Тактика малих піхотних груп критично виснажує людський ресурс росіян у Мирнограді, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Як зазначається, на Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у напрямку Рай-Олександрівки та в районах Ямполя, Різниківки, Закітного й Дронівки.

На Краматорському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Новопавлівки.

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Обстановка на Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку знищено три одиниці автомобільного транспорту, 10 одиниць спеціальної техніки, дві гармати, один пункт управління БпЛА, пошкоджено один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільного транспорту, одну одиницю спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 45 укриттів ворога.

Знищено або подавлено 167 БпЛА різних типів.

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Бої за Покровськ та Мирноград

Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда. Підрозділи сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога.

Силами оборони України здійснюються пошуково-ударні дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи.

Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів в Мирнограді та його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян.

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Втрати РФ