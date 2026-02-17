Зеленський про участь у виборах президента в разі перемир’я: Це залежатиме від народу

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключає сценарію, за якого він братиме участь у виборах глави української держави, які можуть відбутися під час "нестабільного перемир'я".

Про це він заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

Про вибори 

У попередньому своєму інтерв'ю Axios, яке було опубліковане у вересні 2025 року, Зеленський говорив, що "після закінчення війни він відійде з політики".

Однак у новому інтерв'ю глава української держави припустив, що будь-які вибори, можливо, доведеться проводити в умовах нестабільного перемир’я, і що при такому сценарії він може стати кандидатом у президенти:

"Це буде залежати від народу. Побачимо, чого вони хочуть".

За його словами, сторони на перемовинах в основному погодилися на механізм під керівництвом США для моніторингу припинення вогню за допомогою дронів, якщо таке буде досягнуто.

  • Він також зазначив, що на цей момент Росія погодилася лише на одноденне перемир'я, щоб Україна могла організувати й провести національне голосування, а не на 60 днів, які, на думку Зеленського, необхідні.
  • Він вважає позицію Росії абсурдною і можливою ознакою того, що Москва не готова до справжнього миру.

Про Мединського на переговорах

Зеленський повторив, що найкращий спосіб досягти прориву в питанні території –– це зустріч Путіна з ним віч-на-віч. Він сказав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

З огляду на зміну керівника російської делегації, Зеленський побоюється, що росіяни спробують перетворити переговори на зустріч-привітання або повернутися до вихідної точки, щоб виграти для Росії більше часу на полі бою.

Він також зазначив, що, як і Путін, Мединський любить філософствувати про "історичні корені" війни. "У нас немає часу на все це лайно. Тому ми маємо прийняти рішення і закінчити війну", - додав Зеленський.

народ хоче щоб тебе на кіл посадили
які вибори??? ти падло маєш сидіти пожиттєво за гратами і за держзраду і за мародерство і за відмивання коштів Приватбанку через твої офшорні прокладки і за покривання свого кагалу міндічів, шефірів, єрмаків, цукерманів та іншої зеленої ******.
Тільки мені здається що НАБУ на свій розсуд зірвалося з утримувальної цепури, що тянеться зі США, й схопило головного, хто пришвидшить надання фактів вже не "пльонкамі праслушкі "а фотками торб з кешем , умовно кажучи ...
Коли ворюга Галущенко заховався у кріслі міністра юстиції та ще й був дерегентом умов в апартаментах за гратами для Магамедрасулових...
То чи довго він їх витримає сам?

АААА вовка вчора ж ВО керівника СБУ попросив абустроїть найкращу відсидочну камеру ?Зеленський доручив провести "очищення" СБУ

12 год. тому dw.com
Безпеку України потрібно очистити від тих, "хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам", заявив Володимир Зеленський. Цю задачу він поставив перед першим заступником голови СБУ Олександром Покладом.

залежатиме від народу ?

тоді - пішов на ..уй, хєрпіда хрипата !

