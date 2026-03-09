Ворог зосереджує зусилля на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках: за добу 130 боїв, – Генштаб. КАРТА

Загалом упродвож минулої доби, 8 березня 2026 року, на фронті було зафіксовано 130 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдавав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 76 авіаційних ударів, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9468 дронів-камікадзе та здійснив 3601 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Бачівськ, Кучерівка, Суходіл, Максимівщина Сумської області; Олександроград Донецької області; Підгаврилівка, Гаврилівка, Покровське, Писанці, Малинівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Верхня Терса, Копані, Загірне, Гуляйпільське, Чарівне, Комишуваха, Оріхів Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи, пункт управління, склад боєприпасів та п’ять інших важливих цілей окупантів.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 750 осіб. Також ворог втратив три танки, десять бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, один катер, 2224 безпілотних літальних апарати, 188 одиниць автомобільної техніки.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, із застосуванням двох авіабомб, здійснив 129 обстрілів, з яких вісім - із застосуванням РСЗВ.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку агресор двічі атакував у бік населеного пункту Курилівка.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник атакував три рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районі Никифорівки, Часового Яру.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Новопідгородне", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Тернове, Злагода, Вороне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районі Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гіркого, Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.