РФ накопичує сили для весняного наступу на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ

У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ фіксуються ознаки підготовки противника до активізації бойових дій. За наявною інформацією, ворог планує посилення наступу на початку весни.

Про це повідолмяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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РФ накопичує ресурси

Як зазначається, останні декілька місяців противник свідомо здійснював накопичення ресурсів для подальшого застосування.

"Наразі ворог сконцентрував найбільші зусилля задля просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Тривають бої у східній частині населеного пункту.

Противник намагається тиснути на українських оборонців та надалі просуватися у центральну частину Гришиного, одночасно штурмуючи його з півночі та півдня", - йдеться у повідомленні.

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Атаки на Покровськ та Мирноград

Також ворог не полишає спроб повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Однак українські військові утримують визначені позиції на північних околицях обох населених пунктів.

Загалом у лютому українські військові ліквідували та поранили понад 1 тис росіян. Також знищили та уразили 38 гармат та мінометів, 4 одиниці броньованої техніки, 84 одиниць авто- та мототехніки, 5 НРК.

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