Поки не вирішив, чи балотуватимусь на другий термін, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі не визначився, чи висуватиме свою кандидатуру на другий термін, якщо в Україні буде оголошено президентські вибори.
Про це він повідомив в інтерв’ю AFP, інформує Цензор.НЕТ.
Виборів хочуть росіяни
"Давайте чесно, "рускіє" хочуть мене поміняти, але це справа українців", - зазначив глава держави, коментуючи можливість проведення виборів під час війни.
Він також зазначив, що у разі проведення голосування ще не визначився, чи висуватиме свою кандидатуру на другий термін.
"На моєму місці ніхто б не прийняв такого рішення", - зауважив президент.
За його словами, держава під час війни має можливість фокусуватись виключно на війні, це пріоритет один. А зміщувати фокус з війни на вибори, на думку Зеленського, є помилкою.
Що передувало
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
- Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про один термін може нагадати ? Бо нагадив вже й так з надлишком.
"письменник" для тупорилих телепків :https://program.ze2019.com/
А так,всі хочуть його заміни,за висловом Пояркова: і рускі,і американці,і українці,а українці-навіть більше,ніж замінити.
- і що тоді буде - всі поголовно стануть вчергу , аби в ЗСУ записатись ?
А про все інше, вирішимо….
Автори сидять десь в дебрях фсб,а наші люди не хотіли розуміти.
Але ж в яку обгортку не запхни, а печать гнилого нутра на небритому фейсі не сховаєш
Вигрібати після тебе країна буде,мама не горюй.Де взявся той дурацький,прибацаний Голобородько?
Що млять?
Та для кацапів ти найкращий варіант на посаді президента України під час війни.
Тупий🐏, вожак свого племені 🐏🐑, патологічний брехун, заздрісний, пихатий, зарозумілий, мстивий, з комплексом Наполеона.
Рускіє тебе напарили 73% і рускім вигідний такий зєлєбоб. Арахламідія з Мудинським вже все порішали.
7 років у руля весною буде. Якщо вибрати прямо зараз, то Зе буде 12 років у владі.
Як в постсовковій Середній Азії...
«Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував», - інформувало Міноборони.
Нагадаємо, як Володимир Зеленський, який 4 рази проігнорував повістки до військкомату, виступав перед військовими у 2015 році.
Чомусь військові не горять бажанням воювати після настання миру, бо другий раз пройти цей шлях - це адські муки!
П.С.
Ну, якщо піти на другий термін, щоб замітати сліди - тоді мотиви зрузумілі...
Начебто поважне видавництво Forbs із купою експертів змогло назбирати отакі пункти:
"По-перше, збереження української держави. Країна змогла втримати удар після повномасштабного вторгнення, каже Іван Гомза, політолог та завідувач катедри державного управління Київської школи економіки. Хоча й втратила важливі міста, як-от Маріуполь, попри попередження США про атаку, додає він.
По-друге, успіхи у зовнішній політиці. Зеленський зміг обʼєднати навколо України міжнародну коаліцію, каже Давидюк. «Він став лідером України в центрі цієї коаліції», - зазначає він.
По-третє, https://forbes.ua/news/rinok-zemli-za-rik-zbilshivsya-na-58-zrostannya-tsini-viperedilo-inflyatsiyu-doslidzhennya-kse-agrotsentr-30012024-18868 запуск ринку землі. «Після війни земля буде найактивнішим товаром - це наш ресурс на відновлення», - пояснює Магда.
По-четверте, запуск «Дії» та все, що стосується digital-країни. «Багато країн почали запозичувати наш досвід, - каже Давидюк. - Це створює імідж українців як ******** драйвових людей».
Але багато чого залишилося у сірій зоні, каже Давидюк."
https://forbes.ua/money/tisyacholikiy-geroy-dosyagnennya-ta-prorakhunki-volodimira-zelenskogo-za-pyat-rokiv-prezidentstva-20052024-21263
Як на мене, так замало для молодого енергійного талановитого. А перші 2 пункти я б взагалі не записував би на його рахунок. ДіЯ -- то таке, занадто багато питань.
Так що -- НЕ БАЧУ УСПІХІВ, пане президенте.
Ви, мабуть, прибічник пані Тимошенко Юлії світ-Володимирівни? Це її теза.
якщо ти так, то і я так..)
Байкар хрипатий. 🤹♂️