531 18

Диалога по законопроекту о выборах ни с кем не веду, - Зеленский

Законопроект о выборах: что говорит Зеленский?

Президент Владимир Зеленский сказал, что не ведет ни с кем диалога по законопроекту о выборах.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"У меня нет ни с кем никакого диалога по законопроекту о выборах", - сказал он.

Что предшествовало?

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
  • Спикер ВР Стефанчук заявил, что законопроект о послевоенных выборах представят в Раде в ближайшее время.

выборы (1786) законопроект (296) Зеленский Владимир (10680)
+8
Я помітив коли Трамп зайнятий Іраном, то Зеленський так опірився, голівку підняв, потужнічає кожного дня, а нещодавно так же бігав шукав варіанти проведення виборів, і перемир'я просив.
03.03.2026 16:15
+5
Я,єстмь цар!
03.03.2026 16:14
+4
не только Ираном, когда давят америкацны он начинает активно про переговоры трындеть, выборы и тп. Когда американцы затихают занимаясь своими делами, зеленый хер тоже затихает. Ни он ни путя не заинтересованы в окончании войны от слова совсем
03.03.2026 16:18
Я,єстмь цар!
03.03.2026 16:14
Царі правили переважно в Болгарії (893-1946), Сербії (1346-1371) та Російській державі (з 1547 по 1721 рік, пізніше як частина титулу імператорів). Також титул «цар» історично використовувався для правителів Юдеї та Ізраїлю
03.03.2026 16:18
Хто б сумнівався. Буданов же сказав до кінця, а потім або в Ізраїль або в нео-мавзолей
03.03.2026 16:14
Ібо я так віжу - прогугнявив сліпий.
03.03.2026 16:15
Я помітив коли Трамп зайнятий Іраном, то Зеленський так опірився, голівку підняв, потужнічає кожного дня, а нещодавно так же бігав шукав варіанти проведення виборів, і перемир'я просив.
03.03.2026 16:15
не только Ираном, когда давят америкацны он начинает активно про переговоры трындеть, выборы и тп. Когда американцы затихают занимаясь своими делами, зеленый хер тоже затихает. Ни он ни путя не заинтересованы в окончании войны от слова совсем
03.03.2026 16:18
14 трилионов доларов гешефта которие махали москалв перед Трампом спонукали того давити на Україну. Трамп хотів ті 14 тріліонів доларів тому мешканців Краматорська та Славянська йому треба було віддати московськом сцарю по їх угоді. а Зеленського і українців відпраити на вибори щоб наступник (за їх прогнозами не Зеленський) все їм зміг підмахнути не дивлячись так би мовити
03.03.2026 16:25
Що не так з комами? Чому не користуєшся?
03.03.2026 16:28
Не вміє
03.03.2026 17:21
звичайно з москалів зняти санкції і Крим признати московським
03.03.2026 16:26
Так що, вже все порішав? Конкурентів не буде? Пес патрон також свою кандидатуру не висуватиме?
показать весь комментарий
03.03.2026 16:16
Євген Клопотенко спільно з Міноборони розробить рецепти для ЗСУ

Марія Касій https://24tv.ua/show24/yevgen-klopotenko-minoboroni-stvoryat-retsepti-dlya-zsu-detali_n3020496?fbclid=IwY2xjawQTzWFleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR422xbdY2P0s6weA9aaBbQaI2pnsX_2dwswOlbiKtStPcQbnxCjg_l0nqit7A_aem_6wdN6eV8J58TgEMRHqV0DA

У нашої влади виявляється є ще декілька поверхів ДНА😸😸😸😸
03.03.2026 16:22
І в чому саме тут дно? Ти сам їв те хрючево що готують в переважній більшості частин/учєбок/вишів ЗСУ?
показать весь комментарий
03.03.2026 16:25
СРАРЬ, пробачте, цар, все виришить самрстйіно!
Так, ********?
Так, ********?
03.03.2026 16:27
зелена пліснява закінчиться на наступний день, після відміни військового стану!
чим довше гундоса раскуда буде тягнути з підписання демобілізації, тим гірше буде робити собі та посіпакам.
і вже після, повної демобілізації з війни, в україні настануть дуже веселі часи.
то ж навряд ми побачимо зашкварених зелених утирків в кандидатах, бо всі до одного здриснуть звідси , як подалі.
бо, щось я сумніваюсь, що арєстовічі такі сміливі ризикувати життям....
03.03.2026 16:31
Просто брехун.
03.03.2026 16:37
з бункера виліз за відосіки взявся потужний
03.03.2026 16:48
Да кто ж за тебя проголосует. Разве что тцк, менты и друзья. Кто ещё? Те кого ты в бусы запихал и в окопы отправил, их родственники и родственники тех кто похоронки получил? Даже те кто топил за тебя в 19 году, некоторые уже похоронили своих детей и мужей. Лично знаю таких. И таких сотни тысяч. Западные друзья не помогут Вова. Англичане так точно. Те сольют тебя как отработанное машинное масло. И крякнуть не успеешь. У тебя Вова два варианта. Или провести парад ВСУ на красной площади и тебе все спишут или добить все до конца, чтобы некому было спрашивать с тебя. Второй вариант вероятнее.
03.03.2026 16:52
 
 