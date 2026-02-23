Поки не вирішив, чи балотуватимусь на другий термін, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі не визначився, чи висуватиме свою кандидатуру на другий термін, якщо в Україні буде оголошено президентські вибори.

Про це він повідомив в інтерв’ю AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Виборів хочуть росіяни

"Давайте чесно, "рускіє" хочуть мене поміняти, але це справа українців", - зазначив глава держави, коментуючи можливість проведення виборів під час війни.

Також читайте: Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться їхнього руйнівного впливу, - Зеленський

Він також зазначив, що у разі проведення голосування ще не визначився, чи висуватиме свою кандидатуру на другий термін.

"На моєму місці ніхто б не прийняв такого рішення", - зауважив президент.

За його словами, держава під час війни має можливість фокусуватись виключно на війні, це пріоритет один. А зміщувати фокус з війни на вибори, на думку Зеленського, є помилкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене", - Зеленський

Що передувало