Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться їхнього руйнівного впливу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе провести загальнонаціональні вибори лише після завершення війни. Він вважає, що Росія наполягає на швидких виборах, оскільки хоче усунути його від влади.

Про це він сказав в інтерв’ю AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про вибори

Він нагадав, що окрім вимог територіальних поступок, США і Росія тиснуть на Україну, щоб вона провела президентські вибори в рамках свого масштабного плану укладення мирної угоди.

Зеленський водночас наголосив, що Україна зможе провести вибори лише після закінчення російської війни та знову згадав про мрії Кремля усунути його від влади:

"Будьмо чесними — росіяни просто хочуть замінити мене... Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться їхнього руйнівного впливу".

Гарантії безпеки на виборах

Протягом усього вторгнення український лідер відкидав можливість проведення виборів, враховуючи, що мільйони українців були змушені виїхати за кордон через бойові дії або живуть на окупованій території.

Зеленський назвав перешкоди для проведення будь-яких виборів в умовах триваючих бойових дій, зокрема в містах, які бомбардуються Росією. Він також заявив, що ще не вирішив, чи буде він балотуватися на майбутніх виборах.

  • За його словами, вибори в Україні можуть відбутися лише в тому випадку, якщо її союзники нададуть надійні гарантії безпеки, щоб відвернути російські атаки.

Крім того, Київ хоче, щоб європейські війська, які планується розгорнути в Україні в разі припинення бойових дій, були розміщені поблизу фронту.

"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і, звичайно, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли разом з нами на лінії фронту", - додав Зеленський.

Топ коментарі
М-да-а... Відчуває, що "порвуть, я мавпа - газету..."
20.02.2026 22:07 Відповісти
Незаменимых нет)))..а я тебе ничего не должен...жри свои шашлыки довбень....просрать что тебе дали ...это надо ещё суметь.
20.02.2026 22:09 Відповісти
Для путіна війна вигідна - це можливість бути при владі поки не здохне.

