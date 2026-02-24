Зеленський про другий президентський термін: Якщо буде війна - балотуватимусь, якщо мир - не факт

Чи піде Зеленський на вибори

Володимир Зеленський планує знову висунути свою кандидатуру на пост глави держави, якщо до моменту проведення виборів війна з Росією триватиме.

Про це він розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Чи буде Зеленський балотуватися?

"Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Забезпечте нам безпеку для проведення виборів, забезпечте нам припинення вогню на цей час. Це все", - заявив Зеленський.

За словами президента України, якщо під час переговорів вдасться забезпечити двомісячне припинення вогню, тоді вибори цілком можливі.

"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського. - Ред.) терміну, не по моїй волі. ​​Він просто розтягнувся (через війну. - Ред.). Я не знаю, чи буду йти на вибори. Якщо буде війна і надалі – так, безумовно. Якщо буде мир, - не факт, що піду", - додав глава держави.

Напередодні Зеленський зазначав, що ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий термін.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.

+62
Тварюка, у якої повністю відсутня совість, призвела до найтяжчих наслідків для країни і при цьому щось вякає про своє президенство!
24.02.2026 13:35 Відповісти
+52
Кому ти тут в Україні потрібен? Тим мільйонам вдов, що похоронили своїх чоловіків, чи матерів, що похоронили своїх синів? Ти відкрив двері ворогу до повномасшабного нападу і розчистив їх шлях від мін і фортифікацій. Ти знищив пів України і ще думаєш балатуватися?
Тобі Порошенко передав Україну з Азовським морем, найбільшою в Європі Запорізькою АЕС, процвітаючими містами Донбасу Маріуполем, Бахмутом, Севєродонецьком, Лісічанськом, Авдіївкою... містами-курортами півдня, економіку, яка зростала, десятки працюючих ТЕС(ТЕЦ), заводів, фабрик і 40 мільйонів населення. Що ми маємо зараз? 10 мільйонів втекли за кордон і там вросли в ті країни де знаходяться, 6 мільяйонів залишив на окупованій території. Мільйони в сирій землі, скалічені і сироти..., знищена економіка, збільшені в сотні разів цвинтарі і ти ще відкриваєш свій брудний і брехливий рот?
24.02.2026 13:38 Відповісти
+40
Коротше кажучи, війна йому ой як вигідна, але питання, які дебіли його ще раз виберуть?
24.02.2026 13:34 Відповісти
так можна подивитись ютуб канал ісландія - (петрова) там він та його прихільники ліжуть дупу Боневтіку
24.02.2026 13:39 Відповісти
Ска, як я хочу вибити стільчик з під його ніг
24.02.2026 13:50 Відповісти
24.02.2026 14:06 Відповісти
Хіба лише йому вигідна?? 3% воює, всі інші заробляють на цьому, або просто споглядають зі сторони))
24.02.2026 13:58 Відповісти
Дебілів повно.Виберуть.
24.02.2026 14:05 Відповісти
Ніхто не вибере. Тому що виборів більше не буде.
24.02.2026 14:15 Відповісти
Брехло хуцпічєскоє.
24.02.2026 13:37 Відповісти
.. про міліони українських вдов та матерів, то гарний заголовок для парашенських ЗМІ.
24.02.2026 15:51 Відповісти
Чому Makaka?
24.02.2026 18:22 Відповісти
Війна ****** проти України з 2014 року, це вірьовка, за яку тримається зеленський з моноШоблою, галущенко-баканов-єрмак та сотні кабміндічів і держсекретарів з Урядового кварталу!!!
Але в Сирії, дуже дієво використали цю ж вірьовку для привладних та суддівських башара асада!!!
24.02.2026 13:40 Відповісти
Довiчне ,i конфiскацiя
24.02.2026 13:40 Відповісти
24.02.2026 13:41 Відповісти
Пункти незламності, бусифікація, міндичгейт, двушки на москву, я вам нічого не должєн!.. хто згадає хоч щось хороше з 2019 року що він зробив? Я ні.
24.02.2026 13:43 Відповісти
Тому буде тримати війну постійно.

24.02.2026 13:44 Відповісти
А ось і правда про те, як воно мріє виграти вибори - тільки в умовах війни!! Бо в мирний час йому там ніФуя не світить! А під час війни - підтасовуй, забороняй, фальшуй - війна все дозволить!
24.02.2026 13:45 Відповісти
Якщо буде війна - балотуватимусь, якщо мир - не факт

буданов!
дай підсрачник криворагульному юристу невігласу!!!
під час війні ніяких виборів не може бути, за конституцією!
лише добровільне складанні повноважень.

