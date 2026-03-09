Ворог зосереджує зусилля на спробах просування у районі Удачного і залучає резерви, - УВ "Схід"

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Як зазначається, ворог нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.

Бої за Покровськ та Мирноград

Росіяни намагаються повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів.

"Ворог також зосереджує зусилля на спробах просування у районі населеного пункту Удачне, залучає додаткові резерви", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони України протидіють намірам ворога, стримують ворожі штурми. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії.

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Ліквідація військ РФ

За даними УВ "Схід", наразі активно працюють дронові підрозділи, артилерія та авіація. Українські воїни завдають ворогу значних втрат.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 295 загарбників за минулу добу.

Також знищено 1917 БпЛА різних типів, знищено та вражено 131 одиницю іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 68 пунктів управління російських БпЛА.

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