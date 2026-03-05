Враг продвинулся в двух населенных пунктах на Донетчине и Запорожье, - DeepState
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Гришино (Покровский район Донецкой области) и Гуляйполе (Пологовский район Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
- мовчить що профукав оборону
- що так за 5 років не зробив ВПК
- що його друзі здали країну
ВІН ПИСОК може відкривати лише на інші країни