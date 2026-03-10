РФ готовится активизировать наступление у Покровска и Мирнограда, - ГВ "Схід"

В районе Покровско-Мирноградской агломерации фиксируют подготовку российских войск к активизации наступления. Враг накапливает резервы и усиливает авиаудары. Враг готовится к новым атакам возле Покровска и Мирнограда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Группировки войск "Схід" Григорий Шаповал.

Он подчеркнул, что Силы обороны удерживают позиции на северных окраинах Покровска и Мирнограда.

"В зоне ответственности Группировки войск "Схід" с начала суток наши воины отразили 30 штурмов российских войск. На Славянском направлении агрессор атаковал три раза в районах Закитного и Платоновки. Одно боестолкновение продолжается. На Краматорском направлении враг атаковал в районе Никифоровки. Бой еще продолжается. На Константиновском направлении захватчики осуществили 14 наступательных действий в районах Плещиевки, Иванополья, Щербиновки, Русина Яра, Софиевки и в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки", - рассказал Шаповал.

Бои на Покровском направлении

На Покровском направлении российские оккупанты 13 раз пытались потеснить украинских военных с занимаемых позиций. Бои велись в районах Шахского, Мирнограда, Родинского, Гришино, Котлино, Удачного и Молодецкого. Сейчас одна атака еще продолжается.

По словам Шаповала, Силы обороны усиливают аэроразведку, проводят дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения противника и блокируют его логистику. Украинские военные также системно осуществляют поисково-ударные действия.

В отражении атак активно задействованы дронные подразделения, артиллерия и авиация, которые помогают сдерживать наступательные действия российских войск.

