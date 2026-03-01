РУС
Враг пытается осуществить оперативное окружение в районе Мирнограда, - 79 ОДШБр

Бои за Мирноград

В Мирнограде оккупанты все чаще стали применять квадроциклы для маневров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Ситуация на Покровском направлении

Как отмечается, на Покровском направлении ситуация остается сложной.

"В районе Мирнограда россиянам не удается прорвать позиции украинских защитников напрямую, поэтому они пытаются обойти наши основные силы с северо-востока и юго-запада, предпринимая попытки оперативного окружения", - говорят в бригаде.

Читайте: Бои за Мирноград: оккупанты пытаются взять позиции в "клещи" и вытеснить защитников из северной части города, - 79 ОДШБр

Тактика применения квадроциклов

На направлении зафиксировано увеличение количества квадроциклов. Враг использует их благодаря лучшей проходимости и грузоподъемности.

"Бывают случаи, когда оккупанты передвигаются вчетвером на одном транспортном средстве. Однако, несмотря на очевидные преимущества, квадроциклы имеют и существенные недостатки - в частности, ограниченную маневренность, что облегчает работу пилотам ударных дронов.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования продолжают выполнять боевые задачи в Мирнограде и на его северных окраинах", - добавили в бригаде.

Читайте: Тактика малых пехотных групп критически истощает человеческий ресурс россиян в Мирнограде, - ГВ "Схід"

Проте попри очевидні переваги квадроцикли мають і суттєві недоліки - зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів. Джерело: https://censor.net/ua/n3602974

А який транспорт має маневреність краще квадроцикла? Гіроскутер?
01.03.2026 12:17 Ответить
Звучить як якесь виправдання,мовляв ,подивіться вони вже так діють((А дзеркально діяти неможливо?
01.03.2026 12:20 Ответить
Тримайтеся, хлопці !
01.03.2026 12:33 Ответить
 
 