Зеленський про другий президентський термін: Якщо буде війна - балотуватимусь, якщо мир - не факт
Володимир Зеленський планує знову висунути свою кандидатуру на пост глави держави, якщо до моменту проведення виборів війна з Росією триватиме.
Про це він розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Чи буде Зеленський балотуватися?
"Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Забезпечте нам безпеку для проведення виборів, забезпечте нам припинення вогню на цей час. Це все", - заявив Зеленський.
За словами президента України, якщо під час переговорів вдасться забезпечити двомісячне припинення вогню, тоді вибори цілком можливі.
"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського. - Ред.) терміну, не по моїй волі. Він просто розтягнувся (через війну. - Ред.). Я не знаю, чи буду йти на вибори. Якщо буде війна і надалі – так, безумовно. Якщо буде мир, - не факт, що піду", - додав глава держави.
Напередодні Зеленський зазначав, що ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий термін.
Що передувало?
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
- Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
Тобі Порошенко передав Україну з Азовським морем, найбільшою в Європі Запорізькою АЕС, процвітаючими містами Донбасу Маріуполем, Бахмутом, Севєродонецьком, Лісічанськом, Авдіївкою... містами-курортами півдня, економіку, яка зростала, десятки працюючих ТЕС(ТЕЦ), заводів, фабрик і 40 мільйонів населення. Що ми маємо зараз? 10 мільйонів втекли за кордон і там вросли в ті країни де знаходяться, 6 мільяйонів залишив на окупованій території. Мільйони в сирій землі, скалічені і сироти..., знищена економіка, збільшені в сотні разів цвинтарі і ти ще відкриваєш свій брудний і брехливий рот?
Але в Сирії, дуже дієво використали цю ж вірьовку для привладних та суддівських башара асада!!!
буданов!
дай підсрачник криворагульному юристу невігласу!!!
під час війні ніяких виборів не може бути, за конституцією!
лише добровільне складанні повноважень.
але ж, будь яка спроба гундосої зе!гніди продовжити тримати україну в заручниках, закінчиться народним повстанням!
і, цього разу озброєним!
єдиний шанс у зе!поца, бігти не обертаючись будь куди і сховатися як найглибше. вже зараз!
Знает, что во время войны его никто не тронет.
А вот если наступит мир - надо срочно делать ноги.
Якщо вже сказав що за владу не чіпляєшся, то йдеш в сраку при будь яких розкладах!
ЯКЩО ВІЗЬМУТЬ ЗА яйця ТО НІ.
Бо обіцяв в Омані, що сидітиме аж до передачі влади "легітимному".
А вибори йому вигідні в будь якому разі: якщо не оберуть, він зможе до передачі повноважень законно залишити країну, і ніхто його не матиме права зупинити.
Ну, а якщо оберуть, то "гуляй, рваніна" далі!
ЗГИНЬ і не дратуй людей , покидьок !!
Дай нашій країні видихнути твою брехню і
суцільне крадівництво !!
Яка глибока теза:
Якщо буде війна ... - це значить, що не всі патріоти знищені, Україна чинить спротив, оманські завдання не виконані, дядя вова будєт нє даволєн - працюю далі.
якщо мир ... - тобто Україна капітулювала, раша досягла своєї мети: руська мова, мпцу (рпц) в фаворі, ЄС/НАТО - в ж0пу, чівакуня при владі, ну а я на Канари/Мальдіви - награбованого онукам вистачить.
"Якщо буде війна - буду пробувати чиплятися за владу.
Якщо мир - доведеться тікати..."