718 15

На послевоенных выборах планируют создать отдельные участки для военных

вибори

Подгруппа по вопросам избирательных прав военнослужащих предлагает предусмотреть в законе создание специальных избирательных участков для послевоенных выборов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь на заседании рабочей группы по подготовке законодательных предложений по организации выборов в условиях особого периода.

Инициативу озвучил народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос"), который возглавляет соответствующую подгруппу. По его словам, решение касается территорий с повышенными рисками безопасности.

Речь идет о местах, где проведение обычного голосования будет невозможным. Среди причин называют минирование, близость к позициям врага и разрушенную инфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея выборов во время войны принадлежит россиянам, потому что они "хотят избавиться от меня", - Зеленский

Предложение о специальных участках

По словам Лозинского, на таких территориях будут находиться преимущественно представители Сил безопасности и обороны. Поэтому необходимо обеспечить им возможность реализовать избирательное право.

"Чтобы не дискриминировать военнослужащих и обеспечить их право на волеизъявление, нужно создать специальные избирательные участки", - отметил депутат.

Предполагается, что такие участки будут создаваться в исключительных случаях по представлению Министерства обороны. В то же время большинство военных будут голосовать на обычных участках в соответствии с предложениями Центральной избирательной комиссии.

Депутат подчеркнул, что перечень оснований для создания спецучастков должен быть четко определен. По его словам, в тыловых городах такие механизмы применять не планируют.

Читайте также: Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день выборов в Украине, - МИД РФ

Риски ограничения доступа наблюдателей

Во время обсуждения прозвучали и предостережения. Старший научный сотрудник, преподаватель факультета юридических наук НаУКМА Юрий Ключковский обратил внимание на риски ограничения доступа наблюдателей.

Он отметил, что ранее специальные участки существовали, но не были закрытыми. По его мнению, введение разрешительного доступа противоречит демократическим стандартам.

Ключковский также подчеркнул, что основания для создания таких участков должны быть исчерпывающими. Решения не должны зависеть от усмотрения отдельных органов.

Рабочая группа продолжит разработку законодательных изменений. Окончательные предложения должны учитывать условия безопасности и требования избирательного законодательства.

  • Ранее президент Зеленский заявил, что в случае короткого перемирия в Украине возможно проведение выборов. По его словам, для их организации необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.
  • В то же время Зеленский подчеркнул, что большинство украинцев не поддерживают проведение выборов во время войны – 90% граждан, по его словам, выступают против такого шага.

Читайте также: Никаких выборов или референдума в мае не будет, подготовки нет, - Гончаренко

Автор: 

Бредові ідеї - інших слів не знаходжу!
17.02.2026 20:12 Ответить
ДИБІЛИ. слів немає
17.02.2026 20:15 Ответить
Ідуть барани б'ють в барабани,а шкіру на барабани дають самі барани!
17.02.2026 20:16 Ответить
Бредові ідеї - інших слів не знаходжу!
Тромб сказав - вибори , отже - вибори !
Не подобається ? Тоді НАБУ ще якісь "плівки" оприлюднить ...
ДИБІЛИ. слів немає
Ідуть барани б'ють в барабани,а шкіру на барабани дають самі барани!
....на цвинтарах

квитком - теплий вібратор від кулеби і лопата
... для повоєнних виборів в Україні.
А точно повоєнних , чи підчасвоєнних ?!
А для переселенців із Криму дільниці будуть в Криму???
В Дії..
а хто би мав сумнів.... зелень на те й надіється!
Окремі дільниці будуть розміщені по регіонам лаптестану.
... Бандерштат чув (у Акордича), а що таке є "лаптестану..."?
Ці тварюки під прикриттям інтересами військових влаштують ще ті вибори, що фальсифікації на виборах януковича свого часу виглядатимуть дитячими забавками.
Безголосий продажний «Голос» досиджував би вже тихесенько!
А для жінок теж окремо кабінки будуть?
Масована фальсифікація виборів зеленського набирає обертів, в порівнянні з ними вибори 2004-2005 років з фальсифікацією партією регіонів були найдемократичніші вибори
