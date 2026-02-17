РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8373 посетителя онлайн
Новости Выборы во время войны Выборы в Украине
1 427 34

Зеленский об участии в выборах президента в случае перемирия: Это будет зависеть от народа

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский не исключает сценария, при котором он будет участвовать в выборах главы украинского государства, которые могут состояться во время "нестабильного перемирия".

Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

О выборах 

В предыдущем интервью Axios, которое было опубликовано в сентябре 2025 года, Зеленский говорил, что "после окончания войны он уйдет из политики".

Однако в новом интервью глава украинского государства предположил, что любые выборы, возможно, придется проводить в условиях нестабильного перемирия, и что при таком сценарии он может стать кандидатом в президенты:

"Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего они хотят".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На послевоенных выборах планируют создать отдельные участки для военных

По его словам, стороны на переговорах в основном согласились на механизм под руководством США для мониторинга прекращения огня с помощью дронов, если это будет достигнуто.

  • Он также отметил, что на данный момент Россия согласилась только на однодневное перемирие, чтобы Украина могла организовать и провести национальное голосование, а не на 60 дней, которые, по мнению Зеленского, необходимы.
  • Он считает позицию России абсурдной и возможным признаком того, что Москва не готова к настоящему миру.

Читайте также: Зеленский: 90% украинцев против проведения выборов во время войны

О Мединском на переговорах

Зеленский повторил, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территории – это встреча Путина с ним лицом к лицу. Он сказал, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

Учитывая смену руководителя российской делегации, Зеленский опасается, что россияне попытаются превратить переговоры в встречу-поздравление или вернуться к исходной точке, чтобы выиграть для России больше времени на поле боя.

Он также отметил, что, как и Путин, Мединский любит философствовать об "исторических корнях" войны. "У нас нет времени на всю эту хрень. Поэтому мы должны принять решение и закончить войну", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский готов к выборам в Украине при условии гарантий безопасности: "Никто не цепляется за власть"

Автор: 

выборы (1757) Зеленский Владимир (10495) перемирие (299) Мединский Владимир (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
народ хоче щоб тебе на кіл посадили
показать весь комментарий
17.02.2026 22:02 Ответить
+10
які вибори??? ти падло маєш сидіти пожиттєво за гратами і за держзраду і за мародерство і за відмивання коштів Приватбанку через твої офшорні прокладки і за покривання свого кагалу міндічів, шефірів, єрмаків, цукерманів та іншої зеленої ******.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:10 Ответить
+8
Як кажуть, зливай воду, Вова...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=R2SK9FHu1E4 https://www.youtube.com/watch?v=
ГОЛОБУЦЬКИЙ: Розкол! Буданов ВИСТУПИВ ПРОТИ людей Єрмака! Все через УГОДУ! Хто КЕРУЄ переговорами?
показать весь комментарий
17.02.2026 22:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jx1ncLMboHU https://www.youtube.com/watch?v=
⚡️ ГАЛУЩЕНКО розкаже все про Зеленського! РЕВА: НАБУ розкрило нову СКАНДАЛЬНУ схему!
показать весь комментарий
17.02.2026 22:04 Ответить
Тільки мені здається що НАБУ на свій розсуд зірвалося з утримувальної цепури, що тянеться зі США, й схопило головного, хто пришвидшить надання фактів вже не "пльонкамі праслушкі "а фотками торб з кешем , умовно кажучи ...
Коли ворюга Галущенко заховався у кріслі міністра юстиції та ще й був дерегентом умов в апартаментах за гратами для Магамедрасулових...
То чи довго він їх витримає сам?

АААА вовка вчора ж ВО керівника СБУ попросив абустроїть найкращу відсидочну камеру ?Зеленський доручив провести "очищення" СБУ

12 год. тому dw.com
Безпеку України потрібно очистити від тих, "хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам", заявив Володимир Зеленський. Цю задачу він поставив перед першим заступником голови СБУ Олександром Покладом.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DSocialMedia%26at_campaign%3DFacebook%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb https://x.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3+https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DSocialMedia%26at_campaign%3DTwitter%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb

