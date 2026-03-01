Ворог намагається здійснити оперативне оточення у районі Мирнограда, - 79 ОДШБр

У Мирнограді окупанти дедалі частіше почали застосовувати квадроцикли для маневрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Ситуація на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку ситуація лишається складною.

"У районі Мирнограда росіянам не вдається прорвати позиції українських захисників напряму, тому вони намагаються обійти наші основні сили з північного сходу та південного заходу, здійснюючи спроби оперативного оточення", - кажуть у бригаді.

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Тактика застосування квадроциклів

На напрямку зафіксовано збільшення кількості квадроциклів. Ворог використовує їх завдяки кращій прохідності та вантажопідйомності.

"Трапляються випадки, коли окупанти пересуваються вчотирьох на одному транспортному засобі. Проте попри очевидні переваги квадроцикли мають і суттєві недоліки - зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування продовжують виконувати бойові завдання в Мирнограді та на його північних околицях", - додали у бригаді.

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