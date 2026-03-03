На некоторых направлениях чувствуем слабость россиян, но не стоит расслабляться, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о "чувстве", что россияне ослабли на некоторых направлениях.

Об этом глава государства заявил во время брифинга.

Что известно

"Мы чувствуем на некоторых направлениях слабость русских. Это такое новое ощущение. Это не значит, что нужно расслабляться, не нужно думать, что враг сдался, не нужно думать, что их стало меньше.

Но важно, что в отношении личного состава они, есть такое ощущение, немного слабее. Нет времени там на тренировки", - пояснил он.

У россиян, по словам президента, есть большая проблема с личным составом.

"На наш взгляд. Безусловно, все наши проблемы с личным составом вы знаете. У нас секретов нет. Эти вопросы есть. Но мы будем делать все, чтобы усилить нашу армию", - сказал Зеленский.

РФ наращивает количество дронов

Также президент заявил и о "неприятном ощущении".

"С этими дронами сложно. Они наращивали количество, и эти киллзоны мешают жить. Мешают нашей логистике", - добавил глава государства.

"Я не хочу быть псевдооптимистом, но говорю, что, на мой взгляд, количество уничтоженного личного состава врага начинает понемногу работать. Это все влияет на переговорный процесс", - подытожил Зеленский.

