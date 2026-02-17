Зеленський про участь у виборах президента в разі перемир’я: Це залежатиме від народу

Президент Володимир Зеленський не виключає сценарію, за якого він братиме участь у виборах глави української держави, які можуть відбутися під час "нестабільного перемир'я".

Про це він заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

Про вибори

У попередньому своєму інтерв'ю Axios, яке було опубліковане у вересні 2025 року, Зеленський говорив, що "після закінчення війни він відійде з політики".

Однак у новому інтерв'ю глава української держави припустив, що будь-які вибори, можливо, доведеться проводити в умовах нестабільного перемир’я, і що при такому сценарії він може стати кандидатом у президенти:

"Це буде залежати від народу. Побачимо, чого вони хочуть".

За його словами, сторони на перемовинах в основному погодилися на механізм під керівництвом США для моніторингу припинення вогню за допомогою дронів, якщо таке буде досягнуто.

Він також зазначив, що на цей момент Росія погодилася лише на одноденне перемир'я, щоб Україна могла організувати й провести національне голосування, а не на 60 днів, які, на думку Зеленського, необхідні.

Він вважає позицію Росії абсурдною і можливою ознакою того, що Москва не готова до справжнього миру.

Про Мединського на переговорах

Зеленський повторив, що найкращий спосіб досягти прориву в питанні території –– це зустріч Путіна з ним віч-на-віч. Він сказав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

З огляду на зміну керівника російської делегації, Зеленський побоюється, що росіяни спробують перетворити переговори на зустріч-привітання або повернутися до вихідної точки, щоб виграти для Росії більше часу на полі бою.

Він також зазначив, що, як і Путін, Мединський любить філософствувати про "історичні корені" війни. "У нас немає часу на все це лайно. Тому ми маємо прийняти рішення і закінчити війну", - додав Зеленський.

