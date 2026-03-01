Тактика малых пехотных групп критически истощает человеческий ресурс россиян в Мирнограде, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Как отмечается, на Славянском направлении наши защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в направлении Рай-Александровки и в районах Ямполя, Резниковки, Закитного и Дроновки.
На Краматорском направлении россияне наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении враг осуществил семь атак вблизи Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Новопавловки.
Обстановка на Покровском направлении
На Покровском направлении наши защитники остановили 25 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону Новоалександровки, Гришино и Новоподгородного.
По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении уничтожены три единицы автомобильного транспорта, 10 единиц специальной техники, две пушки, один пункт управления БПЛА, повреждены один танк, три артиллерийские системы, пять единиц автомобильного транспорта, одна единица специальной техники, четыре пункта управления БПЛА и 45 укрытий врага.
Уничтожено или подавлено 167 БПЛА различных типов.
Бои за Покровск и Мирноград
Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда. Подразделения сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага.
Силами обороны Украины осуществляются поисково-ударные действия для недопущения дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожаются транспортные средства, которые пытаются использовать вражеские штурмовые группы.
Также продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений в Мирнограде и его окрестностях. Враг продолжает применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает человеческий ресурс россиян.
Потери РФ
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 252 захватчика за прошедшие сутки.
- Также уничтожено 1771 БПЛА различных типов, уничтожено и поражено 145 единиц другого вооружения и техники.
- Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 75 пунктов управления российских БПЛА.
- Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага.
Оце цілий скандал! А тепер от як ставляться до нашого ресурсу. Як в Одесі побили водія маршрутки, 2 відео за останній час, як лупцювали лежачих по-звірячому, в Харкові з початку років 2 військових ТЦКшники навіщось по-звірячому відгамселили і це тільки те, що сплило, вбили купу "епілептиків", то можна.
От чого ми домоглися - розділення на касти людей і не людей?
Що вони коять, навіщо лупцюють людей? Чи це агенти кремля, чи так бояться самі потрапити на фронт, що кидаються на людей? При цьому силовиків, молодих відставників, охоронців, більшість офіцерів ніхто і не думає мобілізувати, а тилові частини продовжують бути забитими блатними биками. І тотальна корупція,
==============
вже четвертий рік як виснажує і ніяк виснажити не може. І ракети вже ось-ось три рази як позакінчувались в московитів.