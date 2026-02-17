На послевоенных выборах планируют создать отдельные участки для военных

Подгруппа по вопросам избирательных прав военнослужащих предлагает предусмотреть в законе создание специальных избирательных участков для послевоенных выборов в Украине.

об этом шла речь на заседании рабочей группы по подготовке законодательных предложений по организации выборов в условиях особого периода.

Инициативу озвучил народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос"), который возглавляет соответствующую подгруппу. По его словам, решение касается территорий с повышенными рисками безопасности.

Речь идет о местах, где проведение обычного голосования будет невозможным. Среди причин называют минирование, близость к позициям врага и разрушенную инфраструктуру.

Предложение о специальных участках

По словам Лозинского, на таких территориях будут находиться преимущественно представители Сил безопасности и обороны. Поэтому необходимо обеспечить им возможность реализовать избирательное право.

"Чтобы не дискриминировать военнослужащих и обеспечить их право на волеизъявление, нужно создать специальные избирательные участки", - отметил депутат.

Предполагается, что такие участки будут создаваться в исключительных случаях по представлению Министерства обороны. В то же время большинство военных будут голосовать на обычных участках в соответствии с предложениями Центральной избирательной комиссии.

Депутат подчеркнул, что перечень оснований для создания спецучастков должен быть четко определен. По его словам, в тыловых городах такие механизмы применять не планируют.

Риски ограничения доступа наблюдателей

Во время обсуждения прозвучали и предостережения. Старший научный сотрудник, преподаватель факультета юридических наук НаУКМА Юрий Ключковский обратил внимание на риски ограничения доступа наблюдателей.

Он отметил, что ранее специальные участки существовали, но не были закрытыми. По его мнению, введение разрешительного доступа противоречит демократическим стандартам.

Ключковский также подчеркнул, что основания для создания таких участков должны быть исчерпывающими. Решения не должны зависеть от усмотрения отдельных органов.

Рабочая группа продолжит разработку законодательных изменений. Окончательные предложения должны учитывать условия безопасности и требования избирательного законодательства.

Ранее президент Зеленский заявил, что в случае короткого перемирия в Украине возможно проведение выборов. По его словам, для их организации необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что большинство украинцев не поддерживают проведение выборов во время войны – 90% граждан, по его словам, выступают против такого шага.

