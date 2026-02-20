РУС
Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет провести общенациональные выборы только после завершения войны. Он считает, что Россия настаивает на скорейших выборах, поскольку хочет отстранить его от власти.

Об этом он сказал в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

О выборах

Он напомнил, что, кроме требований территориальных уступок, США и Россия давят на Украину, чтобы она провела президентские выборы в рамках своего масштабного плана заключения мирного соглашения.

Зеленский в то же время подчеркнул, что Украина сможет провести выборы только после окончания российской войны и снова вспомнил о мечтах Кремля отстранить его от власти:

"Будем честными — россияне просто хотят заменить меня... Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния".

Гарантии безопасности на выборах

На протяжении всего вторжения украинский лидер отвергал возможность проведения выборов, учитывая, что миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу из-за боевых действий или живут на оккупированной территории.

Зеленский назвал препятствия для проведения любых выборов в условиях продолжающихся боевых действий, в частности в городах, которые бомбардируются Россией. Он также заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах.

  • По его словам, выборы в Украине могут состояться только в том случае, если ее союзники предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы отразить российские атаки.

Кроме того, Киев хочет, чтобы европейские войска, которые планируется развернуть в Украине в случае прекращения боевых действий, были размещены вблизи фронта.

"Мы хотели бы видеть контингент ближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на первой линии, и, конечно, украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли вместе с нами на линии фронта", - добавил Зеленский.

+15
М-да-а... Відчуває, що "порвуть, я мавпа - газету..."
20.02.2026 22:07 Ответить
+13
Незаменимых нет)))..а я тебе ничего не должен...жри свои шашлыки довбень....просрать что тебе дали ...это надо ещё суметь.
20.02.2026 22:09 Ответить
+11
Не буде виборів, буде махлювання. Без вил зєльонкіна не здихатися.
20.02.2026 22:09 Ответить
М-да-а... Відчуває, що "порвуть, я мавпа - газету..."
20.02.2026 22:07 Ответить
На Майдані - теж "платили"? На Донбасі, в 2014-му?
20.02.2026 22:43 Ответить
А тобі-то, що? Ну, був... І що до того?
20.02.2026 22:55 Ответить
Незаменимых нет)))..а я тебе ничего не должен...жри свои шашлыки довбень....просрать что тебе дали ...это надо ещё суметь.
20.02.2026 22:09 Ответить
Не буде виборів, буде махлювання. Без вил зєльонкіна не здихатися.
20.02.2026 22:09 Ответить
То нагуя ця звіздьож про вибори?
20.02.2026 22:11 Ответить
Для путіна війна вигідна - це можливість бути при владі поки не здохне.