але ж, будь яка спроба гундосої зе!гніди продовжити тримати україну в заручниках, закінчиться народним повстанням!
і, цього разу озброєним!

єдиний шанс у зе!поца, бігти не обертаючись будь куди і сховатися як найглибше. вже зараз!
24.02.2026 13:47 Відповісти
Як же Буданов дасть підсрачник тому хто наділив його високою посадою?! І ти що дійсно вважаєш Буданова чимось кращім за Арестовича чи Арахамію із Дєрмаком, він не набагато кращій за Баканова, торхи розумніший але НЕ ВІН є автором того чудового що робив ГУР?!
24.02.2026 14:03 Відповісти
Не «факт», а залізобетонна гарантія- за будь-яких обставин прийдеться виносити разом з кріслом.
24.02.2026 13:48 Відповісти
Ларчик открывается просто:
Знает, что во время войны его никто не тронет.
А вот если наступит мир - надо срочно делать ноги.
24.02.2026 13:56 Відповісти
Хто б сумнівався?! Справа в тому що лише під час війни, а відповідно й дії військового стану, коли влада у його руках, ЗЕзидент має хоч якусь можливість балотуватись й бути обраним, бо у мирний час він не зможе ухилитись від відповідальності за послаблення України з 2019 до 2022 року як економічно так й у обороноздатності, за відвід військ, їх скорочення, розмінування ліній зіткнення на сході та півдні, зупинку ВПК, ракетних програм й т.д. Як не зможе уникнути відповідальності й за продовження послаблення країни під час повномасштабної війни політично і економічно як особисто так й руками призначених ним на високі посади друзів і кумів!!!
24.02.2026 13:59 Відповісти
Якщо війна буде, то я далі буду на ній наживатися.
Якщо вже сказав що за владу не чіпляєшся, то йдеш в сраку при будь яких розкладах!
24.02.2026 14:00 Відповісти
БУДЕ МОЖЛИВІСТЬ КРАСТИ ТА МАРОДЕРИТИ -БУДУ,

