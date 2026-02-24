РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7688 посетителей онлайн
Новости Выборы во время войны
4 407 55

Зеленский о втором президентском сроке: Если будет война - буду баллотироваться, если мир - не факт

Пойдет ли Зеленский на выборы

Владимир Зеленский планирует снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если к моменту проведения выборов война с Россией будет продолжаться.

Об этом он рассказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Будет ли Зеленский баллотироваться?

"Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Обеспечьте нам безопасность для проведения выборов, обеспечьте нам прекращение огня на это время. Это все", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, если во время переговоров удастся обеспечить двухмесячное прекращение огня, тогда выборы вполне возможны.

Читайте также: Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния, - Зеленский

"Пока я нахожусь в пределах этого (первого президентского. - Ред.) срока, не по моей воле. Он просто растянулся (из-за войны. - Ред.). Я не знаю, буду ли идти на выборы. Если война будет продолжаться - да, безусловно. Если будет мир, - не факт, что пойду", - добавил глава государства.

Накануне Зеленский отмечал, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Что предшествовало?

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

Читайте: Зеленский об участии в выборах президента в случае перемирия: Это будет зависеть от народа

Автор: 

выборы (1772) Зеленский Владимир (10583)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
Тварюка, у якої повністю відсутня совість, призвела до найтяжчих наслідків для країни і при цьому щось вякає про своє президенство!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:35 Ответить
+52
Кому ти тут в Україні потрібен? Тим мільйонам вдов, що похоронили своїх чоловіків, чи матерів, що похоронили своїх синів? Ти відкрив двері ворогу до повномасшабного нападу і розчистив їх шлях від мін і фортифікацій. Ти знищив пів України і ще думаєш балатуватися?
Тобі Порошенко передав Україну з Азовським морем, найбільшою в Європі Запорізькою АЕС, процвітаючими містами Донбасу Маріуполем, Бахмутом, Севєродонецьком, Лісічанськом, Авдіївкою... містами-курортами півдня, економіку, яка зростала, десятки працюючих ТЕС(ТЕЦ), заводів, фабрик і 40 мільйонів населення. Що ми маємо зараз? 10 мільйонів втекли за кордон і там вросли в ті країни де знаходяться, 6 мільяйонів залишив на окупованій території. Мільйони в сирій землі, скалічені і сироти..., знищена економіка, збільшені в сотні разів цвинтарі і ти ще відкриваєш свій брудний і брехливий рот?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:38 Ответить
+39
Коротше кажучи, війна йому ой як вигідна, але питання, які дебіли його ще раз виберуть?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коротше кажучи, війна йому ой як вигідна, але питання, які дебіли його ще раз виберуть?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:34 Ответить
так можна подивитись ютуб канал ісландія - (петрова) там він та його прихільники ліжуть дупу Боневтіку
показать весь комментарий
24.02.2026 13:39 Ответить
Ска, як я хочу вибити стільчик з під його ніг
показать весь комментарий
24.02.2026 13:50 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 14:06 Ответить
Хіба лише йому вигідна?? 3% воює, всі інші заробляють на цьому, або просто споглядають зі сторони))
показать весь комментарий
24.02.2026 13:58 Ответить
Дебілів повно.Виберуть.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:05 Ответить
Ніхто не вибере. Тому що виборів більше не буде.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:15 Ответить
Тварюка, у якої повністю відсутня совість, призвела до найтяжчих наслідків для країни і при цьому щось вякає про своє президенство!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:35 Ответить
Брехло хуцпічєскоє.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:37 Ответить
Кому ти тут в Україні потрібен? Тим мільйонам вдов, що похоронили своїх чоловіків, чи матерів, що похоронили своїх синів? Ти відкрив двері ворогу до повномасшабного нападу і розчистив їх шлях від мін і фортифікацій. Ти знищив пів України і ще думаєш балатуватися?
Тобі Порошенко передав Україну з Азовським морем, найбільшою в Європі Запорізькою АЕС, процвітаючими містами Донбасу Маріуполем, Бахмутом, Севєродонецьком, Лісічанськом, Авдіївкою... містами-курортами півдня, економіку, яка зростала, десятки працюючих ТЕС(ТЕЦ), заводів, фабрик і 40 мільйонів населення. Що ми маємо зараз? 10 мільйонів втекли за кордон і там вросли в ті країни де знаходяться, 6 мільяйонів залишив на окупованій території. Мільйони в сирій землі, скалічені і сироти..., знищена економіка, збільшені в сотні разів цвинтарі і ти ще відкриваєш свій брудний і брехливий рот?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:38 Ответить
.. про міліони українських вдов та матерів, то гарний заголовок для парашенських ЗМІ.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:51 Ответить
Чому Makaka?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:22 Ответить
Війна ****** проти України з 2014 року, це вірьовка, за яку тримається зеленський з моноШоблою, галущенко-баканов-єрмак та сотні кабміндічів і держсекретарів з Урядового кварталу!!!
Але в Сирії, дуже дієво використали цю ж вірьовку для привладних та суддівських башара асада!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:40 Ответить
Довiчне ,i конфiскацiя
показать весь комментарий
24.02.2026 13:40 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 13:41 Ответить
Пункти незламності, бусифікація, міндичгейт, двушки на москву, я вам нічого не должєн!.. хто згадає хоч щось хороше з 2019 року що він зробив? Я ні.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:43 Ответить
Тому буде тримати війну постійно.

