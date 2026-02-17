Зеленский об участии в выборах президента в случае перемирия: Это будет зависеть от народа

Президент Владимир Зеленский не исключает сценария, при котором он будет участвовать в выборах главы украинского государства, которые могут состояться во время "нестабильного перемирия".

Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

О выборах

В предыдущем интервью Axios, которое было опубликовано в сентябре 2025 года, Зеленский говорил, что "после окончания войны он уйдет из политики".

Однако в новом интервью глава украинского государства предположил, что любые выборы, возможно, придется проводить в условиях нестабильного перемирия, и что при таком сценарии он может стать кандидатом в президенты:

"Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего они хотят".

По его словам, стороны на переговорах в основном согласились на механизм под руководством США для мониторинга прекращения огня с помощью дронов, если это будет достигнуто.

Он также отметил, что на данный момент Россия согласилась только на однодневное перемирие, чтобы Украина могла организовать и провести национальное голосование, а не на 60 дней, которые, по мнению Зеленского, необходимы.

Он считает позицию России абсурдной и возможным признаком того, что Москва не готова к настоящему миру.

О Мединском на переговорах

Зеленский повторил, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территории – это встреча Путина с ним лицом к лицу. Он сказал, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

Учитывая смену руководителя российской делегации, Зеленский опасается, что россияне попытаются превратить переговоры в встречу-поздравление или вернуться к исходной точке, чтобы выиграть для России больше времени на поле боя.

Он также отметил, что, как и Путин, Мединский любит философствовать об "исторических корнях" войны. "У нас нет времени на всю эту хрень. Поэтому мы должны принять решение и закончить войну", - добавил Зеленский.

