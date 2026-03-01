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Новини Ситуація на Покровському напрямку
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Тактика малих піхотних груп критично виснажує людський ресурс росіян у Мирнограді, - УВ "Схід"

DeepState: Оборона Мирнограда добігає кінця

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Як зазначається, на Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у напрямку Рай-Олександрівки та в районах Ямполя, Різниківки, Закітного й Дронівки.

На Краматорському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Новопавлівки.

Також читайте: 15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські авіабомби на оборонців Покровська

Обстановка на Покровському напрямку 

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку знищено три одиниці автомобільного транспорту, 10 одиниць спеціальної техніки, дві гармати, один пункт управління БпЛА, пошкоджено один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільного транспорту, одну одиницю спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 45 укриттів ворога.

Знищено або подавлено 167 БпЛА різних типів.

Також читайте: Росіяни намагаються охопити Покровськ і Мирноград. Сили оборони посилюють аеророзвідку та мінують маршрути просування ворога, - УВ "Схід"

Бої за Покровськ та Мирноград

Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда. Підрозділи сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога.

Силами оборони України здійснюються пошуково-ударні дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи.

Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів в Мирнограді та його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян.

Дивіться: Спецпризначенці 3-го полку ССО ліквідували групу противника та евакуювали бійця ЗСУ наземним роботом. ВIДЕО

Втрати РФ

  • В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 252 загарбника за минулу добу.
  • Також знищено 1771 БпЛА різних типів, знищено та вражено 145 одиниць іншого озброєння і техніки.
  • Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 75 пунктів управління російських БпЛА.
  • Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога.

Автор: 

Донецька область (11285) бойові дії (5929) Покровськ (1345) Мирноград (276) Покровський район (1776)
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Топ коментарі
+5
Малі групи виснажують , а які не виснажують? Великі? Цілий речник займається словоблудієм.
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01.03.2026 11:51 Відповісти
+4
Тому що лупцювати беззбройних в тилу краще , ніж піти на фронт проти озброєних .
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01.03.2026 12:42 Відповісти
+3
Тактика малих піхотних груп критично виснажує людський ресурс росіян у Мирнограді, - УВ "Схід"
==============
вже четвертий рік як виснажує і ніяк виснажити не може. І ракети вже ось-ось три рази як позакінчувались в московитів.
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01.03.2026 12:01 Відповісти
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В це можна повірити,якби не було просування їхнє вперед,навіть по 10 метрів вдень(Стверджувати ,що тактика себе невиправдовує ,коли фронт стане просто.
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01.03.2026 11:43 Відповісти
наскільки критично? наше ГУР каже що у них 110% заповнення бажаючими здохнути за гроші.
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01.03.2026 11:44 Відповісти
Вони здихають за те, щоб українці говорили російською мовою, бо це й є денацифікація.
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01.03.2026 11:56 Відповісти
Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів в Мирнограді та його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян. Джерело: https://censor.net/ua/n3602973, це для кого інфа? для ворога щоб він зробив висновки й застосував другу тактику наступу та прсування? Куди дивиться контрозвідка?
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01.03.2026 11:48 Відповісти
Малі групи виснажують , а які не виснажують? Великі? Цілий речник займається словоблудієм.
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01.03.2026 11:51 Відповісти
Тому що лупцювати беззбройних в тилу краще , ніж піти на фронт проти озброєних .
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01.03.2026 12:42 Відповісти
Тактика малих піхотних груп критично виснажує людський ресурс росіян у Мирнограді, - УВ "Схід"
==============
вже четвертий рік як виснажує і ніяк виснажити не може. І ракети вже ось-ось три рази як позакінчувались в московитів.
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01.03.2026 12:01 Відповісти
DeepState до речі вчора повністю зафарбував Мирноград червоним. У них звичайно домовленість з Сирським, але ймовірно вже дістало це брехня. Вирішили подбати про власну репутацію.
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01.03.2026 12:10 Відповісти
Про "фортецю Покровськ", тихенько так, перестали згадувати. Бо немає вже такої "фортеці"... (
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01.03.2026 12:25 Відповісти
 
 