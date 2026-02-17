УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6850 відвідувачів онлайн
Новини Вибори в Україні
1 716 27

На повоєнних виборах планують створити окремі дільниці для військових

вибори

Підгрупа з питань виборчих прав військовослужбовців пропонує передбачити у законі створення спеціальних виборчих дільниць для повоєнних виборів в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося на засіданні робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації виборів в умовах особливого періоду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ініціативу озвучив народний депутат Роман Лозинський (фракція "Голос"), який очолює відповідну підгрупу. За його словами, рішення стосується територій із підвищеними безпековими ризиками.

Йдеться про місця, де проведення звичайного голосування буде неможливим. Серед причин називають замінування, близькість до позицій ворога та зруйновану інфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене", - Зеленський

Пропозиція щодо спеціальних дільниць

За словами Лозинського, на таких територіях перебуватимуть переважно представники Сил безпеки і оборони. Тому необхідно забезпечити їм можливість реалізувати виборче право.

"Щоб не дискримінувати військовослужбовців і забезпечити їхнє право на волевиявлення, потрібно створити спеціальні виборчі дільниці", – зазначив депутат.

Передбачається, що такі дільниці створюватимуться у виняткових випадках за поданням Міністерства оборони. Водночас більшість військових голосуватимуть на звичайних дільницях відповідно до пропозицій Центральної виборчої комісії.

Депутат наголосив, що перелік підстав для створення спецдільниць має бути чітко визначений. За його словами, у тилових містах такі механізми застосовувати не планують.

Читайте також: Росія готова забезпечити відсутність ударів у день виборів в Україні, - МЗС РФ

Ризики обмеження доступу спостерігачів

Під час обговорення пролунали й застереження. Старший науковий співробітник, викладач факультету правничих наук НаУКМА Юрій Ключковський звернув увагу на ризики обмеження доступу спостерігачів.

Він зазначив, що раніше спеціальні дільниці існували, але не були закритими. На його думку, запровадження дозвільного доступу суперечить демократичним стандартам.

Ключковський також наголосив, що підстави для створення таких дільниць мають бути вичерпними. Рішення не повинні залежати від розсуду окремих органів.

Робоча група продовжить напрацювання законодавчих змін. Остаточні пропозиції мають врахувати безпекові умови та вимоги виборчого законодавства.

  • Раніше президент Зеленський заявив, що у разі короткого перемир’я в Україні можливе проведення виборів. За його словами, для їхньої організації необхідні зміни до законодавства. Відповідне рішення має ухвалити парламент.
  • Водночас Зеленський наголосив, що більшість українців не підтримують проведення виборів під час війни - 90% громадян, за його словами, виступають проти такого кроку.

Також читайте: Ніяких виборів чи референдуму в травні не буде, підготовки немає, - Гончаренко

Автор: 

вибори (6777) голосування (470) військовослужбовці (5179) ЗСУ (8717)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Бредові ідеї - інших слів не знаходжу!
показати весь коментар
17.02.2026 20:12 Відповісти
+9
ДИБІЛИ. слів немає
показати весь коментар
17.02.2026 20:15 Відповісти
+6
Ідуть барани б'ють в барабани,а шкіру на барабани дають самі барани!
показати весь коментар
17.02.2026 20:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бредові ідеї - інших слів не знаходжу!
показати весь коментар
17.02.2026 20:12 Відповісти
Тромб сказав - вибори , отже - вибори !
Не подобається ? Тоді НАБУ ще якісь "плівки" оприлюднить ...
показати весь коментар
17.02.2026 20:15 Відповісти
І щоб всі зявились на один час, про який стане чомусь відомо кацапам(((
показати весь коментар
17.02.2026 22:19 Відповісти
ДИБІЛИ. слів немає
показати весь коментар
17.02.2026 20:15 Відповісти
Ідуть барани б'ють в барабани,а шкіру на барабани дають самі барани!
показати весь коментар
17.02.2026 20:16 Відповісти
....на цвинтарах

квитком - теплий вібратор від кулеби і лопата
показати весь коментар
17.02.2026 20:18 Відповісти
... для повоєнних виборів в Україні.
А точно повоєнних , чи підчасвоєнних ?!
показати весь коментар
17.02.2026 20:19 Відповісти
А для переселенців із Криму дільниці будуть в Криму???
показати весь коментар
17.02.2026 20:29 Відповісти
а хто би мав сумнів.... зелень на те й надіється!
показати весь коментар
17.02.2026 20:35 Відповісти
Окремі дільниці будуть розміщені по регіонам лаптестану.
показати весь коментар
17.02.2026 20:41 Відповісти
Та ні, організують дільниці в Рф і дадуть 10млн . голосівв за потрібного
кандидата.
показати весь коментар
17.02.2026 21:08 Відповісти
Ці тварюки під прикриттям інтересами військових влаштують ще ті вибори, що фальсифікації на виборах януковича свого часу виглядатимуть дитячими забавками.
Безголосий продажний «Голос» досиджував би вже тихесенько!
показати весь коментар
17.02.2026 20:42 Відповісти
Та інвалід залужний недарма зустрічався з зе-лідором.
показати весь коментар
17.02.2026 20:57 Відповісти
Ну так за будангу і залежного мудрий нарід (в котрий раз ) проголосує а вони люб'язно віддадуть голоси зеленому
показати весь коментар
17.02.2026 21:03 Відповісти
А для жінок теж окремо кабінки будуть?
показати весь коментар
17.02.2026 20:48 Відповісти
Кабінки для "голубих" і "зелених" повинні бути спільними
показати весь коментар
18.02.2026 09:44 Відповісти
Масована фальсифікація виборів зеленського набирає обертів, в порівнянні з ними вибори 2004-2005 років з фальсифікацією партією регіонів були найдемократичніші вибори
показати весь коментар
17.02.2026 20:50 Відповісти
Ну це ще невідомо що і коли відбудеться, лідор начебто дав задню.
показати весь коментар
17.02.2026 21:09 Відповісти
Розведуть як котят, в черговий раз.
показати весь коментар
17.02.2026 20:58 Відповісти
Понавибирали ******натів в депутати - от вони і пишуть такі самі закони
показати весь коментар
17.02.2026 21:03 Відповісти
Хто винен і що робити?
показати весь коментар
17.02.2026 21:07 Відповісти
А чому не слухати президента Уганди або Сальвадора ?
показати весь коментар
17.02.2026 21:07 Відповісти
І координати через "Дію" завчасно туди... Ну куди вони двушку відсилають...
показати весь коментар
17.02.2026 21:45 Відповісти
Похожий случай был в 19-том на выборах Раду. Первый тур бойцы АТО голосовали на отдельных участках. После результатов избирком несколько при.....ел, оказалось что в АТО воюют сторонники ОПЗЖ, Шария и остальных из этого направления. Не большинство, но достаточное количество. На второй тур их вывели на общие участки и процент их голосов растворился в общей массе
показати весь коментар
17.02.2026 22:40 Відповісти
 
 