Аналогічно і для Зеленського.
20.02.2026 22:11 Ответить
Для Зеленського так. путлер буде при владі в будь-якому випадку.
20.02.2026 22:16 Ответить
Якщо припече, то і "путлера" свої замочать в кремлівському сортирі.
20.02.2026 22:23 Ответить
Припече саме коли закінчиться війна і знімуть санкції
20.02.2026 22:28 Ответить
В що сталось? 🙂
Зовсім нещодавно корнієнки- арахамії заявляли, що терміново будуть готувати законодавство для виборів по-новому.
20.02.2026 22:13 Ответить
Не буде ніяких виборів . Заспокойтеся вже ...
20.02.2026 22:13 Ответить
Так всі це розуміють, просто напиши заяву і сиди як В.О. ( виконуючий обов'язки), щоб корона не тиснула і ти знав що ти просто В.О. на період воєнного стану, а так ти УЗУРПУВАТОР❗❗❗❗❗. Новий ***** , правда національний.
20.02.2026 22:13 Ответить
Узурпатор 😸 вибачте за помилки 😸
20.02.2026 22:16 Ответить
йди нхй, хйня квартальна.
20.02.2026 22:14 Ответить
какие выборы? ты один второй поедите к моим сыновья в покровск как надзиратели? так какого х ты пиликаешь?
20.02.2026 22:15 Ответить
Від тебе руйнівного впливу в рази більше, ніж було б від виборів.
20.02.2026 22:15 Ответить
сцыкло ухелянское а ртом торговать будь ласка
20.02.2026 22:17 Ответить
Неправда, вже багато хто хоче тебе здихатися
20.02.2026 22:17 Ответить
от таких как ты хоть сегодня
20.02.2026 22:18 Ответить
Якщо реприза не зайшла і зал не сміється, не треба її продовжувати повторювати, якщо не хочеш щоб тебе, на прощання, всім селом дякували ногами, перед тим як закинути в вагон електрички.
20.02.2026 22:18 Ответить
Это правда,выборов никто не хочет,все хотят изгнания квартала,другие способы избавления от идиотов и агентов путина слишком кровавы
20.02.2026 22:20 Ответить
ніхто не хоче підписувати якісь папірці із "зеленим простроченим"
20.02.2026 22:22 Ответить
Руйнівний вплив був в 2019 році
20.02.2026 22:24 Ответить
Мосейчучка звернулася до Залужного, опосередковано умовляє його не йти на вибори (дивіться скрін за нижченаведеною ссиллю):
https://t.me/BerezaJuice/62811 Коментує Борислав Береза:
Наталія Мосейчук, вітаю. Ми обидва знаємо один про одного, але ми з Вами не знайомі. Але я знаю, як Ви про мене відгукуєтесь. Тому дозволю собі звернутися до Вас публічно.
Чому ви вважаєте, що констатація того, що Зеленський несе відповідальність за рішення, яке роспорошило сили при контрнаступі на Запорожжі та того, що СБУ, по команді ОП, намагалася провести штурм та обшук в командному центрі Залужного - це бруд? Бо перше підтвердили для АР два джерела в НАТО, а друге підтвердила сама СБУ. Чи якщо правда вам не подобається, то вона є брудом? Якісь дивні стандарти. Це ж не стандарти ВВС, а якісь стандарти 1+1. До речі, чому ви мовчите з приводу Міндічгейту та корупції в СБУ за участі Баканова та Наумова, про що в мене в ефірі розповів Сергій Ваганян. Чи це теж бруд?
Чому ви впевнені, що Генерал Залужний піде в президенти? Чому впевнені, якщо піде, то в нього будуть так само, як у Зеленського з його друзями та бізнес-партнерами? І до речі, ви за те, щоб він пішов, чи за те, щоб залишився Володимир Зеленський і Україні пропонували б нові травневі шашлики? Ви частина плем'я і ви топите за свого вождя чи ви топите свого вождя?
А про чорні технології - це ви з власного досвіду? І коли ви пишете, що ті "вони" - за себе, то ви за кого? За Залужного? Чи за себе? Чи за Зеленського? Чи за ІВК? Розумію, що ви точно не за Україну. Але в будь-якому випадку буду вдячний за відповідь. Чи знову будете використовувати лайку для відповіді? У будь якому випадку, спокійного вечора вам і гуд шабес.
20.02.2026 22:24 Ответить
👏👍...
20.02.2026 22:29 Ответить
Напиши заяву про відставку і йди під три чорти, ти такого накерував, роками після тебе будуть розгрібати, якщо ще держава буде.
20.02.2026 22:25 Ответить
Скажу секрет, не тільки росія хоче усунути тебе від влади а в прості українці, навіть пукін зрозумів що ти нерукопожатий.
