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Ворог просунувся у двох населених пунктах на Донеччині і Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій і Запорізькій областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гришиному (Покровський район Донецької області) та Гуляйполі (Пологівський район Запорізької області)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сили оборони зачищають території на стику Запорізької та Дніпропетровської областей, - DeepState

Оновлені мапи

Ворог просунувся у Гришиному та Гуляйполі
Ворог просунувся у Гришиному та Гуляйполі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся поблизу Дорожнянки на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Гуляйполе (246) Запорізька область (4964) Донецька область (11310) Покровський район (1779) Пологівський район (425) Гришине (74) DeepState (548)
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ТУТ ЗЕ ПИСОК НЕ ВІДКРИВАЄ

- мовчить що профукав оборону
- що так за 5 років не зробив ВПК
- що його друзі здали країну

ВІН ПИСОК може відкривати лише на інші країни
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05.03.2026 17:31 Відповісти
А про кількість загиблих навіть ніхто не згадує. Всім байдуже. Українцям головне територія, а не люди.
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05.03.2026 22:30 Відповісти
Покровськ і Мирноград повністю зафарбовані червоним. Але тут не буде багато коментарів. Адже це не про олімпійський шолом, не про Іран і не про нафтопровід.
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05.03.2026 17:51 Відповісти
По карті видно що зброї в українців немає, а у кацапів є, бо кацапів бити нічим. А ще немає ударів по нефтянці і промисловості кацапів.
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06.03.2026 05:53 Відповісти
Чи почнеться колись мобілізація молодих відставників, охоронців, офіцерів запасу (який зараз може бути запас, коли ж його задіювати, як не зараз), силовиків, відправка биків з тилових частин на фронт? Бо тотальна корупція. І хапають хворих і непридатних. Як це все назвати? І чи можна перемогти, як це все не змінювати?
Таке враження, що мета, щоб нас якнайбільше повбивали.
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06.03.2026 10:40 Відповісти
ДЛЯ ПРОСТОГО НАРОДА ГЛАВНОЕ УБИВАТЬ МИЛЛИАРДЕРОВ И ИХ ДЕТЕЙ !)
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06.03.2026 12:24 Відповісти
 
 