viber://forward?text=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DMessenger%26at_campaign%3DViber%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb+%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3 mailto:?body=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DWebmails%26at_campaign%3DEmail%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb&subject=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3 https://vk.com/share.php?url=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DSocialMedia%26at_campaign%3DVK%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb&title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3&comment={2} https://telegram.me/share/url?url=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DMessenger%26at_campaign%3DTelegram%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3 whatsapp://send?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3%20-%20https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DMessenger%26at_campaign%3DWhatsApp%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb fb-messenger://share/?link=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DMessenger%26at_campaign%3DFacebookMessenger%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb sms:?&body=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DSMS%26at_campaign%3DSMS%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb
показать весь комментарий
17.02.2026 22:12 Ответить
народ хоче щоб тебе на кіл посадили
показать весь комментарий
17.02.2026 22:02 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 22:45 Ответить
Не буде ніяких виборів і ніякого перемир'я до повного закінчення війни і звільнення усіх територій!
показать весь комментарий
17.02.2026 22:02 Ответить
А ти? Де ти у звільненні територій? Яка твоя участь?
показать весь комментарий
17.02.2026 22:22 Ответить
Пожалій Володимира Олександровича, дай йому хоч трохи на пенсії відпочити, а то так зразу на вічну працю його прирікаєш.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:57 Ответить
Для чого ці дурні балачки?
показать весь комментарий
17.02.2026 22:07 Ответить
Як кажуть, зливай воду, Вова...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:08 Ответить
даже не думай, маю надію з тих 73 проц., дебілів майже нікого не залишилось!!! На ...уй !!
показать весь комментарий
17.02.2026 22:08 Ответить
Для Зеленського і Украіни
краще було б ,
щоби він не брав участі у виборах !!
Досить!!!!
показать весь комментарий
17.02.2026 22:10 Ответить
які вибори??? ти падло маєш сидіти пожиттєво за гратами і за держзраду і за мародерство і за відмивання коштів Приватбанку через твої офшорні прокладки і за покривання свого кагалу міндічів, шефірів, єрмаків, цукерманів та іншої зеленої ******.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:10 Ответить
Зеленський вважає, що на президента, можливо, і не буде балотуватися, а на Верховного -
нікуди дітися!
показать весь комментарий
17.02.2026 22:11 Ответить
Санич, ніяких виборів! Хочемо коронацію!💩
показать весь комментарий
17.02.2026 22:11 Ответить
Спочатку зеленський, має відсидіти за смерть Українців, починаючи з 2019 року, за спасіння вагнерівців…. Татаров, йому добре усе пояснив з групою потікавших генпрокурорів та ексГоловою Конституційного Суду і Ваганяном!!
показать весь комментарий
17.02.2026 22:11 Ответить
А як він може брати участь на 3(третій!) термін?!
показать весь комментарий
17.02.2026 22:12 Ответить
Один суддя сказав,що він заробив вже на кілька довічних.Суддя то трохи розуміється на темі, дурниці би не говорив публічно по юридичному праву.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:13 Ответить
Якщо не хоче Майдану - краще йому не балатуватися взагалі... - від слова "зовсім"
показать весь комментарий
17.02.2026 22:14 Ответить
Як він швидко перевзувся в народного президента.)
показать весь комментарий
17.02.2026 22:15 Ответить
Народ твій ЗА (мвндічі, кагал і Івани не памʼятающі свого роду)
показать весь комментарий
17.02.2026 22:15 Ответить
Замінити його все одно ніким .
Немає , зараз , гідних кандидатур на посаду Президента України .
показать весь комментарий
17.02.2026 22:15 Ответить
... на піаніно тільки він так може...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:18 Ответить
Незамінних людей немає.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:45 Ответить
На данний момент
показать весь комментарий
17.02.2026 22:54 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 22:18 Ответить
І від НАБУ.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:19 Ответить
Якби блазень прислувався до народу, то з самого початку війни пішов би на створення щось типу Ради Національного Порятунку з усіх патріотичних партій і позафракційних депутатів.
Але ж душити опозицію і все красти зі своїм оточенням блазню більше до вподоби.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:21 Ответить
Якщо Янєлох сказав що не тримається за владу, то у виборах не має приймати участі і це не залежить від народу.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:24 Ответить
Зеля - готуй сміттєвий бак..... Пора!
показать весь комментарий
17.02.2026 22:25 Ответить
Забудь, курдупель! Твоє місце біля параші...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:26 Ответить
Люди, пишіть ВСІ - зелень йди геть, скрізь. У всіх коментарях. Щоб було видно вашу одностайність в цьому...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:27 Ответить
Зелнноморде гідне тільки ешафоту
показать весь комментарий
17.02.2026 22:29 Ответить
Знленський повинен відповісти за всі злочини і грабежі ,
які він вчинив за ці роки , так званого , свого президентства !!
Президентом він так і не став для України і ніколи ним не стане !!
показать весь комментарий
17.02.2026 22:50 Ответить
 
 