20.02.2026 22:26 Ответить
Згинь нечиста сило !!!
20.02.2026 22:30 Ответить
Кремль аж з трусів вистрибував коли за тебе, курва ЗЕлена, агітував навесні 2019, ти кремлю потрібен тут, на Банковій щоб і далі відправлял двушкі на москву та підривав Україну з середини https://www.facebook.com/reel/25746075241723560
20.02.2026 22:32 Ответить
Наш Лідор таки повторить карєру потужного ліванського лідора Муамара👍
20.02.2026 22:33 Ответить
Взагалі варто прислухатися до думки європейських друзів. Якщо вони вважають, що нинішній президент цілком успішно працює, значить що ж тут казати, їм видніше. Європейці ж бажають добра Україні, та й доброчесність українських суддів вони вже перевіряють, а суддя такий же чиновник як і президент.
20.02.2026 22:34 Ответить
Зараз йому спокійніше і легше викручуватися з усіх проколів. Якщо він програє вибори, то позбудеться недоторканності, а боятися є чого.
20.02.2026 22:35 Ответить
ну почему у вас такое мнение? сидите в инете папы дома плотят а почему не там где пацаны без ротации годами? грёбанные маминкины сынки и ещё имеете право когото обсуждать?
20.02.2026 22:41 Ответить
Як я тут лаявся з зебілами перед виборами 2019.Попереджали,просили,умовляли-думай те.Весь цей треш що є зараз-розплата за тупість.Шкода що вже нічого не повернеш і не виправиш.
20.02.2026 22:43 Ответить
Сходи до школи,нехай тебе курку писати трішки навчать
20.02.2026 22:47 Ответить
Ти не знаєш,як би був Порошенко,то здав в би вже всю Україну .Наріт контужений навіки
20.02.2026 22:46 Ответить
начил с крыма
20.02.2026 22:50 Ответить
Типова єпонашка .Такі ж і вибрали обдовбаного.
20.02.2026 22:53 Ответить
Конечно такое маловероятно. Процедура длинная. Срочно Раде внести изменения в Конституцию ввести должность вице-президента, и назначить на эту должность допустим Залужного, а через три дня Зе пусть подаст в отставку. Далее по процедуре. Тогда выборы президента последующие будут признаны по любому легитимными, пусть и не скоро пройдут. Но согласовать заранее всю схему ради спасения страны. Всякую моралистику спишет война.
20.02.2026 22:46 Ответить
Чому він себе називає "ніхто"?
20.02.2026 22:47 Ответить
Щось мабуть знає
20.02.2026 22:49 Ответить
в понедельник ему из Вашингтона позвонят
20.02.2026 22:48 Ответить
В росії немає кращого варіанта ніж зеленський брехун
20.02.2026 22:50 Ответить
От що буває, коли роблять вигляд, що не знають, що війна почалась у 2014.
20.02.2026 22:59 Ответить
Ідеального кандидату як віслюк який як по годинах вставляє будь які палки в колеса зсу і народу, для рашки немає, він вигідний щоб оцей зелений півень був президентом.
20.02.2026 23:01 Ответить
Які можуть бути вибори в країні, на території якої йдуть перманентні повномасштабні бойові дії? Нехай Трамп перед тим, як висувати дурнуваті вимоги, назве хоч один подібний прецедент за останні сто десять років (починаючи з 1914 р.).
20.02.2026 23:06 Ответить
Ну наприклад у Кореї проводились вибори під час війни... Можно ще згадати вибори у США у 1944 році, хоча це і не зовсім підходить під ваш критерії, але ж тоді багато громадян були на війні і навряд чи мали змогу проголосувати...
21.02.2026 00:07 Ответить
Как же вы этого баклана в президенты выбрали когда в стране перманентно шли боевые действия?))
21.02.2026 00:20 Ответить
Саме цікаве, що цього "лідера світу", швидше приберуть з політичної арени саме його "партнери-спонсори" із Європи, ніж рф. Недарма ж британці актівізували піар Залужного...
21.02.2026 00:03 Ответить
Короче выборы - зло. А кто против бубочки, тот маскаль и вообще враге народа. Как же он боиться власть потерять.)
21.02.2026 00:22 Ответить
Якби ти не було таке тупориле і крадійкувате одобробло - то можна було би і без виборів прожити. А тепер ніяк - або вибори або вали добровільно нахєр з пляжу.
21.02.2026 00:43 Ответить
І Зе вірить в цю мантру
21.02.2026 01:02 Ответить
 
 