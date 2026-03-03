Діалогу щодо законопроєкту про вибори ні з ким не веду, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що не веде ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори", - сказав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що законопроєкт про повоєнні вибори представлять у Раді найближчим часом.

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