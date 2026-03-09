РФ использует многоэтажки в Мирнограде для связи дронов, - 79-я ОДШБр

Войска РФ используют жилые дома для размещения ретрансляторов дронов. За два месяца украинские военные уничтожили более 60 таких целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

"Ситуация вокруг Мирнограда остается без изменений - сложной. Подразделения 79-й бригады ведут тяжелые стрелковые бои на северных окраинах города. В то же время в центральных районах на крышах многоэтажек оккупанты размещают антенны и ретрансляторы связи, пытаясь улучшить радиогоризонт для своих беспилотников и упростить поражение логистических маршрутов украинских подразделений. Сейчас логистика остается одной из самых серьезных проблем", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что операторы разведывательных дронов пытаются как можно быстрее обнаруживать подобные точки как в самом Мирнограде, так и вокруг него. После этого координаты передаются пилотам ударных БПЛА, которые уничтожают вражеские средства связи в центральной части города, а также на его дальних - южных и восточных окраинах, преодолевая расстояние более 20 километров.

"За последние два месяца на этом направлении было поражено десятки таких целей: в феврале уничтожено 40 вражеских антенн, за первую неделю марта - 22", - сообщили в бригаде.

Россияне пытаются окружить позиции 79-й бригады

Цель захватчиков на этом направлении остается неизменной - взять позиции десантников в окружение.

Оккупанты продолжают применять тактику малых пеших групп для незаметного проникновения вглубь серой зоны.



Кое-где россияне пытаются использовать антитепловизионные плащи, однако это не слишком помогает избежать обнаружения.

"Несмотря на бесконечный поток "одноразовых" орков и осложненную логистику, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования продолжают выполнять боевые задачи", - подчеркнули в бригаде.

