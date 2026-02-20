Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет провести общенациональные выборы только после завершения войны. Он считает, что Россия настаивает на скорейших выборах, поскольку хочет отстранить его от власти.

Об этом он сказал в интервью AFP.

О выборах

Он напомнил, что, кроме требований территориальных уступок, США и Россия давят на Украину, чтобы она провела президентские выборы в рамках своего масштабного плана заключения мирного соглашения.

Зеленский в то же время подчеркнул, что Украина сможет провести выборы только после окончания российской войны и снова вспомнил о мечтах Кремля отстранить его от власти:

"Будем честными — россияне просто хотят заменить меня... Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния".

Гарантии безопасности на выборах

На протяжении всего вторжения украинский лидер отвергал возможность проведения выборов, учитывая, что миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу из-за боевых действий или живут на оккупированной территории.

Зеленский назвал препятствия для проведения любых выборов в условиях продолжающихся боевых действий, в частности в городах, которые бомбардируются Россией. Он также заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах.

По его словам, выборы в Украине могут состояться только в том случае, если ее союзники предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы отразить российские атаки.

Кроме того, Киев хочет, чтобы европейские войска, которые планируется развернуть в Украине в случае прекращения боевых действий, были размещены вблизи фронта.

"Мы хотели бы видеть контингент ближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на первой линии, и, конечно, украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли вместе с нами на линии фронта", - добавил Зеленский.

