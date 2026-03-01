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Новини Штурм РФ на Покровському напрямку Ситуація на Покровському напрямку
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Ворог намагається здійснити оперативне оточення у районі Мирнограда, - 79 ОДШБр

Бої за Мирноград

У Мирнограді окупанти дедалі частіше почали застосовувати квадроцикли для маневрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Ситуація на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку ситуація лишається складною.

"У районі Мирнограда росіянам не вдається прорвати позиції українських захисників напряму, тому вони намагаються обійти наші основні сили з північного сходу та південного заходу, здійснюючи спроби оперативного оточення", - кажуть у бригаді.

Читайте: Бої за Мирноград: окупанти намагаються взяти позиції у "кліщі" та витіснити захисників з північної частини міста, - 79 ОДШБр

Тактика застосування квадроциклів

На напрямку зафіксовано збільшення кількості квадроциклів. Ворог використовує їх завдяки кращій прохідності та вантажопідйомності.

"Трапляються випадки, коли окупанти пересуваються вчотирьох на одному транспортному засобі. Проте попри очевидні переваги квадроцикли мають і суттєві недоліки - зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування продовжують виконувати бойові завдання в Мирнограді та на його північних околицях", - додали у бригаді.

Читайте: Тактика малих піхотних груп критично виснажує людський ресурс росіян у Мирнограді, - УВ "Схід"

Автор: 

Донецька область (11285) 79 окрема десантно-штурмова бригада (217) Мирноград (276) Покровський район (1776)
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Проте попри очевидні переваги квадроцикли мають і суттєві недоліки - зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів. Джерело: https://censor.net/ua/n3602974

А який транспорт має маневреність краще квадроцикла? Гіроскутер?
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01.03.2026 12:17 Відповісти
Звучить як якесь виправдання,мовляв ,подивіться вони вже так діють((А дзеркально діяти неможливо?
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01.03.2026 12:20 Відповісти
Тримайтеся, хлопці !
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01.03.2026 12:33 Відповісти
 
 