показать весь комментарий
24.02.2026 13:44 Ответить
А ось і правда про те, як воно мріє виграти вибори - тільки в умовах війни!! Бо в мирний час йому там ніФуя не світить! А під час війни - підтасовуй, забороняй, фальшуй - війна все дозволить!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:45 Ответить
Якщо буде війна - балотуватимусь, якщо мир - не факт

буданов!
дай підсрачник криворагульному юристу невігласу!!!
під час війні ніяких виборів не може бути, за конституцією!
лише добровільне складанні повноважень.

але ж, будь яка спроба гундосої зе!гніди продовжити тримати україну в заручниках, закінчиться народним повстанням!
і, цього разу озброєним!

єдиний шанс у зе!поца, бігти не обертаючись будь куди і сховатися як найглибше. вже зараз!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:47 Ответить
Як же Буданов дасть підсрачник тому хто наділив його високою посадою?! І ти що дійсно вважаєш Буданова чимось кращім за Арестовича чи Арахамію із Дєрмаком, він не набагато кращій за Баканова, торхи розумніший але НЕ ВІН є автором того чудового що робив ГУР?!
показать весь комментарий
24.02.2026 14:03 Ответить
Не «факт», а залізобетонна гарантія- за будь-яких обставин прийдеться виносити разом з кріслом.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:48 Ответить
Ларчик открывается просто:
Знает, что во время войны его никто не тронет.
А вот если наступит мир - надо срочно делать ноги.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:56 Ответить
Хто б сумнівався?! Справа в тому що лише під час війни, а відповідно й дії військового стану, коли влада у його руках, ЗЕзидент має хоч якусь можливість балотуватись й бути обраним, бо у мирний час він не зможе ухилитись від відповідальності за послаблення України з 2019 до 2022 року як економічно так й у обороноздатності, за відвід військ, їх скорочення, розмінування ліній зіткнення на сході та півдні, зупинку ВПК, ракетних програм й т.д. Як не зможе уникнути відповідальності й за продовження послаблення країни під час повномасштабної війни політично і економічно як особисто так й руками призначених ним на високі посади друзів і кумів!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:59 Ответить
Якщо війна буде, то я далі буду на ній наживатися.
Якщо вже сказав що за владу не чіпляєшся, то йдеш в сраку при будь яких розкладах!
показать весь комментарий
24.02.2026 14:00 Ответить
БУДЕ МОЖЛИВІСТЬ КРАСТИ ТА МАРОДЕРИТИ -БУДУ,

