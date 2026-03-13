Спикер 7-го корпуса Полевой: "Надеюсь, пехота держится за Покровск благодаря стратегии командования"

Начальник отдела связи 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, полковник Владимир Полевой рассказал об обороне Покровска, где пехота "держится за позиции".

Об этом он сказал в интервью Radio NV, сообщает Цензор.НЕТ.

Позиции "тактически невыгодны"

Как рассказал военный, Силы обороны все еще удерживают позиции и на севере Мирнограда, и на севере Покровска. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе населенного пункта Гришино.

"Если в районе Покровска и Мирнограда у россиян есть преимущество и там тактически невыгодны наши позиции, за которые мы цепляемся, то мы надеемся, что на это есть оперативный или стратегический замысел командования, а вот в городе Гришино это позиции, которые нужно держать, и мы там эффективно уничтожаем врага", - сказал Полевой.

По словам полковника, наступление Сил обороны на юге стало возможным и благодаря тому, что в Покровске украинские военные прочно удерживали оборону.

"Для того, чтобы где-то наступать, нужно во всех местах сдерживать противника", - отметил он.

По словам Полевого, враг взял определенную тактическую паузу.

"Это связано с изменением погоды, а также с тем, что враг не может определиться, где будет направление нашего украинского главного удара. Поэтому мы фиксируем уменьшение интенсивности активных наступательных штурмовых действий на нашем направлении. Мы остались в позиционной обороне, держим позиции на севере Покровска и Мирнограда. И сейчас самые ожесточенные бои на нашем участке происходят в районе населенного пункта Гришино", - сказал военный.

Россияне считают, что захватили Покровск и Мирноград

Спикер отметил, что россияне считают, что уже взяли Покровск и Мирноград.

"Они считают, что сражаются за Гришино, Шевченково, Роденское, там выходят на рубежи, Белицкое... Соответственно, они сообщили о том, что взяли Покровск еще в январе. Они действительно контролируют с высот и укреплений, которыми богат Покровск, они контролируют подходы к городу, нашу логистику. Наши позиции там все еще есть, но это не мощный укрепрайон, не позиции наших пилотов, это позиции пехоты, которые держатся на севере Покровска и Мирнограда", - сказал военный.

Бои за Гришино

Полевой рассказал, что вражеские войска движутся небольшими пехотными группами, они используют русло реки Гришинка и застройку, которая переходит из Покровска в Гришино, в качестве укрытия, и это дает возможность врагу передвигаться.

"На юге он (враг, — ред.) сумел закрепиться и найти там определенные укрытия. Они там не развернули позиции, командные пункты, там нет пилотов, но россияне уже зашли в подвалы, в погреба, да, в какие-то позиции,которые, соответственно, мы видим и осуществляемто, что называется поисково-ударными действиями. То есть мы выявляем их, фиксируем, начинаем поражать, ну и, в конце концов, зачищаем эти позиции", - рассказал спикер.

Он добавил, что Гришино стало серой зоной для обеих сторон, где идет интенсивное обстреливание как с нашей, так и с российской стороны.

По словам Полевого, россияне используют численное превосходство и постепенно продавливают и продвигаются на север от Гришино.

