Окупанти намагаються прорватися в центр Гришиного та повністю захопити Покровськ і Мирноград, - УВ "Схід"

Російські війська намагаються прорватися в центральну частину Гришиного, а також повністю захопити Покровськ і Мирноград у Донецькій області.

Про це повідомляє Угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

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Покровський напрямок

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, минулої доби у районі Покровсько-Мирноградської агломерації нашими воїнами ліквідовано 63 окупантів та 23 – поранено.

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Знищено одну артилерійську систему, чотири одиниці спеціальної техніки, пошкоджено три танки, дві артилерійські системи, одиницю автомобільного транспорту, засіб РЕБ та 58 укриттів ворога. Знищено або подавлено 192 БпЛА різних типів.

Гришине

Зазначається, що ворог зосереджує зусилля, зокрема, на спробах просування у районі населеного пункту Гришине, намагається прорватись у його центральну частину, одночасно штурмуючи населений пункт з півночі та півдня.

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Покровськ і Мирноград

Крім того, росіяни намагаються повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів.

Інші напрямки

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

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Робота Сил оборони

Сили оборони України протидіють намірам ворога, стримують ворожі штурми. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії.

Активно працюють наші дронові підрозділи, артилерія та авіація. Наші воїни завдають ворогу значних втрат.

Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 347 загарбників за минулу добу.

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Також знищено 1539 БпЛА різних типів, знищено та вражено 121 одиницю іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 64 пункти управління російських БпЛА.