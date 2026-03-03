На деяких напрямках відчуваємо слабкість росіян, але не варто розслаблятися, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про "відчуття", що росіяни ослабли на деяких напрямках.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми відчуваємо на деяких напрямках слабкість рускіх. Це таке відчуття нове. Це не означає, що треба розслаблятися, не треба думати, що ворог здався, не треба думати, що їх стало менше.

Але важливо, що щодо особового складу вони, є таке відчуття, трішки слабкіші. Немає часу там на тренування", - пояснив він.

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У росіян, за словами президента, є велика проблема з особовим складом.

"На наш погляд. Безумовно, всі наші виклики з особовим складом ви знаєте. У нас секретів немає. Ці питання є. Але ми робитимемо все, щоб посилити нашу армію", - сказав Зеленський.

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РФ нарощує кількість дронів

Також президент заявив і про "неприємне відчуття".

"З цими дронами складно. Вони нарощували кількість, і ці кілзони вони заважають жити. Заважають нашій логістиці", - додав глава держави.

"Я не хочу бути псевдооптимістом, але кажу, що, на мій погляд, кількість знищеного особового складу ворога починає потрішки працювати. Це все впливає на перемовний процес", - підсумував Зеленський.

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