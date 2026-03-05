РУС
Враг продвинулся в двух населенных пунктах на Донетчине и Запорожье, - DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Гришино (Покровский район Донецкой области) и Гуляйполе (Пологовский район Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Враг продвинулся в Гришино и Гуляйполе
ТУТ ЗЕ ПИСОК НЕ ВІДКРИВАЄ

- мовчить що профукав оборону
- що так за 5 років не зробив ВПК
- що його друзі здали країну

ВІН ПИСОК може відкривати лише на інші країни
05.03.2026 17:31 Ответить
Покровськ і Мирноград повністю зафарбовані червоним. Але тут не буде багато коментарів. Адже це не про олімпійський шолом, не про Іран і не про нафтопровід.
05.03.2026 17:51 Ответить
 
 