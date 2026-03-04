РФ накапливает силы для весеннего наступления на Покровском направлении, - 7-й корпус ДШВ

В зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ фиксируются признаки подготовки противника к активизации боевых действий. По имеющейся информации, враг планирует усиление наступления в начале весны.

РФ накапливает ресурсы

Как отмечается, последние несколько месяцев противник сознательно осуществлял накопление ресурсов для дальнейшего применения.

"Сейчас враг сконцентрировал наибольшие усилия для продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. Продолжаются бои в восточной части населенного пункта.

Противник пытается давить на украинских защитников и далее продвигаться в центральную часть Гришиного, одновременно штурмуя его с севера и юга", - говорится в сообщении.

Атаки на Покровск и Мирноград

Также враг не оставляет попыток полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Однако украинские военные удерживают определенные позиции на северных окраинах обоих населенных пунктов.

В целом в феврале украинские военные ликвидировали и ранили более 1 тыс. россиян. Также уничтожили и поражали 38 пушек и минометов, 4 единицы бронированной техники, 84 единицы авто- и мототехники, 5 НРК.

