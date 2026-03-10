Погода помогает ВСУ: враг снизил активность на Покровском направлении, - 152 ОЕБр

Из-за отсутствия осадков и туманов видимость улучшилась, что затруднило логистику и атакующие действия врага на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время стрима Армия TV 9 марта рассказал начальник штаба егерского батальона 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры Дмитрий Кушко.

"За последний месяц ситуация изменилась в основном из-за погоды. Сейчас такой переходный период, когда закончились туманы, закончились дожди, когда разведка дронами велась значительно худшего качества.

В то же время зеленка еще не поднялась. То есть любые перемещения как с нашей, так и с вражеской стороны очень заметны.

Поэтому враг минимизировал свои усилия по перемещению. Активные штурмы большими группами почти отсутствуют, пытаются проводить инфильтрацию небольшими группами по одному-двум человеку и выявлять наши позиции, наносить поражение, чтобы препятствовать нашей логистике", - сказал он.

Рост активности вражеских БПЛА

По словам Кушко, с улучшением погодных условий противник начал активнее применять весь спектр своих дронов.

"Сейчас погода намного лучше, наступают ясные дни. Враг применял весь спектр своих дронов - это и разведывательные, те же "Молнии" начали залетать на дальние наши тыловые подступы. FPV значительно усилились.

Было заметно, что в непогоду они экономили, сейчас применяют в полную силу все виды, которые только можно - это и "ждуны" на оптоволокне, и обычные дроны. Засилье очень-очень большое", - отметил военный.

Россияне активизировали разведку тыловых позиций с помощью дронов "Мавик", чтобы выявить наши подходы и нанести поражение. Из-за этого украинская логистика усложнилась, и Силы обороны минимизируют перемещения, особенно пока не распустится листва, чтобы снизить риски.

Несмотря на ограниченные перемещения, противник пытается инфильтрироваться в межпозиционное пространство Сил обороны, продвигаясь небольшими группами или поодиночке. Скорее всего, такие попытки имеют целью показать "успех", однако украинские подразделения уничтожают захватчиков еще на подходах к населенным пунктам.

"Сейчас враг перемещения минимизировал, но очень сильно пытается просочиться в Сергиевку. Ищут небольшие бреши в обороне и посылают преимущественно по одному человеку.

Скорее всего, с целью показать, что они имеют какой-то успех, зашли в населенный пункт, но уничтожают их далеко на подходах.

Был у нас случай ранее, еще осенью, когда один боец также с флагом шел на один объект, на промзону в нашей зоне ответственности. Его бойцы наши уничтожили, забрали этот "флаг", он нес "флаг" российской недофедерации и своего подразделения.

Сейчас также похожая тактика, но им еще очень далеко до населенного пункта, как бы они ни старались дойти, они не могут", - сообщил Кушко.