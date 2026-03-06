Оккупанты пытаются прорваться в центр Гришино и полностью захватить Покровск и Мирноград, - ГВ "Схід"

Российские войска пытаются прорваться в центральную часть Гришино, а также полностью захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области.

Об этом сообщает Группировка войск "Восток", передает Цензор.НЕТ.

Покровское направление

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки в районе Покровско-Мирноградской агломерации нашими воинами ликвидировано 63 оккупанта и 23 – ранено.

Уничтожена одна артиллерийская система, четыре единицы специальной техники, повреждены три танка, две артиллерийские системы, единица автомобильного транспорта, средство РЭБ и 58 укрытий врага. Уничтожено или подавлено 192 БПЛА различных типов.

Гришино

Отмечается, что враг сосредотачивает усилия, в частности, на попытках продвижения в районе населенного пункта Гришино, пытается прорваться в его центральную часть, одновременно штурмуя населенный пункт с севера и юга.

Покровск и Мирноград

Кроме того, россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов.

Другие направления

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Ямполя, Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.

Работа Сил обороны

Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия.

Активно работают наши дронные подразделения, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери.

В целом в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 347 захватчиков за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1539 БПЛА различных типов, уничтожена и поражена 121 единица другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 64 пункта управления российских БПЛА.