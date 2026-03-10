Погода помогает ВСУ: враг снизил активность на Покровском направлении, - 152 ОЕБр
Из-за отсутствия осадков и туманов видимость улучшилась, что затруднило логистику и атакующие действия врага на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время стрима Армия TV 9 марта рассказал начальник штаба егерского батальона 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры Дмитрий Кушко.
"За последний месяц ситуация изменилась в основном из-за погоды. Сейчас такой переходный период, когда закончились туманы, закончились дожди, когда разведка дронами велась значительно худшего качества.
В то же время зеленка еще не поднялась. То есть любые перемещения как с нашей, так и с вражеской стороны очень заметны.
Поэтому враг минимизировал свои усилия по перемещению. Активные штурмы большими группами почти отсутствуют, пытаются проводить инфильтрацию небольшими группами по одному-двум человеку и выявлять наши позиции, наносить поражение, чтобы препятствовать нашей логистике", - сказал он.
Рост активности вражеских БПЛА
По словам Кушко, с улучшением погодных условий противник начал активнее применять весь спектр своих дронов.
"Сейчас погода намного лучше, наступают ясные дни. Враг применял весь спектр своих дронов - это и разведывательные, те же "Молнии" начали залетать на дальние наши тыловые подступы. FPV значительно усилились.
Было заметно, что в непогоду они экономили, сейчас применяют в полную силу все виды, которые только можно - это и "ждуны" на оптоволокне, и обычные дроны. Засилье очень-очень большое", - отметил военный.
Россияне активизировали разведку тыловых позиций с помощью дронов "Мавик", чтобы выявить наши подходы и нанести поражение. Из-за этого украинская логистика усложнилась, и Силы обороны минимизируют перемещения, особенно пока не распустится листва, чтобы снизить риски.
Несмотря на ограниченные перемещения, противник пытается инфильтрироваться в межпозиционное пространство Сил обороны, продвигаясь небольшими группами или поодиночке. Скорее всего, такие попытки имеют целью показать "успех", однако украинские подразделения уничтожают захватчиков еще на подходах к населенным пунктам.
"Сейчас враг перемещения минимизировал, но очень сильно пытается просочиться в Сергиевку. Ищут небольшие бреши в обороне и посылают преимущественно по одному человеку.
Скорее всего, с целью показать, что они имеют какой-то успех, зашли в населенный пункт, но уничтожают их далеко на подходах.
Был у нас случай ранее, еще осенью, когда один боец также с флагом шел на один объект, на промзону в нашей зоне ответственности. Его бойцы наши уничтожили, забрали этот "флаг", он нес "флаг" российской недофедерации и своего подразделения.
Сейчас также похожая тактика, но им еще очень далеко до населенного пункта, как бы они ни старались дойти, они не могут", - сообщил Кушко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А стосовно новини маю свою думку, що головною метою сьогодні у ворога є захоплення Запоріжжія, з якого відкривається перспектива обстрілів і окупації Дніпра. А Покровське та інша територіця Донецької області - то великі понти. Там вже нічого немає, ворог знищив всю інфраструктуру. Найбільші підприємства і база знаходиться в Запоріжжі та Дніпрі, тим більше Запоріжжя пуйло показало, як свою територію.