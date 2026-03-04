УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12234 відвідувача онлайн
Новини Штурм РФ на Покровському напрямку Ситуація на Покровському напрямку
3 246 18

РФ накопичує сили для весняного наступу на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ

окупанти готують наступ

У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ фіксуються ознаки підготовки противника до активізації бойових дій. За наявною інформацією, ворог планує посилення наступу на початку весни.

Про це повідолмяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ накопичує ресурси

Як зазначається, останні декілька місяців противник свідомо здійснював накопичення ресурсів для подальшого застосування.

"Наразі ворог сконцентрував найбільші зусилля задля просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Тривають бої у східній частині населеного пункту.

Противник намагається тиснути на українських оборонців та надалі просуватися у центральну частину Гришиного, одночасно штурмуючи його з півночі та півдня", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У смузі 7 корпусу ДШВ ефективність контрбатарейної боротьби зросла більш ніж на 50%. ВIДЕО

Атаки на Покровськ та Мирноград

Також ворог не полишає спроб повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Однак українські військові утримують визначені позиції на північних околицях обох населених пунктів.

Загалом у лютому українські військові ліквідували та поранили понад 1 тис росіян. Також знищили та уразили 38 гармат та мінометів, 4 одиниці броньованої техніки, 84 одиниць авто- та мототехніки, 5 НРК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнено 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку, рішуче витіснення противника триває, - ДШВ. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11302) ДШВ Десантно-штурмові війська (477) Покровськ (1346) Мирноград (276) Покровський район (1778) Гришине (74)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А Голобородько накопичує пропаганду на вибори і фінансуванняч марафону, фрідому та пропагандистських помийок. Йому пофіг той Покровськ, йому головне всіх задурити і виграти вибори, хоч знову обманом фі фальсифікаціями. І не важливо скільки землі залишиться в Україні, хай навіть дві області, але дуже важливо щоб він там залишився. Щоб ще Верховний суд не зняв санкції з Порошенка, бо то його політична смерть. Втрата булави рівно пожиттєвому сроку в Україні і за кордоном. Ось за що він переживає, а не накопичення ворога.
показати весь коментар
04.03.2026 14:08 Відповісти
+4
Кацапи кончені , приготуйте чорні пакети для своїх істот ,
так як під весняним сонцем дуже смердітимете на всю краіну 😡
показати весь коментар
04.03.2026 14:08 Відповісти
+4
мабуть "сирок" вживаєш....?
показати весь коментар
04.03.2026 14:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мабуть "сирок" вживаєш....?
показати весь коментар
04.03.2026 14:12 Відповісти
Місцевий вбудований генератор перемоги, не звертайте уваги.
показати весь коментар
04.03.2026 14:19 Відповісти
Якась інфа ...ба...а - то у рашці не вистачає о/с для продовження війни, то вже накопичує сили. Ви, вищі офіцери та генерали, дивіться на свої цифри - скіки виїхало за кордон, скіки тисяч повтікали через всі кордони у ЕС, скіки сотен тисяч дезертирів, скіки сотень тисяч загиблих та поранених. То вже по всім втратам - десь більше міліону. А більшість - ось тут - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ

І ось тут - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
показати весь коментар
04.03.2026 13:53 Відповісти
Потрібен контрудар
показати весь коментар
04.03.2026 14:04 Відповісти
Кацапи кончені , приготуйте чорні пакети для своїх істот ,
так як під весняним сонцем дуже смердітимете на всю краіну 😡
показати весь коментар
04.03.2026 14:08 Відповісти
А Голобородько накопичує пропаганду на вибори і фінансуванняч марафону, фрідому та пропагандистських помийок. Йому пофіг той Покровськ, йому головне всіх задурити і виграти вибори, хоч знову обманом фі фальсифікаціями. І не важливо скільки землі залишиться в Україні, хай навіть дві області, але дуже важливо щоб він там залишився. Щоб ще Верховний суд не зняв санкції з Порошенка, бо то його політична смерть. Втрата булави рівно пожиттєвому сроку в Україні і за кордоном. Ось за що він переживає, а не накопичення ворога.
показати весь коментар
04.03.2026 14:08 Відповісти
Так у них же втрат більше ніж поповнення за даними Зеленського, Федорова і Сирка, звідки тоді накопичення сил?
показати весь коментар
04.03.2026 14:21 Відповісти
Там де раніше накопичувалося 30к зараз накопичується 20к. Це б значніше вплинуло, якби наші показники мобілізації повністю компенсували сзч та втрати. А так це лише зменшує кількість одночасних напрямів. Не зможуть наступати, коли усе угруповання втратить десь 100к, а зараз воно, замість зростати, "худне", але лише на 2-5к на місяць.
З гарних новин - ця прогресія збільшується.
показати весь коментар
04.03.2026 15:05 Відповісти
Чудо а как ты видишь окончание войны и спойлер она не закончится а будет только разрастаться и не только здесь в Украине.Даже в европейских странах уже говорчт,что мы на пороге третьей мировой.Так что меняй памперс и готовся воевать
показати весь коментар
04.03.2026 14:37 Відповісти
Так ты не ответило чудо?
показати весь коментар
04.03.2026 14:47 Відповісти
Тримайтеся, захисники! Бережи вас Бог!
Дай, Боже, клепки верховному головнокомандувачу та головнокомандувачу вжити необхідних контрзаходів!
показати весь коментар
04.03.2026 16:25 Відповісти
Ну так нужно кассетами мины там разбросать. Пусть наступают по минному полю. Дистанционно минировать много раз. И повторять пока идут.
показати весь коментар
05.03.2026 00:52 Відповісти
Це тими яких Україна позбулася згідно до Оттавської конвенції ?
показати весь коментар
05.03.2026 02:11 Відповісти
Минировать всё надо, фосфорные бомбы всё что разлетается
показати весь коментар
05.03.2026 06:30 Відповісти
 
 