Новости Ситуация на Покровском направлении
1 159 10

Тактика малых пехотных групп критически истощает человеческий ресурс россиян в Мирнограде, - ГВ "Схід"

DeepState: Оборона Мирнограда подходит к концу

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Как отмечается, на Славянском направлении наши защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в направлении Рай-Александровки и в районах Ямполя, Резниковки, Закитного и Дроновки.

На Краматорском направлении россияне наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг осуществил семь атак вблизи Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Новопавловки.

Читайте также: 15 лет тюрьмы получила предательница, которая наводила российские авиабомбы на защитников Покровска

Обстановка на Покровском направлении 

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону Новоалександровки, Гришино и Новоподгородного.

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении уничтожены три единицы автомобильного транспорта, 10 единиц специальной техники, две пушки, один пункт управления БПЛА, повреждены один танк, три артиллерийские системы, пять единиц автомобильного транспорта, одна единица специальной техники, четыре пункта управления БПЛА и 45 укрытий врага.

Уничтожено или подавлено 167 БПЛА различных типов.

Читайте также: Россияне пытаются охватить Покровск и Мирноград. Силы обороны усиливают аэроразведку и минируют маршруты продвижения врага, - ГВ "Схід"

Бои за Покровск и Мирноград

Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда. Подразделения сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага.

Силами обороны Украины осуществляются поисково-ударные действия для недопущения дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожаются транспортные средства, которые пытаются использовать вражеские штурмовые группы.

Также продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений в Мирнограде и его окрестностях. Враг продолжает применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает человеческий ресурс россиян.

Смотрите: Спецназовцы 3-го полка ССО ликвидировали группу противника и эвакуировали бойца ВСУ наземным роботом. ВИДЕО

Потери РФ

  • В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 252 захватчика за прошедшие сутки.
  • Также уничтожено 1771 БПЛА различных типов, уничтожено и поражено 145 единиц другого вооружения и техники.
  • Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 75 пунктов управления российских БПЛА.
  • Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага.

Автор: 

Донецкая область (5684) боевые действия (3788) Покровск (1075) Мирноград (238) Покровский район (1546)
Топ комментарии
+4
Малі групи виснажують , а які не виснажують? Великі? Цілий речник займається словоблудієм.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:51 Ответить
+3
Тактика малих піхотних груп критично виснажує людський ресурс росіян у Мирнограді, - УВ "Схід"
==============
вже четвертий рік як виснажує і ніяк виснажити не може. І ракети вже ось-ось три рази як позакінчувались в московитів.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:01 Ответить
+2
У Дніпрі ледь не "бусіфікували" нардепа
Оце цілий скандал! А тепер от як ставляться до нашого ресурсу. Як в Одесі побили водія маршрутки, 2 відео за останній час, як лупцювали лежачих по-звірячому, в Харкові з початку років 2 військових ТЦКшники навіщось по-звірячому відгамселили і це тільки те, що сплило, вбили купу "епілептиків", то можна.
От чого ми домоглися - розділення на касти людей і не людей?
Що вони коять, навіщо лупцюють людей? Чи це агенти кремля, чи так бояться самі потрапити на фронт, що кидаються на людей? При цьому силовиків, молодих відставників, охоронців, більшість офіцерів ніхто і не думає мобілізувати, а тилові частини продовжують бути забитими блатними биками. І тотальна корупція,
показать весь комментарий
01.03.2026 11:56 Ответить
В це можна повірити,якби не було просування їхнє вперед,навіть по 10 метрів вдень(Стверджувати ,що тактика себе невиправдовує ,коли фронт стане просто.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:43 Ответить
наскільки критично? наше ГУР каже що у них 110% заповнення бажаючими здохнути за гроші.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:44 Ответить
Вони здихають за те, щоб українці говорили російською мовою, бо це й є денацифікація.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:56 Ответить
Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів в Мирнограді та його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян. Джерело: https://censor.net/ua/n3602973, це для кого інфа? для ворога щоб він зробив висновки й застосував другу тактику наступу та прсування? Куди дивиться контрозвідка?
показать весь комментарий
01.03.2026 11:48 Ответить
Малі групи виснажують , а які не виснажують? Великі? Цілий речник займається словоблудієм.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:51 Ответить
У Дніпрі ледь не "бусіфікували" нардепа
Оце цілий скандал! А тепер от як ставляться до нашого ресурсу. Як в Одесі побили водія маршрутки, 2 відео за останній час, як лупцювали лежачих по-звірячому, в Харкові з початку років 2 військових ТЦКшники навіщось по-звірячому відгамселили і це тільки те, що сплило, вбили купу "епілептиків", то можна.
От чого ми домоглися - розділення на касти людей і не людей?
Що вони коять, навіщо лупцюють людей? Чи це агенти кремля, чи так бояться самі потрапити на фронт, що кидаються на людей? При цьому силовиків, молодих відставників, охоронців, більшість офіцерів ніхто і не думає мобілізувати, а тилові частини продовжують бути забитими блатними биками. І тотальна корупція,
показать весь комментарий
01.03.2026 11:56 Ответить
Тому що лупцювати беззбройних в тилу краще , ніж піти на фронт проти озброєних .
показать весь комментарий
01.03.2026 12:42 Ответить
Тактика малих піхотних груп критично виснажує людський ресурс росіян у Мирнограді, - УВ "Схід"
==============
вже четвертий рік як виснажує і ніяк виснажити не може. І ракети вже ось-ось три рази як позакінчувались в московитів.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:01 Ответить
DeepState до речі вчора повністю зафарбував Мирноград червоним. У них звичайно домовленість з Сирським, але ймовірно вже дістало це брехня. Вирішили подбати про власну репутацію.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:10 Ответить
Про "фортецю Покровськ", тихенько так, перестали згадувати. Бо немає вже такої "фортеці"... (
показать весь комментарий
01.03.2026 12:25 Ответить
 
 