ЯКЩО ВІЗЬМУТЬ ЗА яйця ТО НІ.
24.02.2026 14:01 Відповісти
То він їх сам собі відріже, щоб не взяли.
24.02.2026 16:46 Відповісти
Вождь плеиені!
24.02.2026 14:02 Відповісти
Не племені, а стада.
24.02.2026 16:45 Відповісти
Мабуть коли мир, то красти важко, другого висновку зробити не можна, тому що коли війна, то потрібні професіонали. А не туристи
24.02.2026 14:03 Відповісти
Ну, не може він під час війни залишити крісло!
Бо обіцяв в Омані, що сидітиме аж до передачі влади "легітимному".
А вибори йому вигідні в будь якому разі: якщо не оберуть, він зможе до передачі повноважень законно залишити країну, і ніхто його не матиме права зупинити.
Ну, а якщо оберуть, то "гуляй, рваніна" далі!
24.02.2026 14:03 Відповісти
Якщо він залишить крісло, то втратить недоторканність і доведеться за все відповідати. Тому йому зараз вигідно потягнути час і не переобиратися.
24.02.2026 14:16 Відповісти
"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського. - Ред.) терміну, не по моїй волі. ​​Він просто розтягнувся (через війну. - Ред.). БРЕХЛИВА СУТЬ "ЗЕЗРАДНИКА" А ІСТИНА ГОВОРИТЬ-"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського. - Ред.) терміну, ПО СВОЇЙ волі,наплювавши на основний закон України Конституцію, Він просто розтягнувся НЕ САМ.А Я ЙОГО РОЗТЯГНУВ.
24.02.2026 14:05 Відповісти
Зе - чорти б тебе побрали ,
ЗГИНЬ і не дратуй людей , покидьок !!
Дай нашій країні видихнути твою брехню і
суцільне крадівництво !!
24.02.2026 14:07 Відповісти
Короче он прямо не стесняясь заявил пока он в кресле война не прекратится и наоборот.) Теперь вопрос как его выковырять из кресла. Предсказуемо что это будет на много сложнее чем с яныком.
24.02.2026 14:09 Відповісти
...а хто з безправних військових щось скаже проти другого прездобольства - то Верховне гавнокомандувач "пасть пАрвьот, моргали виколєт" своїм реєстровим кріпакам..
24.02.2026 14:37 Відповісти
Лякає
24.02.2026 14:43 Відповісти
Як ти вже всім осточорнів ,нікчемний проросійський клоун.
24.02.2026 14:44 Відповісти
"Якщо буде війна - балотуватимусь, якщо мир - не факт"
Яка глибока теза:
Якщо буде війна ... - це значить, що не всі патріоти знищені, Україна чинить спротив, оманські завдання не виконані, дядя вова будєт нє даволєн - працюю далі.
якщо мир ... - тобто Україна капітулювала, раша досягла своєї мети: руська мова, мпцу (рпц) в фаворі, ЄС/НАТО - в ж0пу, чівакуня при владі, ну а я на Канари/Мальдіви - награбованого онукам вистачить.
24.02.2026 14:50 Відповісти
На другий термін у в'зницю коксонюха, коли відсидить перший.
24.02.2026 15:05 Відповісти
Ха..ха..ха....
24.02.2026 15:09 Відповісти
ПНХ
24.02.2026 15:31 Відповісти
Вийди з бункеру і спитай віч на віч людей
24.02.2026 15:36 Відповісти
Якщо перекласти нормальною мовою:
"Якщо буде війна - буду пробувати чиплятися за владу.
Якщо мир - доведеться тікати..."
24.02.2026 15:52 Відповісти
Ця особа, абсолютно пуста всередині та позбавлена залишків совісті, власноруч занурила Україну в криваве пекло, але й досі сміє марити владою..... У 2019 році ти прийняв країну з живим Азовом, працюючою енергосистемою та портами, що дихали життям. Сьогодні ж твоя спадщина - це попіл, руїни та нескінченні ряди прапорів на цвинтарях. Саме твій злочинний саботаж оборонних заходів, роззброєння кордонів та ганебна здача півдня за дві доби відкрили ворогу ворота до наших домівок. Ти здав фортифікації, які мали бути фортецями, і прирік квітучі міста на повільну смерть. Твій цинізм вимірюється не відсотками в рейтингах, а тисячами розірваних сімей і мільйонами зламаних доль.Замість добробуту ти приніс демографічну прірву та знищену економіку та промисловість. Хто має за тебе тварюка голосувати після того що ти накоів? Матері, які виють від болю на могилах своїх синів? Чи може вдови, чиє щастя ти розтоптав своєю недбалістю та порожніми обіцянками про ,,шашлики'' напередодні великої війни? Чи може десятки мільйонів біженців, які дякуючи саме тобі втратили все і розвіялися по різних країнах світу, мов попіл на вітрі? Кожен твій подих цинічного аморального виродка про ,,новий термін'' - це смертельна образа для кожного українця, який втратив своіх рідних, свою домівку, своі надіі та плани на майбутне , своє життя...Ти перетворив Україну на згарище, де пів країни в руїнах, а інша половина в могилах і у нестерпній жалобі. І будь-які твоі розмови про балотування на тлі цього апокаліпсису що ти створив є верхом морального виродження.!!! Твоє прагнення до керма після всього скоєного -це не просто політика, це кривавий плювок в обличчя усій нації, яку ти виставив беззбройною під удар ворога.....
24.02.2026 16:15 Відповісти
На йух ти потрібен Ти ,тварина на нари готуйся за те що здав південь зі своїми поплічниками : Єрмаком,Бакановим,Куліничем,Наумовим,Верещук,Даніловим Твої друзі і куми розікрали країну як янукович не крав:Чернишов,Міндич,Шефіри,Галущенко,Татаров,Шурма і інша хєрня.Після цього всього ти прагнеш знову заховатись за спинку трона?
24.02.2026 16:29 Відповісти
Хитра падлюка: розуміє, що під час воєнного стану заворушень не буде, а в мирний час можуть і за ноги витягти з ОПи.
24.02.2026 16:42 Відповісти
На хіба ти нам потрібна, гнидо?
24.02.2026 17:03 Відповісти
Країна Мрій - 2 !....
24.02.2026 17:08 Відповісти
звичайно, йому зручно присмоктатися всією своєю мафією до України та спекулювати на війні
24.02.2026 17:25 Відповісти
в Україні 3 лиха- зельонкін, путін-***** і виборці зеленої гниди.
24.02.2026 17:45 Відповісти
 
 