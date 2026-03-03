Діалогу щодо законопроєкту про вибори ні з ким не веду, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що не веде ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори.
Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори", - сказав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
- Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
- Спікер ВР Стефанчук заявив, що законопроєкт про повоєнні вибори представлять у Раді найближчим часом.
Топ коментарі
+12 Besya #601314
показати весь коментар03.03.2026 16:15 Відповісти Посилання
+9 Bogdan #603107
показати весь коментар03.03.2026 16:14 Відповісти Посилання
+8 Andrew Moshenok #601032
показати весь коментар03.03.2026 16:18 Відповісти Посилання
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Марія Касій https://24tv.ua/show24/yevgen-klopotenko-minoboroni-stvoryat-retsepti-dlya-zsu-detali_n3020496?fbclid=IwY2xjawQTzWFleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR422xbdY2P0s6weA9aaBbQaI2pnsX_2dwswOlbiKtStPcQbnxCjg_l0nqit7A_aem_6wdN6eV8J58TgEMRHqV0DA
У нашої влади виявляється є ще декілька поверхів ДНА😸😸😸😸
Так, ********?
чим довше гундоса раскуда буде тягнути з підписання демобілізації, тим гірше буде робити собі та посіпакам.
і вже після, повної демобілізації з війни, в україні настануть дуже веселі часи.
то ж навряд ми побачимо зашкварених зелених утирків в кандидатах, бо всі до одного здриснуть звідси , як подалі.
бо, щось я сумніваюсь, що арєстовічі такі сміливі ризикувати життям....