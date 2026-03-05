Ворог просунувся у двох населених пунктах на Донеччині і Запоріжжі, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій і Запорізькій областях.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гришиному (Покровський район Донецької області) та Гуляйполі (Пологівський район Запорізької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
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- мовчить що профукав оборону
- що так за 5 років не зробив ВПК
- що його друзі здали країну
ВІН ПИСОК може відкривати лише на інші країни
Таке враження, що мета, щоб нас якнайбільше повбивали.