Новости Боевые действия на Покровском направлении
175 0

РФ использует многоэтажки в Мирнограде для связи дронов, - 79-я ОДШБр

Бои за Мирноград: РФ ставит ретрансляторы на крышах

Войска РФ используют жилые дома для размещения ретрансляторов дронов. За два месяца украинские военные уничтожили более 60 таких целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

"Ситуация вокруг Мирнограда остается без изменений - сложной. Подразделения 79-й бригады ведут тяжелые стрелковые бои на северных окраинах города. В то же время в центральных районах на крышах многоэтажек оккупанты размещают антенны и ретрансляторы связи, пытаясь улучшить радиогоризонт для своих беспилотников и упростить поражение логистических маршрутов украинских подразделений. Сейчас логистика остается одной из самых серьезных проблем", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что операторы разведывательных дронов пытаются как можно быстрее обнаруживать подобные точки как в самом Мирнограде, так и вокруг него. После этого координаты передаются пилотам ударных БПЛА, которые уничтожают вражеские средства связи в центральной части города, а также на его дальних - южных и восточных окраинах, преодолевая расстояние более 20 километров.

"За последние два месяца на этом направлении было поражено десятки таких целей: в феврале уничтожено 40 вражеских антенн, за первую неделю марта - 22", - сообщили в бригаде.

Россияне пытаются окружить позиции 79-й бригады

Цель захватчиков на этом направлении остается неизменной - взять позиции десантников в окружение.

Оккупанты продолжают применять тактику малых пеших групп для незаметного проникновения вглубь серой зоны.

Кое-где россияне пытаются использовать антитепловизионные плащи, однако это не слишком помогает избежать обнаружения.

"Несмотря на бесконечный поток "одноразовых" орков и осложненную логистику, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования продолжают выполнять боевые задачи", - подчеркнули в бригаде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг сосредотачивает усилия на попытках продвижения в районе Удачного и привлекает резервы, - ГВ "Схід"

Донецкая область (5729) боевые действия (3834) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (130) Мирноград (244) Покровский район (1563)
