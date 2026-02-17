На повоєнних виборах планують створити окремі дільниці для військових

Підгрупа з питань виборчих прав військовослужбовців пропонує передбачити у законі створення спеціальних виборчих дільниць для повоєнних виборів в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося на засіданні робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації виборів в умовах особливого періоду.

Ініціативу озвучив народний депутат Роман Лозинський (фракція "Голос"), який очолює відповідну підгрупу. За його словами, рішення стосується територій із підвищеними безпековими ризиками.

Йдеться про місця, де проведення звичайного голосування буде неможливим. Серед причин називають замінування, близькість до позицій ворога та зруйновану інфраструктуру.

Пропозиція щодо спеціальних дільниць

За словами Лозинського, на таких територіях перебуватимуть переважно представники Сил безпеки і оборони. Тому необхідно забезпечити їм можливість реалізувати виборче право.

"Щоб не дискримінувати військовослужбовців і забезпечити їхнє право на волевиявлення, потрібно створити спеціальні виборчі дільниці", – зазначив депутат.

Передбачається, що такі дільниці створюватимуться у виняткових випадках за поданням Міністерства оборони. Водночас більшість військових голосуватимуть на звичайних дільницях відповідно до пропозицій Центральної виборчої комісії.

Депутат наголосив, що перелік підстав для створення спецдільниць має бути чітко визначений. За його словами, у тилових містах такі механізми застосовувати не планують.

Ризики обмеження доступу спостерігачів

Під час обговорення пролунали й застереження. Старший науковий співробітник, викладач факультету правничих наук НаУКМА Юрій Ключковський звернув увагу на ризики обмеження доступу спостерігачів.

Він зазначив, що раніше спеціальні дільниці існували, але не були закритими. На його думку, запровадження дозвільного доступу суперечить демократичним стандартам.

Ключковський також наголосив, що підстави для створення таких дільниць мають бути вичерпними. Рішення не повинні залежати від розсуду окремих органів.

Робоча група продовжить напрацювання законодавчих змін. Остаточні пропозиції мають врахувати безпекові умови та вимоги виборчого законодавства.

Раніше президент Зеленський заявив, що у разі короткого перемир’я в Україні можливе проведення виборів. За його словами, для їхньої організації необхідні зміни до законодавства. Відповідне рішення має ухвалити парламент.

Водночас Зеленський наголосив, що більшість українців не підтримують проведення виборів під час війни - 90% громадян, за його словами, виступають проти такого кроку.

