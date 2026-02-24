Зеленський про другий президентський термін: Якщо буде війна - балотуватимусь, якщо мир - не факт

Володимир Зеленський планує знову висунути свою кандидатуру на пост глави держави, якщо до моменту проведення виборів війна з Росією триватиме.

Про це він розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Чи буде Зеленський балотуватися?

"Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Забезпечте нам безпеку для проведення виборів, забезпечте нам припинення вогню на цей час. Це все", - заявив Зеленський.

За словами президента України, якщо під час переговорів вдасться забезпечити двомісячне припинення вогню, тоді вибори цілком можливі.

"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського. - Ред.) терміну, не по моїй волі. ​​Він просто розтягнувся (через війну. - Ред.). Я не знаю, чи буду йти на вибори. Якщо буде війна і надалі – так, безумовно. Якщо буде мир, - не факт, що піду", - додав глава держави.

Напередодні Зеленський зазначав, що ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий термін.

Що передувало?

Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.

