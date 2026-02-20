Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет провести общенациональные выборы только после завершения войны. Он считает, что Россия настаивает на скорейших выборах, поскольку хочет отстранить его от власти.
Об этом он сказал в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.
О выборах
Он напомнил, что, кроме требований территориальных уступок, США и Россия давят на Украину, чтобы она провела президентские выборы в рамках своего масштабного плана заключения мирного соглашения.
Зеленский в то же время подчеркнул, что Украина сможет провести выборы только после окончания российской войны и снова вспомнил о мечтах Кремля отстранить его от власти:
"Будем честными — россияне просто хотят заменить меня... Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния".
Гарантии безопасности на выборах
На протяжении всего вторжения украинский лидер отвергал возможность проведения выборов, учитывая, что миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу из-за боевых действий или живут на оккупированной территории.
Зеленский назвал препятствия для проведения любых выборов в условиях продолжающихся боевых действий, в частности в городах, которые бомбардируются Россией. Он также заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах.
- По его словам, выборы в Украине могут состояться только в том случае, если ее союзники предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы отразить российские атаки.
Кроме того, Киев хочет, чтобы европейские войска, которые планируется развернуть в Украине в случае прекращения боевых действий, были размещены вблизи фронта.
"Мы хотели бы видеть контингент ближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на первой линии, и, конечно, украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли вместе с нами на линии фронта", - добавил Зеленский.
Аналогічно і для Зеленського.
Зовсім нещодавно корнієнки- арахамії заявляли, що терміново будуть готувати законодавство для виборів по-новому.
https://t.me/BerezaJuice/62811 Коментує Борислав Береза:
Наталія Мосейчук, вітаю. Ми обидва знаємо один про одного, але ми з Вами не знайомі. Але я знаю, як Ви про мене відгукуєтесь. Тому дозволю собі звернутися до Вас публічно.
Чому ви вважаєте, що констатація того, що Зеленський несе відповідальність за рішення, яке роспорошило сили при контрнаступі на Запорожжі та того, що СБУ, по команді ОП, намагалася провести штурм та обшук в командному центрі Залужного - це бруд? Бо перше підтвердили для АР два джерела в НАТО, а друге підтвердила сама СБУ. Чи якщо правда вам не подобається, то вона є брудом? Якісь дивні стандарти. Це ж не стандарти ВВС, а якісь стандарти 1+1. До речі, чому ви мовчите з приводу Міндічгейту та корупції в СБУ за участі Баканова та Наумова, про що в мене в ефірі розповів Сергій Ваганян. Чи це теж бруд?
Чому ви впевнені, що Генерал Залужний піде в президенти? Чому впевнені, якщо піде, то в нього будуть так само, як у Зеленського з його друзями та бізнес-партнерами? І до речі, ви за те, щоб він пішов, чи за те, щоб залишився Володимир Зеленський і Україні пропонували б нові травневі шашлики? Ви частина плем'я і ви топите за свого вождя чи ви топите свого вождя?
А про чорні технології - це ви з власного досвіду? І коли ви пишете, що ті "вони" - за себе, то ви за кого? За Залужного? Чи за себе? Чи за Зеленського? Чи за ІВК? Розумію, що ви точно не за Україну. Але в будь-якому випадку буду вдячний за відповідь. Чи знову будете використовувати лайку для відповіді? У будь якому випадку, спокійного вечора вам і гуд шабес.