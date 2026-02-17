Зеленський про участь у виборах президента в разі перемир’я: Це залежатиме від народу
Президент Володимир Зеленський не виключає сценарію, за якого він братиме участь у виборах глави української держави, які можуть відбутися під час "нестабільного перемир'я".
Про це він заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.
Про вибори
У попередньому своєму інтерв'ю Axios, яке було опубліковане у вересні 2025 року, Зеленський говорив, що "після закінчення війни він відійде з політики".
Однак у новому інтерв'ю глава української держави припустив, що будь-які вибори, можливо, доведеться проводити в умовах нестабільного перемир’я, і що при такому сценарії він може стати кандидатом у президенти:
"Це буде залежати від народу. Побачимо, чого вони хочуть".
За його словами, сторони на перемовинах в основному погодилися на механізм під керівництвом США для моніторингу припинення вогню за допомогою дронів, якщо таке буде досягнуто.
- Він також зазначив, що на цей момент Росія погодилася лише на одноденне перемир'я, щоб Україна могла організувати й провести національне голосування, а не на 60 днів, які, на думку Зеленського, необхідні.
- Він вважає позицію Росії абсурдною і можливою ознакою того, що Москва не готова до справжнього миру.
Про Мединського на переговорах
Зеленський повторив, що найкращий спосіб досягти прориву в питанні території –– це зустріч Путіна з ним віч-на-віч. Він сказав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.
З огляду на зміну керівника російської делегації, Зеленський побоюється, що росіяни спробують перетворити переговори на зустріч-привітання або повернутися до вихідної точки, щоб виграти для Росії більше часу на полі бою.
Він також зазначив, що, як і Путін, Мединський любить філософствувати про "історичні корені" війни. "У нас немає часу на все це лайно. Тому ми маємо прийняти рішення і закінчити війну", - додав Зеленський.
Немає , зараз , гідних кандидатур на посаду Президента України .
Цікаво, який саме критерій ,,гідності'' ти використовуєш: наявність професійної політичної освіти і політичний досвід чи вміння записувати вечірні звернення з правильним освітленням?
Але ж душити опозицію і все красти зі своїм оточенням блазню більше до вподоби.
які він вчинив за ці роки , так званого , свого президентства !!
Президентом він так і не став для України і ніколи ним не стане !!