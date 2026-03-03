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Новини Членство України в ЄС
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Вступ України у 2027 році - це орієнтир для Зеленського, а не для Брюсселя, - Єврокомісія

У ЄС прокоментували вступ України у 2027 році

У Євросоюзі не можуть визначати дату вступу для України.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Так, речниця прокоментувала заяву президента Зеленського, що за кілька днів Україна буде технічно готова до відкриття всіх шести кластерів переговорів про вступ до ЄС.

"Ми взяли до уваги заяву та зобов'язання Президента Зеленського. Ми добре знаємо, наскільки він відданий процесу розширення та переговорам", - сказала вона.

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Водночас речник Маркус Ламберт зазначив, що Єврокомісія залишається твердо відданою просуванню вступу України до Європейського Союзу та підтримці швидкого прогресу ключових реформ.

"Попри загарбницьку війну Росії, Україна також залишається твердо відданою своєму шляху вступу до ЄС, успішно завершивши процес перевірки та просунувшись вперед щодо ключових реформ, що чітко викладено в нашому останньому звіті про розширення, і саме тому ми вітаємо завершення двостороннього скринінгу в рекордні терміни та нагадуємо оцінку Єврокомісії про те, що всі шість кластерів зараз готові до відкриття", - наголосив він.

За словами Ламберта, зараз рішення в руках держав-членів.

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Вступ у 2027 році

Речниця Пінью також прокоментувала, чи готовий ЄС підтримати ідею визначення дати вступу України, зокрема 2027 року, в рамках потенційної мирної угоди.

"Ми не можемо мати це як власний орієнтир. Це орієнтир українського президента, а не наш. А ми з нашого боку зобов'язуємося зробити все можливе, щоб допомогти Україні рухатися далі в цьому процесі, тому що вона, справді, виконує величезну роботу за надзвичайно складних умов", - відповіла вона.

Підсумовуючи речниця сказала, що країну, яка перебуває у стані війни, "потрібно підтримувати".

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Автор: 

Єврокомісія (2448) Зеленський Володимир (27960) членство в ЄС (1513)
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Топ коментарі
+15
В переводе на нормальный, он вам писданул, с ним и разбираетесь. ЕС никому ничего не должен )
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03.03.2026 15:58 Відповісти
+11
Найкращим орієнтиром для потужного був би слідчий ізолятор...
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03.03.2026 15:58 Відповісти
+5
Іншими словами, перекладаючи з дипломатичної на людську, Євросоюз не готовий до відкриття жодного переговорного кластеру через те, що влада Зеленського не виконує зобов'язань, які брала як кандидат до вступу до Євросоюзу.
Так, війна в цій темі є таким собі виправданням, але ж не тільки війна заважає необхідним реформам!
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03.03.2026 16:02 Відповісти
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В переводе на нормальный, он вам писданул, с ним и разбираетесь. ЕС никому ничего не должен )
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03.03.2026 15:58 Відповісти
Найкращим орієнтиром для потужного був би слідчий ізолятор...
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03.03.2026 15:58 Відповісти
Слідчий ізолятор - орієнтир напряму. Це куди йому рухатись. Членство в ЄС - орієнтир події. Це те, що відбудеться, коли він подолає орієнтир напряму.
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03.03.2026 16:09 Відповісти
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
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03.03.2026 16:01 Відповісти
Іншими словами, перекладаючи з дипломатичної на людську, Євросоюз не готовий до відкриття жодного переговорного кластеру через те, що влада Зеленського не виконує зобов'язань, які брала як кандидат до вступу до Євросоюзу.
Так, війна в цій темі є таким собі виправданням, але ж не тільки війна заважає необхідним реформам!
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03.03.2026 16:02 Відповісти
Не зовсім так. Вони відкриють і потім закриють будь-які кластери. Але потім як завжди прийде віця орбан, фіца, бабіш чи ще якийсь навроцький і заявить рішучий протест через українську трубу/зерно/метал/історію/форму черепа - і ЄС розведе руцями в непереборній безсилі.
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03.03.2026 16:13 Відповісти
Правильно сказала. Як можна наперед передбачити чи будуть і як будуть голосувати країни ЄС? Вона ж не Ванга
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03.03.2026 16:04 Відповісти
2270 рік - оце більш реально...
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03.03.2026 16:04 Відповісти
Це хрестоматійний приклад як красиво та ввічливо послати нах...
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03.03.2026 16:06 Відповісти
Це орієнтир українського президента, а не наш. Джерело: https://censor.net/ua/n3603361

