Зеленский о втором президентском сроке: Если будет война - буду баллотироваться, если мир - не факт
Владимир Зеленский планирует снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если к моменту проведения выборов война с Россией будет продолжаться.
Об этом он рассказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Будет ли Зеленский баллотироваться?
"Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Обеспечьте нам безопасность для проведения выборов, обеспечьте нам прекращение огня на это время. Это все", - заявил Зеленский.
По словам президента Украины, если во время переговоров удастся обеспечить двухмесячное прекращение огня, тогда выборы вполне возможны.
"Пока я нахожусь в пределах этого (первого президентского. - Ред.) срока, не по моей воле. Он просто растянулся (из-за войны. - Ред.). Я не знаю, буду ли идти на выборы. Если война будет продолжаться - да, безусловно. Если будет мир, - не факт, что пойду", - добавил глава государства.
Накануне Зеленский отмечал, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.
Что предшествовало?
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
- В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобі Порошенко передав Україну з Азовським морем, найбільшою в Європі Запорізькою АЕС, процвітаючими містами Донбасу Маріуполем, Бахмутом, Севєродонецьком, Лісічанськом, Авдіївкою... містами-курортами півдня, економіку, яка зростала, десятки працюючих ТЕС(ТЕЦ), заводів, фабрик і 40 мільйонів населення. Що ми маємо зараз? 10 мільйонів втекли за кордон і там вросли в ті країни де знаходяться, 6 мільяйонів залишив на окупованій території. Мільйони в сирій землі, скалічені і сироти..., знищена економіка, збільшені в сотні разів цвинтарі і ти ще відкриваєш свій брудний і брехливий рот?
Але в Сирії, дуже дієво використали цю ж вірьовку для привладних та суддівських башара асада!!!
буданов!
дай підсрачник криворагульному юристу невігласу!!!
під час війні ніяких виборів не може бути, за конституцією!
лише добровільне складанні повноважень.
але ж, будь яка спроба гундосої зе!гніди продовжити тримати україну в заручниках, закінчиться народним повстанням!
і, цього разу озброєним!
єдиний шанс у зе!поца, бігти не обертаючись будь куди і сховатися як найглибше. вже зараз!
Знает, что во время войны его никто не тронет.
А вот если наступит мир - надо срочно делать ноги.
Якщо вже сказав що за владу не чіпляєшся, то йдеш в сраку при будь яких розкладах!
ЯКЩО ВІЗЬМУТЬ ЗА яйця ТО НІ.
Бо обіцяв в Омані, що сидітиме аж до передачі влади "легітимному".
А вибори йому вигідні в будь якому разі: якщо не оберуть, він зможе до передачі повноважень законно залишити країну, і ніхто його не матиме права зупинити.
Ну, а якщо оберуть, то "гуляй, рваніна" далі!
ЗГИНЬ і не дратуй людей , покидьок !!
Дай нашій країні видихнути твою брехню і
суцільне крадівництво !!
Яка глибока теза:
Якщо буде війна ... - це значить, що не всі патріоти знищені, Україна чинить спротив, оманські завдання не виконані, дядя вова будєт нє даволєн - працюю далі.
якщо мир ... - тобто Україна капітулювала, раша досягла своєї мети: руська мова, мпцу (рпц) в фаворі, ЄС/НАТО - в ж0пу, чівакуня при владі, ну а я на Канари/Мальдіви - награбованого онукам вистачить.
"Якщо буде війна - буду пробувати чиплятися за владу.
Якщо мир - доведеться тікати..."