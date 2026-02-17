Зеленский об участии в выборах президента в случае перемирия: Это будет зависеть от народа
Президент Владимир Зеленский не исключает сценария, при котором он будет участвовать в выборах главы украинского государства, которые могут состояться во время "нестабильного перемирия".
Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.
О выборах
В предыдущем интервью Axios, которое было опубликовано в сентябре 2025 года, Зеленский говорил, что "после окончания войны он уйдет из политики".
Однако в новом интервью глава украинского государства предположил, что любые выборы, возможно, придется проводить в условиях нестабильного перемирия, и что при таком сценарии он может стать кандидатом в президенты:
"Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего они хотят".
По его словам, стороны на переговорах в основном согласились на механизм под руководством США для мониторинга прекращения огня с помощью дронов, если это будет достигнуто.
- Он также отметил, что на данный момент Россия согласилась только на однодневное перемирие, чтобы Украина могла организовать и провести национальное голосование, а не на 60 дней, которые, по мнению Зеленского, необходимы.
- Он считает позицию России абсурдной и возможным признаком того, что Москва не готова к настоящему миру.
О Мединском на переговорах
Зеленский повторил, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территории – это встреча Путина с ним лицом к лицу. Он сказал, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.
Учитывая смену руководителя российской делегации, Зеленский опасается, что россияне попытаются превратить переговоры в встречу-поздравление или вернуться к исходной точке, чтобы выиграть для России больше времени на поле боя.
Он также отметил, что, как и Путин, Мединский любит философствовать об "исторических корнях" войны. "У нас нет времени на всю эту хрень. Поэтому мы должны принять решение и закончить войну", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ГОЛОБУЦЬКИЙ: Розкол! Буданов ВИСТУПИВ ПРОТИ людей Єрмака! Все через УГОДУ! Хто КЕРУЄ переговорами?
⚡️ ГАЛУЩЕНКО розкаже все про Зеленського! РЕВА: НАБУ розкрило нову СКАНДАЛЬНУ схему!
Коли ворюга Галущенко заховався у кріслі міністра юстиції та ще й був дерегентом умов в апартаментах за гратами для Магамедрасулових...
То чи довго він їх витримає сам?
АААА вовка вчора ж ВО керівника СБУ попросив абустроїть найкращу відсидочну камеру ?Зеленський доручив провести "очищення" СБУ
12 год. тому dw.com
Безпеку України потрібно очистити від тих, "хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам", заявив Володимир Зеленський. Цю задачу він поставив перед першим заступником голови СБУ Олександром Покладом.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DSocialMedia%26at_campaign%3DFacebook%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb https://x.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3+https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DSocialMedia%26at_campaign%3DTwitter%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb
viber://forward?text=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DMessenger%26at_campaign%3DViber%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb+%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3 mailto:?body=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DWebmails%26at_campaign%3DEmail%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb&subject=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3 https://vk.com/share.php?url=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DSocialMedia%26at_campaign%3DVK%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb&title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3&comment={2} https://telegram.me/share/url?url=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DMessenger%26at_campaign%3DTelegram%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3 whatsapp://send?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%22%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22%20%D0%A1%D0%91%D0%A3%20-%20https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DMessenger%26at_campaign%3DWhatsApp%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb fb-messenger://share/?link=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DMessenger%26at_campaign%3DFacebookMessenger%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb sms:?&body=https://p.dw.com/p/58shh%3Fat_medium%3DSMS%26at_campaign%3DSMS%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb
краще було б ,
щоби він не брав участі у виборах !!
Досить!!!!
нікуди дітися!
Немає , зараз , гідних кандидатур на посаду Президента України .
Але ж душити опозицію і все красти зі своїм оточенням блазню більше до вподоби.
які він вчинив за ці роки , так званого , свого президентства !!
Президентом він так і не став для України і ніколи ним не стане !!