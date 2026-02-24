Зеленский о втором президентском сроке: Если будет война - буду баллотироваться, если мир - не факт

Владимир Зеленский планирует снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если к моменту проведения выборов война с Россией будет продолжаться.

Об этом он рассказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Будет ли Зеленский баллотироваться?

"Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Обеспечьте нам безопасность для проведения выборов, обеспечьте нам прекращение огня на это время. Это все", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, если во время переговоров удастся обеспечить двухмесячное прекращение огня, тогда выборы вполне возможны.

"Пока я нахожусь в пределах этого (первого президентского. - Ред.) срока, не по моей воле. Он просто растянулся (из-за войны. - Ред.). Я не знаю, буду ли идти на выборы. Если война будет продолжаться - да, безусловно. Если будет мир, - не факт, что пойду", - добавил глава государства.

Накануне Зеленский отмечал, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Что предшествовало?

Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