Не буде ніяких виборів і ніякого перемир'я до повного закінчення війни і звільнення усіх територій!
А ти? Де ти у звільненні територій? Яка твоя участь?
Пожалій Володимира Олександровича, дай йому хоч трохи на пенсії відпочити, а то так зразу на вічну працю його прирікаєш.
Для чого ці дурні балачки?
Як кажуть, зливай воду, Вова...
даже не думай, маю надію з тих 73 проц., дебілів майже нікого не залишилось!!! На ...уй !!
Для Зеленського і Украіни
краще було б ,
щоби він не брав участі у виборах !!
Досить!!!!
Зеленський вважає, що на президента, можливо, і не буде балотуватися, а на Верховного -
нікуди дітися!
Санич, ніяких виборів! Хочемо коронацію!💩
Спочатку зеленський, має відсидіти за смерть Українців, починаючи з 2019 року, за спасіння вагнерівців…. Татаров, йому добре усе пояснив з групою потікавших генпрокурорів та ексГоловою Конституційного Суду і Ваганяном!!
А як він може брати участь на 3(третій!) термін?!
Один суддя сказав,що він заробив вже на кілька довічних.Суддя то трохи розуміється на темі, дурниці би не говорив публічно по юридичному праву.
Якщо не хоче Майдану - краще йому не балатуватися взагалі... - від слова "зовсім"
Як він швидко перевзувся в народного президента.)
Народ твій ЗА (мвндічі, кагал і Івани не памʼятающі свого роду)
Замінити його все одно ніким .
Немає , зараз , гідних кандидатур на посаду Президента України .
... на піаніно тільки він так може...
Незамінних людей немає.
На данний момент
О, звісно ж. ! І як же ми це відразу не помітили цей інтелектуальний тупик? Ти правий: у багатомільйонній країні, яка прямо зараз вигризає своє право на існування, раптом закінчилися Homo sapiens з ознаками лідерства. Лишився один-єдиний Атлант, який тримає небо, поки всі інші українці просто займають місце в черзі за хлібом......Давай краще поглянемо правді в очі: для тебе ,,немає гідних'' не тому, що їх не існує, а тому, що твоя оптика налаштована виключно на телемарафонний блиск. Впевнений , що й тоді у 2019 році для не було ,,нікого кращого'' за зеленського ! Дійсно, серед професійних дипломатів, управлінців чи хоча б людей, які розуміли різницю між державним бюджетом і касою кінотеатру, ти обрав того, хто обіцяв ,,просто перестати стріляти'' . Це ж так далекоглядно!!! Бачити далі свого носа - це, мабуть, твоя суперздібність, якщо під ,,далі свого носа'' ти маєш на увазі екран телевізора з серіалом ,,Слуга народу'' ,,Немає гідних кандидатур'' -Це найулюбленіша фраза тих, хто боїться відкрити очі. У країні тисячі бойових офіцерів, які тримають фронт, волонтерів, що керують логістикою краще за міністерства, та інтелектуалів, які знають, як працює світ. Але для тебе вони ,,негідні'', бо вони не жартують зі сцени про термос і не мають власного продакшену.Твій горизонт подій настільки вузький і ти настільки впевнений у незамінності однієї людини, що фактично кажеш: ,,Україна як держава - це пуста оболонка, яка помре без одного конкретного обличчя, бо кращого немає". Це і є твій ,,'патріотизм'? Вірити в те, що ціла нація настільки нікчемна, що не здатна народити нового лідера? Це не в країні немає гідних. Це в твоєму сприйнятті реальності немає місця для критичного мислення. Коли людина каже, що замінити ніким - вона просто розписується у власній нездатності аналізувати щось складніше за передвиборчий ролик.. ...
Цікаво, який саме критерій ,,гідності'' ти використовуєш: наявність професійної політичної освіти і політичний досвід чи вміння записувати вечірні звернення з правильним освітленням?
💯
А що вже висувають кандидатів ? гідних це як корупціонерів , зрадників і невігласів ?
Картинка непогана, але це мають зробити українські правоохоронці і перш за все - народ.
І від НАБУ.
Якби блазень прислувався до народу, то з самого початку війни пішов би на створення щось типу Ради Національного Порятунку з усіх патріотичних партій і позафракційних депутатів.
Але ж душити опозицію і все красти зі своїм оточенням блазню більше до вподоби.
Якщо Янєлох сказав що не тримається за владу, то у виборах не має приймати участі і це не залежить від народу.
Зеля - готуй сміттєвий бак..... Пора!
Забудь, курдупель! Твоє місце біля параші...
Люди, пишіть ВСІ - зелень йди геть, скрізь. У всіх коментарях. Щоб було видно вашу одностайність в цьому...
Зелнноморде гідне тільки ешафоту
Знленський повинен відповісти за всі злочини і грабежі ,
які він вчинив за ці роки , так званого , свого президентства !!
Президентом він так і не став для України і ніколи ним не стане !!
У него два варианта. Или в президенты или в прокуратуру)) Других нет. Даже Рростов или Маями не светит. И там и там спросят. Одни за пространный Оман и Стамбул, другие за бабки и оружие ))
Ага, пам'ятаю-пам'ятаю, його кумир ху...ло теж пішов на вибори, бо його показушно хтось попросив... Все по завітам Ілліча
Я б цьому скомороху не радив кокетнічення з Україною, не треба ображати почуття наших людей... Нехай вже повернуться Порох або Ющ! Тоді може меньше той шалунішка в суді срок отримає.
На *** би ти пішов! Ти казав "один строк і все". Щось тоді ти про "волю народа" нічого не ******. А тепер пішла пізда по кочкам. Лукашенко теж каже що він би пішов, але народ не пускає.
Очень "хочем"
Я не знаю хто ще може проголосувати, за корупцію ,зраду і некомпетентність?
Народ, і вже давно, хоче бачити обкуреного ішака на сухій вербі. Чмо просто знущається з українців, пропонуючи себе вчергове.
Народ проти ❤️ 🇺🇦 ❤️
