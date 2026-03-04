РФ накопичує сили для весняного наступу на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ
У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ фіксуються ознаки підготовки противника до активізації бойових дій. За наявною інформацією, ворог планує посилення наступу на початку весни.
Про це повідолмяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
РФ накопичує ресурси
Як зазначається, останні декілька місяців противник свідомо здійснював накопичення ресурсів для подальшого застосування.
"Наразі ворог сконцентрував найбільші зусилля задля просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Тривають бої у східній частині населеного пункту.
Противник намагається тиснути на українських оборонців та надалі просуватися у центральну частину Гришиного, одночасно штурмуючи його з півночі та півдня", - йдеться у повідомленні.
Атаки на Покровськ та Мирноград
Також ворог не полишає спроб повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Однак українські військові утримують визначені позиції на північних околицях обох населених пунктів.
Загалом у лютому українські військові ліквідували та поранили понад 1 тис росіян. Також знищили та уразили 38 гармат та мінометів, 4 одиниці броньованої техніки, 84 одиниць авто- та мототехніки, 5 НРК.
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І ось тут - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
так як під весняним сонцем дуже смердітимете на всю краіну 😡
З гарних новин - ця прогресія збільшується.
Дай, Боже, клепки верховному головнокомандувачу та головнокомандувачу вжити необхідних контрзаходів!