Ого, уявляю який стоїть плач та істерика на банковій, тупає ніжками 😸. Так смачно лідера світу вмочили....🤢🐸🤢🐸
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03.03.2026 16:06 Відповісти
І заради чого оце все що відбувається з 2014 го? Щоб тепер всілякі паули паельї отаке чесали?
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03.03.2026 16:07 Відповісти
Скільки там у вас платять?...
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03.03.2026 16:15 Відповісти
Перднув ти в калюжу. Далі що?
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03.03.2026 16:52 Відповісти
А що вам на костромі не подобається що робиця в Україні із 2014-го?
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03.03.2026 16:34 Відповісти
Щоби не проситися у якісь спілки і союзи, в стати самодостатньою і справді незалежною державою, як до прикладу - Великобританія, потрібно всього лише розгромити армію російських загарбників та знищити всі вогнища її спротиву, окупувати територію пітьми, включно з родовищами нафти і газу та захопити ядерні арсенали рашистів.
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03.03.2026 16:08 Відповісти
ЄС нам не світить
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03.03.2026 16:09 Відповісти
Навіть не можуть надати реальну дорожню карту з датами та цілями. Бо це ЕС не цікаво. У них інший план щодо України і то явно не членство в осяжному майбутньому
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03.03.2026 16:13 Відповісти
Якщо реально будуть готувати вступ України в ЄС, то Путло образиться і введе санкції...
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03.03.2026 16:18 Відповісти
перекладаю: українські папуаси, тримайтесь.

Ніякий ЄС вам не світить. Причин багато: "орбан проти"/"Польща чекає рішення по Волині"/"фермери"/"балкани перші взяли талончик на чергу"/"у вас корупція"/"треба виконати дуже багато роботи". Але ми знайдемо нові.

Тримайтесь, любі, ви неймовірні! Ми з вами, майбутні європейці! Ви щит європи!
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03.03.2026 16:30 Відповісти
Мокнули!
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03.03.2026 16:37 Відповісти
Та пішли вони зі своїм ЄС
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03.03.2026 16:42 Відповісти
https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/pfbid0dDcrgHvCrMPM6Q5aU82wXAFU4MtqZeMsgEfbL87qA88nZHyvXi1z4G5Kocez3ZLzl?__cft__[0]=AZb9HXG4eVlEfxjMR4xFtUhu-************************************-0hDxNND7O5vbzMwllgyfS5hKDhBD9-3Rdio0M1Zd2P4JDMuC-q35aeQJgqGb3TNNDj5vSCQlh7YcjJS_arAGH2DtVXMi-pfyVo1yw1gtI2wDqb2w&__tn__=%2CO%2CP-R Іванна Климпуш-Цинцадзе:
Пане президенте Зеленський, попри те, що уряд Орбана дійсно штучно блокує подальше наше просування в перемовинах про членство в Євросоюзі, і навіть попри те, що Росія точно системно продовжить протидіяти нашому успіху, все ж уклінно прошу зі свого боку припинити розповсюджувати маніпуляційні нісенітниці щодо "технічної готовності України до членства в ЄС вже у 27році".
Україна з часу очолюваної вами літньої атаки на антикорупційні органи суттєво сповільнила темп трансформації, що потрібна для членства в ЄС, і це бачать і зауважують наші партнери. Тому їхня готовність передати нам переговорні позиції ще за 3-ма кластерами свідчить виключно про те, що ми матимемо повну картину і можемо чітко спланувати свою роботу з реформ і нарешті її виконувати.
Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел.
А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію.
Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують"...
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03.03.2026 22:23 Відповісти
 
 