РФ використовує багатоповерхівки у Мирнограді для зв’язку дронів, - 79 ОДШБр

Війська РФ використовують житлові будинки для розміщення ретрансляторів дронів. За два місяці українські військові знищили понад 60 таких цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці 79-й окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

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"Ситуація навколо Мирнограда лишається без змін - складною. Підрозділи 79-ї бригади ведуть важкі стрілецькі бої на північних околицях міста. Водночас у центральних районах на дахах багатоповерхівок окупанти розміщують антени та ретранслятори зв’язку, намагаючись покращити радіогоризонт для своїх безпілотників і спростити ураження логістичних маршрутів українських підрозділів. Наразі логістика лишається однією з найсерйозніших проблем", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що оператори розвідувальних дронів намагаються якомога швидше виявляти подібні точки як у самому Мирнограді, так і навколо нього. Після цього координати передаються пілотам ударних БПЛА, які знищують ворожі засоби зв’язку в центральній частині міста, а також на його дальніх — південних і східних околицях, долаючи відстань понад 20 кілометрів.

"За останні два місяці на цьому напрямку було уражено десятки таких цілей: у лютому знищено 40 ворожих антен, за перший тиждень березня - 22", - повідомили у бригаді.

Росіяни намагаються оточити позиції 79-ї бригади

Мета загарбників на цьому напрямку лишається незмінною - взяти позиції десантників в оточення.

Окупанти продовжують застосовувати тактику малих піших груп для непомітного просочення вглиб сірої зони.



Подекуди росіяни намагаються використовувати антитепловізійні плащі, однак це не надто допомагає уникати виявлення.

"Попри безкінечний потік "одноразових" орків та ускладнену логістику, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування продовжують виконувати бойові завдання", - наголосили в бригаді.

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