Аналогічно і для Зеленського.
20.02.2026 22:11 Відповісти
На Майдані - теж "платили"? На Донбасі, в 2014-му?
20.02.2026 22:43 Відповісти
А тобі-то, що? Ну, був... І що до того?
20.02.2026 22:55 Відповісти
Не буде виборів, буде махлювання. Без вил зєльонкіна не здихатися.
20.02.2026 22:09 Відповісти
То нагуя ця звіздьож про вибори?
20.02.2026 22:11 Відповісти
Для Зеленського так. путлер буде при владі в будь-якому випадку.
20.02.2026 22:16 Відповісти
Якщо припече, то і "путлера" свої замочать в кремлівському сортирі.
20.02.2026 22:23 Відповісти
Припече саме коли закінчиться війна і знімуть санкції
20.02.2026 22:28 Відповісти
та він і так при владі, не залежно від війни.
його вже раз п'ять вибирали і наступного разу виберуть.
до речі у них вибори пройшли під час війни і нічого
21.02.2026 05:40 Відповісти
В що сталось? 🙂
Зовсім нещодавно корнієнки- арахамії заявляли, що терміново будуть готувати законодавство для виборів по-новому.
20.02.2026 22:13 Відповісти
Не буде ніяких виборів . Заспокойтеся вже ...
20.02.2026 22:13 Відповісти
Так всі це розуміють, просто напиши заяву і сиди як В.О. ( виконуючий обов'язки), щоб корона не тиснула і ти знав що ти просто В.О. на період воєнного стану, а так ти УЗУРПУВАТОР❗❗❗❗❗. Новий ***** , правда національний.
20.02.2026 22:13 Відповісти
Узурпатор 😸 вибачте за помилки 😸
20.02.2026 22:16 Відповісти
йди нхй, хйня квартальна.
20.02.2026 22:14 Відповісти
Від тебе руйнівного впливу в рази більше, ніж було б від виборів.
20.02.2026 22:15 Відповісти
Неправда, вже багато хто хоче тебе здихатися
20.02.2026 22:17 Відповісти
Якщо реприза не зайшла і зал не сміється, не треба її продовжувати повторювати, якщо не хочеш щоб тебе, на прощання, всім селом дякували ногами, перед тим як закинути в вагон електрички.
20.02.2026 22:18 Відповісти
Это правда,выборов никто не хочет,все хотят изгнания квартала,другие способы избавления от идиотов и агентов путина слишком кровавы
20.02.2026 22:20 Відповісти
ніхто не хоче підписувати якісь папірці із "зеленим простроченим"
20.02.2026 22:22 Відповісти
Руйнівний вплив був в 2019 році
20.02.2026 22:24 Відповісти
Мосейчучка звернулася до Залужного, опосередковано умовляє його не йти на вибори (дивіться скрін за нижченаведеною ссиллю):
https://t.me/BerezaJuice/62811 Коментує Борислав Береза:
Наталія Мосейчук, вітаю. Ми обидва знаємо один про одного, але ми з Вами не знайомі. Але я знаю, як Ви про мене відгукуєтесь. Тому дозволю собі звернутися до Вас публічно.
Чому ви вважаєте, що констатація того, що Зеленський несе відповідальність за рішення, яке роспорошило сили при контрнаступі на Запорожжі та того, що СБУ, по команді ОП, намагалася провести штурм та обшук в командному центрі Залужного - це бруд? Бо перше підтвердили для АР два джерела в НАТО, а друге підтвердила сама СБУ. Чи якщо правда вам не подобається, то вона є брудом? Якісь дивні стандарти. Це ж не стандарти ВВС, а якісь стандарти 1+1. До речі, чому ви мовчите з приводу Міндічгейту та корупції в СБУ за участі Баканова та Наумова, про що в мене в ефірі розповів Сергій Ваганян. Чи це теж бруд?
Чому ви впевнені, що Генерал Залужний піде в президенти? Чому впевнені, якщо піде, то в нього будуть так само, як у Зеленського з його друзями та бізнес-партнерами? І до речі, ви за те, щоб він пішов, чи за те, щоб залишився Володимир Зеленський і Україні пропонували б нові травневі шашлики? Ви частина плем'я і ви топите за свого вождя чи ви топите свого вождя?
А про чорні технології - це ви з власного досвіду? І коли ви пишете, що ті "вони" - за себе, то ви за кого? За Залужного? Чи за себе? Чи за Зеленського? Чи за ІВК? Розумію, що ви точно не за Україну. Але в будь-якому випадку буду вдячний за відповідь. Чи знову будете використовувати лайку для відповіді? У будь якому випадку, спокійного вечора вам і гуд шабес.
20.02.2026 22:24 Відповісти
👏👍...
20.02.2026 22:29 Відповісти
Напиши заяву про відставку і йди під три чорти, ти такого накерував, роками після тебе будуть розгрібати, якщо ще держава буде.
20.02.2026 22:25 Відповісти
Скажу секрет, не тільки росія хоче усунути тебе від влади а в прості українці, навіть пукін зрозумів що ти нерукопожатий.
20.02.2026 22:26 Відповісти
Згинь нечиста сило !!!
20.02.2026 22:30 Відповісти
Кремль аж з трусів вистрибував коли за тебе, курва ЗЕлена, агітував навесні 2019, ти кремлю потрібен тут, на Банковій щоб і далі відправлял двушкі на москву та підривав Україну з середини https://www.facebook.com/reel/25746075241723560
20.02.2026 22:32 Відповісти
Наш Лідор таки повторить карєру потужного ліванського лідора Муамара👍
20.02.2026 22:33 Відповісти
