ред.) зумів закріпитися і знайти там певні укриття. Вони там не розгорнули позиції, командні пункти, там немає пілотів, але росіяни уже зайшли в підвали, в льохи, так, в якісь позиції, які відповідно ми їх бачимо і здійснюємо, те, що називається пошукові ударні дії. Тобто ми виявляємо їх, фіксуємо починаємо уражати, ну і зрештою зачищаємо ці позиції", - розповів речник.

Він додав, що Гришине стало сірою зоною для обох сторін, де є інтенсивне ураження як з нашого, так і з російського боку.

За словами Полевого, росіяни використовують чисельну перевагу і поступово продавлюють і просуваються на північ Гришиного.

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