ЯКЩО ВІЗЬМУТЬ ЗА яйця ТО НІ.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:01 Ответить
То він їх сам собі відріже, щоб не взяли.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:46 Ответить
Вождь плеиені!
показать весь комментарий
24.02.2026 14:02 Ответить
Не племені, а стада.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:45 Ответить
Мабуть коли мир, то красти важко, другого висновку зробити не можна, тому що коли війна, то потрібні професіонали. А не туристи
показать весь комментарий
24.02.2026 14:03 Ответить
Ну, не може він під час війни залишити крісло!
Бо обіцяв в Омані, що сидітиме аж до передачі влади "легітимному".
А вибори йому вигідні в будь якому разі: якщо не оберуть, він зможе до передачі повноважень законно залишити країну, і ніхто його не матиме права зупинити.
Ну, а якщо оберуть, то "гуляй, рваніна" далі!
показать весь комментарий
24.02.2026 14:03 Ответить
Якщо він залишить крісло, то втратить недоторканність і доведеться за все відповідати. Тому йому зараз вигідно потягнути час і не переобиратися.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:16 Ответить
"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського. - Ред.) терміну, не по моїй волі. ​​Він просто розтягнувся (через війну. - Ред.). БРЕХЛИВА СУТЬ "ЗЕЗРАДНИКА" А ІСТИНА ГОВОРИТЬ-"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського. - Ред.) терміну, ПО СВОЇЙ волі,наплювавши на основний закон України Конституцію, Він просто розтягнувся НЕ САМ.А Я ЙОГО РОЗТЯГНУВ.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:05 Ответить
Зе - чорти б тебе побрали ,
ЗГИНЬ і не дратуй людей , покидьок !!
Дай нашій країні видихнути твою брехню і
суцільне крадівництво !!
показать весь комментарий
24.02.2026 14:07 Ответить
Короче он прямо не стесняясь заявил пока он в кресле война не прекратится и наоборот.) Теперь вопрос как его выковырять из кресла. Предсказуемо что это будет на много сложнее чем с яныком.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:09 Ответить
...а хто з безправних військових щось скаже проти другого прездобольства - то Верховне гавнокомандувач "пасть пАрвьот, моргали виколєт" своїм реєстровим кріпакам..
показать весь комментарий
24.02.2026 14:37 Ответить
Лякає
показать весь комментарий
24.02.2026 14:43 Ответить
Як ти вже всім осточорнів ,нікчемний проросійський клоун.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:44 Ответить
"Якщо буде війна - балотуватимусь, якщо мир - не факт"
Яка глибока теза:
Якщо буде війна ... - це значить, що не всі патріоти знищені, Україна чинить спротив, оманські завдання не виконані, дядя вова будєт нє даволєн - працюю далі.
якщо мир ... - тобто Україна капітулювала, раша досягла своєї мети: руська мова, мпцу (рпц) в фаворі, ЄС/НАТО - в ж0пу, чівакуня при владі, ну а я на Канари/Мальдіви - награбованого онукам вистачить.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:50 Ответить
На другий термін у в'зницю коксонюха, коли відсидить перший.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:05 Ответить
Ха..ха..ха....
показать весь комментарий
24.02.2026 15:09 Ответить
ПНХ
показать весь комментарий
24.02.2026 15:31 Ответить
Вийди з бункеру і спитай віч на віч людей
показать весь комментарий
24.02.2026 15:36 Ответить
Якщо перекласти нормальною мовою:
"Якщо буде війна - буду пробувати чиплятися за владу.
Якщо мир - доведеться тікати..."
показать весь комментарий
24.02.2026 15:52 Ответить
Ця особа, абсолютно пуста всередині та позбавлена залишків совісті, власноруч занурила Україну в криваве пекло, але й досі сміє марити владою..... У 2019 році ти прийняв країну з живим Азовом, працюючою енергосистемою та портами, що дихали життям. Сьогодні ж твоя спадщина - це попіл, руїни та нескінченні ряди прапорів на цвинтарях. Саме твій злочинний саботаж оборонних заходів, роззброєння кордонів та ганебна здача півдня за дві доби відкрили ворогу ворота до наших домівок. Ти здав фортифікації, які мали бути фортецями, і прирік квітучі міста на повільну смерть. Твій цинізм вимірюється не відсотками в рейтингах, а тисячами розірваних сімей і мільйонами зламаних доль.Замість добробуту ти приніс демографічну прірву та знищену економіку та промисловість. Хто має за тебе тварюка голосувати після того що ти накоів? Матері, які виють від болю на могилах своїх синів? Чи може вдови, чиє щастя ти розтоптав своєю недбалістю та порожніми обіцянками про ,,шашлики'' напередодні великої війни? Чи може десятки мільйонів біженців, які дякуючи саме тобі втратили все і розвіялися по різних країнах світу, мов попіл на вітрі? Кожен твій подих цинічного аморального виродка про ,,новий термін'' - це смертельна образа для кожного українця, який втратив своіх рідних, свою домівку, своі надіі та плани на майбутне , своє життя...Ти перетворив Україну на згарище, де пів країни в руїнах, а інша половина в могилах і у нестерпній жалобі. І будь-які твоі розмови про балотування на тлі цього апокаліпсису що ти створив є верхом морального виродження.!!! Твоє прагнення до керма після всього скоєного -це не просто політика, це кривавий плювок в обличчя усій нації, яку ти виставив беззбройною під удар ворога.....
показать весь комментарий
24.02.2026 16:15 Ответить
На йух ти потрібен Ти ,тварина на нари готуйся за те що здав південь зі своїми поплічниками : Єрмаком,Бакановим,Куліничем,Наумовим,Верещук,Даніловим Твої друзі і куми розікрали країну як янукович не крав:Чернишов,Міндич,Шефіри,Галущенко,Татаров,Шурма і інша хєрня.Після цього всього ти прагнеш знову заховатись за спинку трона?
показать весь комментарий
24.02.2026 16:29 Ответить
Хитра падлюка: розуміє, що під час воєнного стану заворушень не буде, а в мирний час можуть і за ноги витягти з ОПи.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:42 Ответить
На хіба ти нам потрібна, гнидо?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:03 Ответить
Країна Мрій - 2 !....
показать весь комментарий
24.02.2026 17:08 Ответить
звичайно, йому зручно присмоктатися всією своєю мафією до України та спекулювати на війні
показать весь комментарий
24.02.2026 17:25 Ответить
в Україні 3 лиха- зельонкін, путін-***** і виборці зеленої гниди.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:45 Ответить
 
 