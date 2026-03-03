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Новини Вибори під час війни Вибори президента в Україні
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Діалогу щодо законопроєкту про вибори ні з ким не веду, - Зеленський

Законопроєкт про вибори: що каже Зеленський?

Президент Володимир Зеленський сказав, що не веде ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Немає у мене ні з ким діалогу щодо законопроєкту про вибори", - сказав він.

Читайте: Вступ України у 2027 році - це орієнтир для Зеленського, а не для Брюсселя, - Єврокомісія

Що передувало?

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
  • Спікер ВР Стефанчук заявив, що законопроєкт про повоєнні вибори представлять у Раді найближчим часом.

Читайте: Зеленський про другий президентський термін: Якщо буде війна - балотуватимусь, якщо мир - не факт

Автор: 

вибори (6786) законопроєкт (3733) Зеленський Володимир (27960)
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Топ коментарі
+12
Я помітив коли Трамп зайнятий Іраном, то Зеленський так опірився, голівку підняв, потужнічає кожного дня, а нещодавно так же бігав шукав варіанти проведення виборів, і перемир'я просив.
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03.03.2026 16:15 Відповісти
+9
Я,єстмь цар!
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03.03.2026 16:14 Відповісти
+8
не только Ираном, когда давят америкацны он начинает активно про переговоры трындеть, выборы и тп. Когда американцы затихают занимаясь своими делами, зеленый хер тоже затихает. Ни он ни путя не заинтересованы в окончании войны от слова совсем
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03.03.2026 16:18 Відповісти
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Я,єстмь цар!
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03.03.2026 16:14 Відповісти
Царі правили переважно в Болгарії (893-1946), Сербії (1346-1371) та Російській державі (з 1547 по 1721 рік, пізніше як частина титулу імператорів). Також титул «цар» історично використовувався для правителів Юдеї та Ізраїлю
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03.03.2026 16:18 Відповісти
ні, він поц-незламник ...
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03.03.2026 17:44 Відповісти
воно сцарь, у вуха шльомаголових
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03.03.2026 18:22 Відповісти
Хто б сумнівався. Буданов же сказав до кінця, а потім або в Ізраїль або в нео-мавзолей
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03.03.2026 16:14 Відповісти
Ібо я так віжу - прогугнявив сліпий.
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03.03.2026 16:15 Відповісти
Я помітив коли Трамп зайнятий Іраном, то Зеленський так опірився, голівку підняв, потужнічає кожного дня, а нещодавно так же бігав шукав варіанти проведення виборів, і перемир'я просив.
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03.03.2026 16:15 Відповісти
не только Ираном, когда давят америкацны он начинает активно про переговоры трындеть, выборы и тп. Когда американцы затихают занимаясь своими делами, зеленый хер тоже затихает. Ни он ни путя не заинтересованы в окончании войны от слова совсем
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03.03.2026 16:18 Відповісти
14 трилионов доларов гешефта которие махали москалв перед Трампом спонукали того давити на Україну. Трамп хотів ті 14 тріліонів доларів тому мешканців Краматорська та Славянська йому треба було віддати московськом сцарю по їх угоді. а Зеленського і українців відпраити на вибори щоб наступник (за їх прогнозами не Зеленський) все їм зміг підмахнути не дивлячись так би мовити
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03.03.2026 16:25 Відповісти
Що не так з комами? Чому не користуєшся?
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03.03.2026 16:28 Відповісти
Не вміє
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03.03.2026 17:21 Відповісти
звичайно з москалів зняти санкції і Крим признати московським
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03.03.2026 16:26 Відповісти
Так що, вже все порішав? Конкурентів не буде? Пес патрон також свою кандидатуру не висуватиме?
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03.03.2026 16:16 Відповісти
Євген Клопотенко спільно з Міноборони розробить рецепти для ЗСУ

Марія Касій https://24tv.ua/show24/yevgen-klopotenko-minoboroni-stvoryat-retsepti-dlya-zsu-detali_n3020496?fbclid=IwY2xjawQTzWFleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR422xbdY2P0s6weA9aaBbQaI2pnsX_2dwswOlbiKtStPcQbnxCjg_l0nqit7A_aem_6wdN6eV8J58TgEMRHqV0DA

У нашої влади виявляється є ще декілька поверхів ДНА😸😸😸😸
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03.03.2026 16:22 Відповісти
І в чому саме тут дно? Ти сам їв те хрючево що готують в переважній більшості частин/учєбок/вишів ЗСУ?
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03.03.2026 16:25 Відповісти
СРАРЬ, пробачте, цар, все виришить самрстйіно!
Так, ********?
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03.03.2026 16:27 Відповісти
зелена пліснява закінчиться на наступний день, після відміни військового стану!
чим довше гундоса раскуда буде тягнути з підписання демобілізації, тим гірше буде робити собі та посіпакам.
і вже після, повної демобілізації з війни, в україні настануть дуже веселі часи.
то ж навряд ми побачимо зашкварених зелених утирків в кандидатах, бо всі до одного здриснуть звідси , як подалі.
бо, щось я сумніваюсь, що арєстовічі такі сміливі ризикувати життям....
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03.03.2026 16:31 Відповісти
Просто брехун.
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03.03.2026 16:37 Відповісти
з бункера виліз за відосіки взявся потужний
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03.03.2026 16:48 Відповісти
Да кто ж за тебя проголосует. Разве что тцк, менты и друзья. Кто ещё? Те кого ты в бусы запихал и в окопы отправил, их родственники и родственники тех кто похоронки получил? Даже те кто топил за тебя в 19 году, некоторые уже похоронили своих детей и мужей. Лично знаю таких. И таких сотни тысяч. Западные друзья не помогут Вова. Англичане так точно. Те сольют тебя как отработанное машинное масло. И крякнуть не успеешь. У тебя Вова два варианта. Или провести парад ВСУ на красной площади и тебе все спишут или добить все до конца, чтобы некому было спрашивать с тебя. Второй вариант вероятнее.
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03.03.2026 16:52 Відповісти
Один вже вирішував все без діалога, дивись **** полетиш слідом.
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03.03.2026 17:23 Відповісти
Як тут не згадати знамениту фразу мовою оригіналу - "караул устал"...Можливо не варто доводити варту до втоми?..
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03.03.2026 18:03 Відповісти
 
 