Диалога по законопроекту о выборах ни с кем не веду, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что не ведет ни с кем диалога по законопроекту о выборах.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"У меня нет ни с кем никакого диалога по законопроекту о выборах", - сказал он.

Что предшествовало?

Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что законопроект о послевоенных выборах представят в Раде в ближайшее время.

