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На деяких напрямках відчуваємо слабкість росіян, але не варто розслаблятися, - Зеленський

Зеленський заявив про слабкість росіян на деяких напрямках

Президент Володимир Зеленський розповів про "відчуття", що росіяни ослабли на деяких напрямках.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми відчуваємо на деяких напрямках слабкість рускіх. Це таке відчуття нове. Це не означає, що треба розслаблятися,  не треба думати, що ворог здався, не треба думати, що їх стало менше. 

Але важливо, що щодо особового складу вони, є таке відчуття, трішки слабкіші. Немає часу там на тренування", - пояснив він.

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У росіян, за словами президента, є велика проблема з особовим складом. 

"На наш погляд. Безумовно, всі наші виклики з особовим складом ви знаєте. У нас секретів немає. Ці питання є. Але ми робитимемо все, щоб посилити нашу армію", - сказав Зеленський.

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РФ нарощує кількість дронів

Також президент заявив і про "неприємне відчуття".

"З цими дронами складно. Вони нарощували кількість, і ці кілзони вони заважають жити. Заважають нашій логістиці", - додав глава держави.

"Я не хочу бути псевдооптимістом, але кажу, що, на мій погляд, кількість знищеного особового складу ворога починає потрішки працювати. Це все впливає на перемовний процес", - підсумував Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27960) бойові дії (5937)
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Він що сьогодні втік від Єрмака, чи то й спить?
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03.03.2026 16:48 Відповісти
Ми відчуваємо на деяких напрямках слабкість рускіх. Це таке відчуття нове Джерело: https://censor.net/ua/n3603374

Ну скажиш класне відчуття сили, це те що на колінах перед кадиркою стояти.
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03.03.2026 16:49 Відповісти
В мене є шосте відчуття шо кацапи ось - ось посипляться - Зеля
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03.03.2026 16:50 Відповісти
Ну, Діпстейт якби натякає.
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03.03.2026 16:53 Відповісти
СРАТЬєхі про Чонгар розповідає, за 2022 рік???
Верещук на шатлах з шмигалем, вимотуютб окупантів з московії!!
Захистнюк династії хатинок у Козині???
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03.03.2026 17:34 Відповісти
КРИВОРОГульне недоразумєніє, ти коли лайно було там останній раз ? Де ДРОНИ , коли з твоїх мародерних карманів криваве бабло стирчить
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03.03.2026 18:04 Відповісти
Раздевайся Украина, я в тебя войска ввожу До Луганска не достану, но по Ялте повожу Га га Дал Турчинов и Арсений вольницу наставнице. Ну а путин в єто время поимел нас в з..здравницу

Повідомлення Gemini

Так, це справді фрагмент виступу «Вечірнього Кварталу». Це пісня-пародія (на мотив «Gangnam Style»), яка виконувалася у 2014 році, невдовзі після анексії Криму та початку війни на сході України.
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03.03.2026 18:05 Відповісти
Вже раз розслабилися "на майскиє на шашлики"
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03.03.2026 18:52 Відповісти
 
 