Взагалі варто прислухатися до думки європейських друзів. Якщо вони вважають, що нинішній президент цілком успішно працює, значить що ж тут казати, їм видніше. Європейці ж бажають добра Україні, та й доброчесність українських суддів вони вже перевіряють, а суддя такий же чиновник як і президент.
20.02.2026 22:34 Відповісти
Сподіваюсь це сарказм такий?
21.02.2026 07:37 Відповісти
Сарказм не сарказм, але хіба не так?) Он як був міндічгейт - європейці сказали, що в цілому все окей, нічого страшного, антикорупційні органи працюють.
21.02.2026 14:14 Відповісти
Зараз йому спокійніше і легше викручуватися з усіх проколів. Якщо він програє вибори, то позбудеться недоторканності, а боятися є чого.
20.02.2026 22:35 Відповісти
Як я тут лаявся з зебілами перед виборами 2019.Попереджали,просили,умовляли-думай те.Весь цей треш що є зараз-розплата за тупість.Шкода що вже нічого не повернеш і не виправиш.
20.02.2026 22:43 Відповісти
Сходи до школи,нехай тебе курку писати трішки навчать
20.02.2026 22:47 Відповісти
Ти не знаєш,як би був Порошенко,то здав в би вже всю Україну .Наріт контужений навіки
20.02.2026 22:46 Відповісти
Типова єпонашка .Такі ж і вибрали обдовбаного.
20.02.2026 22:53 Відповісти
Конечно такое маловероятно. Процедура длинная. Срочно Раде внести изменения в Конституцию ввести должность вице-президента, и назначить на эту должность допустим Залужного, а через три дня Зе пусть подаст в отставку. Далее по процедуре. Тогда выборы президента последующие будут признаны по любому легитимными, пусть и не скоро пройдут. Но согласовать заранее всю схему ради спасения страны. Всякую моралистику спишет война.
20.02.2026 22:46 Відповісти
Чому він себе називає "ніхто"?
20.02.2026 22:47 Відповісти
Щось мабуть знає
20.02.2026 22:49 Відповісти
В росії немає кращого варіанта ніж зеленський брехун
20.02.2026 22:50 Відповісти
От що буває, коли роблять вигляд, що не знають, що війна почалась у 2014.
20.02.2026 22:59 Відповісти
Ідеального кандидату як віслюк який як по годинах вставляє будь які палки в колеса зсу і народу, для рашки немає, він вигідний щоб оцей зелений півень був президентом.
20.02.2026 23:01 Відповісти
Які можуть бути вибори в країні, на території якої йдуть перманентні повномасштабні бойові дії? Нехай Трамп перед тим, як висувати дурнуваті вимоги, назве хоч один подібний прецедент за останні сто десять років (починаючи з 1914 р.).
20.02.2026 23:06 Відповісти
Ну наприклад у Кореї проводились вибори під час війни... Можно ще згадати вибори у США у 1944 році, хоча це і не зовсім підходить під ваш критерії, але ж тоді багато громадян були на війні і навряд чи мали змогу проголосувати...
21.02.2026 00:07 Відповісти
Как же вы этого баклана в президенты выбрали когда в стране перманентно шли боевые действия?))
21.02.2026 00:20 Відповісти
Саме цікаве, що цього "лідера світу", швидше приберуть з політичної арени саме його "партнери-спонсори" із Європи, ніж рф. Недарма ж британці актівізували піар Залужного...
21.02.2026 00:03 Відповісти
Короче выборы - зло. А кто против бубочки, тот маскаль и вообще враге народа. Как же он боиться власть потерять.)
21.02.2026 00:22 Відповісти
Якби ти не було таке тупориле і крадійкувате одобробло - то можна було би і без виборів прожити. А тепер ніяк - або вибори або вали добровільно нахєр з пляжу.
21.02.2026 00:43 Відповісти
І Зе вірить в цю мантру
21.02.2026 01:02 Відповісти
Українці теж хочуть змінити тебе,навіть сьогодні але розуміють що під час війни і військового стану це абсурд.Тим паче що є Конституція в якій все прописано..Перестань гундосить про вибори і референдуми,краще б доказував ***** і Трампу що в нас теж Конституція і в ній записані ще з 1991 року території на які претендує бункерний.Записані вони були навіть в конституції совкової України.
21.02.2026 06:56 Відповісти
А Я вже не боюся виборів, після 2019 більш руйнівного впливу не досягнеш.
21.02.2026 07:00 Відповісти
про руйнівний вплив сцарювання аніматора коломойши притомні люди кажуть ше з 2019го..
і аніматори нас-таки не підвели - майже зруйнувавши Україну, вони це називають "сламАть сісь тєму"..
і вони ж продовжують це вже зовсім в інших масштабах, розраховуючи на невиліковних дебілів, свій упоротий лохторат..
21.02.2026 07:01 Відповісти
До ішака, врешті, дійшло, що воно пролітає при будь-яких розкладах. Тож буде триматись за трон до останього, доки не винесуть вперед копитами.
21.02.2026 08:11 Відповісти
Голос народу обявився, славімо його.
Руйнації бояться монополісти, які годують ваші жидянськв забаганки
21.02.2026 14:47 Відповісти
Рискну предположить что обхезанное квартальное "фигпоймичто" пiде геть не в результате выборов.
21.02.2026 15:42 Відповісти
Ну, и пернул, насчет всi бояться, йофть. Я, як пересiчний , не боюся. ЗЫ... шо з ним твориться, все на дно пробитий , та на дно.
22.02.2026 20:11 Відповісти
 
 