РФ накапливает силы для весеннего наступления на Покровском направлении, - 7-й корпус ДШВ
В зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ фиксируются признаки подготовки противника к активизации боевых действий. По имеющейся информации, враг планирует усиление наступления в начале весны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
РФ накапливает ресурсы
Как отмечается, последние несколько месяцев противник сознательно осуществлял накопление ресурсов для дальнейшего применения.
"Сейчас враг сконцентрировал наибольшие усилия для продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. Продолжаются бои в восточной части населенного пункта.
Противник пытается давить на украинских защитников и далее продвигаться в центральную часть Гришиного, одновременно штурмуя его с севера и юга", - говорится в сообщении.
Атаки на Покровск и Мирноград
Также враг не оставляет попыток полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Однако украинские военные удерживают определенные позиции на северных окраинах обоих населенных пунктов.
В целом в феврале украинские военные ликвидировали и ранили более 1 тыс. россиян. Также уничтожили и поражали 38 пушек и минометов, 4 единицы бронированной техники, 84 единицы авто- и мототехники, 5 НРК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ось тут - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
так як під весняним сонцем дуже смердітимете на всю краіну 😡