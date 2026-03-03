Диалога по законопроекту о выборах ни с кем не веду, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что не ведет ни с кем диалога по законопроекту о выборах.
Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"У меня нет ни с кем никакого диалога по законопроекту о выборах", - сказал он.
Что предшествовало?
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
- В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
- Спикер ВР Стефанчук заявил, что законопроект о послевоенных выборах представят в Раде в ближайшее время.
У нашої влади виявляється є ще декілька поверхів ДНА😸😸😸😸
Так, ********?
чим довше гундоса раскуда буде тягнути з підписання демобілізації, тим гірше буде робити собі та посіпакам.
і вже після, повної демобілізації з війни, в україні настануть дуже веселі часи.
то ж навряд ми побачимо зашкварених зелених утирків в кандидатах, бо всі до одного здриснуть звідси , як подалі.
бо, щось я сумніваюсь, що арєстовічі такі сміливі ризикувати життям....