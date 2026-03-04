РУС
РУС
1 017 11

РФ накапливает силы для весеннего наступления на Покровском направлении, - 7-й корпус ДШВ

оккупанты готовят наступление

В зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ фиксируются признаки подготовки противника к активизации боевых действий. По имеющейся информации, враг планирует усиление наступления в начале весны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

РФ накапливает ресурсы

Как отмечается, последние несколько месяцев противник сознательно осуществлял накопление ресурсов для дальнейшего применения.

"Сейчас враг сконцентрировал наибольшие усилия для продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. Продолжаются бои в восточной части населенного пункта.

Противник пытается давить на украинских защитников и далее продвигаться в центральную часть Гришиного, одновременно штурмуя его с севера и юга", - говорится в сообщении.

Читайте также: В зоне 7-го корпуса ВШС эффективность контрбатарейной борьбы выросла более чем на 50%.

Атаки на Покровск и Мирноград

Также враг не оставляет попыток полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Однако украинские военные удерживают определенные позиции на северных окраинах обоих населенных пунктов.

В целом в феврале украинские военные ликвидировали и ранили более 1 тыс. россиян. Также уничтожили и поражали 38 пушек и минометов, 4 единицы бронированной техники, 84 единицы авто- и мототехники, 5 НРК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождено 9 населенных пунктов на Александровском направлении, решительное вытеснение противника продолжается, - ДШВ.

Автор: 

Донецкая область (5701) ДШВ Десантно-штурмовые войска (246) Покровск (1079) Мирноград (241) Покровский район (1555) Гришино (34)
А Голобородько накопичує пропаганду на вибори і фінансуванняч марафону, фрідому та пропагандистських помийок. Йому пофіг той Покровськ, йому головне всіх задурити і виграти вибори, хоч знову обманом фі фальсифікаціями. І не важливо скільки землі залишиться в Україні, хай навіть дві області, але дуже важливо щоб він там залишився. Щоб ще Верховний суд не зняв санкції з Порошенка, бо то його політична смерть. Втрата булави рівно пожиттєвому сроку в Україні і за кордоном. Ось за що він переживає, а не накопичення ворога.
+2
мабуть "сирок" вживаєш....?
Не розповсюджуйте кацапські наративи, не буде ніякого весняного наступу зі сторони кацапстану, наступ готує Україна щоб продовжувати звільняти усі свої території!
Не розповсюджуйте кацапські наративи, не буде ніякого весняного наступу зі сторони кацапстану, наступ готує Україна щоб продовжувати звільняти усі свої території!
мабуть "сирок" вживаєш....?
Місцевий вбудований генератор перемоги, не звертайте уваги.
Якась інфа ...ба...а - то у рашці не вистачає о/с для продовження війни, то вже накопичує сили. Ви, вищі офіцери та генерали, дивіться на свої цифри - скіки виїхало за кордон, скіки тисяч повтікали через всі кордони у ЕС, скіки сотен тисяч дезертирів, скіки сотень тисяч загиблих та поранених. То вже по всім втратам - десь більше міліону. А більшість - ось тут - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ

І ось тут - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
Потрібен контрудар
Кацапи кончені , приготуйте чорні пакети для своїх істот ,
так як під весняним сонцем дуже смердітимете на всю краіну 😡
А Голобородько накопичує пропаганду на вибори і фінансуванняч марафону, фрідому та пропагандистських помийок. Йому пофіг той Покровськ, йому головне всіх задурити і виграти вибори, хоч знову обманом фі фальсифікаціями. І не важливо скільки землі залишиться в Україні, хай навіть дві області, але дуже важливо щоб він там залишився. Щоб ще Верховний суд не зняв санкції з Порошенка, бо то його політична смерть. Втрата булави рівно пожиттєвому сроку в Україні і за кордоном. Ось за що він переживає, а не накопичення ворога.
Так у них же втрат більше ніж поповнення за даними Зеленського, Федорова і Сирка, звідки тоді накопичення сил?
Це йде нагнітання від всяких дшв тому що для них закінчення війни це смерті подібно
Чудо а как ты видишь окончание войны и спойлер она не закончится а будет только разрастаться и не только здесь в Украине.Даже в европейских странах уже говорчт,что мы на пороге третьей мировой.Так что меняй памперс и готовся воевать
Так ты не ответило чудо?
