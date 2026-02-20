Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться їхнього руйнівного впливу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе провести загальнонаціональні вибори лише після завершення війни. Він вважає, що Росія наполягає на швидких виборах, оскільки хоче усунути його від влади.
Про це він сказав в інтерв’ю AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про вибори
Він нагадав, що окрім вимог територіальних поступок, США і Росія тиснуть на Україну, щоб вона провела президентські вибори в рамках свого масштабного плану укладення мирної угоди.
Зеленський водночас наголосив, що Україна зможе провести вибори лише після закінчення російської війни та знову згадав про мрії Кремля усунути його від влади:
"Будьмо чесними — росіяни просто хочуть замінити мене... Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться їхнього руйнівного впливу".
Гарантії безпеки на виборах
Протягом усього вторгнення український лідер відкидав можливість проведення виборів, враховуючи, що мільйони українців були змушені виїхати за кордон через бойові дії або живуть на окупованій території.
Зеленський назвав перешкоди для проведення будь-яких виборів в умовах триваючих бойових дій, зокрема в містах, які бомбардуються Росією. Він також заявив, що ще не вирішив, чи буде він балотуватися на майбутніх виборах.
- За його словами, вибори в Україні можуть відбутися лише в тому випадку, якщо її союзники нададуть надійні гарантії безпеки, щоб відвернути російські атаки.
Крім того, Київ хоче, щоб європейські війська, які планується розгорнути в Україні в разі припинення бойових дій, були розміщені поблизу фронту.
"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і, звичайно, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли разом з нами на лінії фронту", - додав Зеленський.
Аналогічно і для Зеленського.
його вже раз п'ять вибирали і наступного разу виберуть.
до речі у них вибори пройшли під час війни і нічого
Зовсім нещодавно корнієнки- арахамії заявляли, що терміново будуть готувати законодавство для виборів по-новому.
https://t.me/BerezaJuice/62811 Коментує Борислав Береза:
Наталія Мосейчук, вітаю. Ми обидва знаємо один про одного, але ми з Вами не знайомі. Але я знаю, як Ви про мене відгукуєтесь. Тому дозволю собі звернутися до Вас публічно.
Чому ви вважаєте, що констатація того, що Зеленський несе відповідальність за рішення, яке роспорошило сили при контрнаступі на Запорожжі та того, що СБУ, по команді ОП, намагалася провести штурм та обшук в командному центрі Залужного - це бруд? Бо перше підтвердили для АР два джерела в НАТО, а друге підтвердила сама СБУ. Чи якщо правда вам не подобається, то вона є брудом? Якісь дивні стандарти. Це ж не стандарти ВВС, а якісь стандарти 1+1. До речі, чому ви мовчите з приводу Міндічгейту та корупції в СБУ за участі Баканова та Наумова, про що в мене в ефірі розповів Сергій Ваганян. Чи це теж бруд?
Чому ви впевнені, що Генерал Залужний піде в президенти? Чому впевнені, якщо піде, то в нього будуть так само, як у Зеленського з його друзями та бізнес-партнерами? І до речі, ви за те, щоб він пішов, чи за те, щоб залишився Володимир Зеленський і Україні пропонували б нові травневі шашлики? Ви частина плем'я і ви топите за свого вождя чи ви топите свого вождя?
А про чорні технології - це ви з власного досвіду? І коли ви пишете, що ті "вони" - за себе, то ви за кого? За Залужного? Чи за себе? Чи за Зеленського? Чи за ІВК? Розумію, що ви точно не за Україну. Але в будь-якому випадку буду вдячний за відповідь. Чи знову будете використовувати лайку для відповіді? У будь якому випадку, спокійного вечора вам і гуд шабес.
