Вступ України у 2027 році - це орієнтир для Зеленського, а не для Брюсселя, - Єврокомісія

У Євросоюзі не можуть визначати дату вступу для України.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Так, речниця прокоментувала заяву президента Зеленського, що за кілька днів Україна буде технічно готова до відкриття всіх шести кластерів переговорів про вступ до ЄС.

"Ми взяли до уваги заяву та зобов'язання Президента Зеленського. Ми добре знаємо, наскільки він відданий процесу розширення та переговорам", - сказала вона.

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Водночас речник Маркус Ламберт зазначив, що Єврокомісія залишається твердо відданою просуванню вступу України до Європейського Союзу та підтримці швидкого прогресу ключових реформ.

"Попри загарбницьку війну Росії, Україна також залишається твердо відданою своєму шляху вступу до ЄС, успішно завершивши процес перевірки та просунувшись вперед щодо ключових реформ, що чітко викладено в нашому останньому звіті про розширення, і саме тому ми вітаємо завершення двостороннього скринінгу в рекордні терміни та нагадуємо оцінку Єврокомісії про те, що всі шість кластерів зараз готові до відкриття", - наголосив він.

За словами Ламберта, зараз рішення в руках держав-членів.

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Вступ у 2027 році

Речниця Пінью також прокоментувала, чи готовий ЄС підтримати ідею визначення дати вступу України, зокрема 2027 року, в рамках потенційної мирної угоди.

"Ми не можемо мати це як власний орієнтир. Це орієнтир українського президента, а не наш. А ми з нашого боку зобов'язуємося зробити все можливе, щоб допомогти Україні рухатися далі в цьому процесі, тому що вона, справді, виконує величезну роботу за надзвичайно складних умов", - відповіла вона.

Підсумовуючи речниця сказала, що країну, яка перебуває у стані війни, "потрібно підтримувати".

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