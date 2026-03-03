Вступ України у 2027 році - це орієнтир для Зеленського, а не для Брюсселя, - Єврокомісія
У Євросоюзі не можуть визначати дату вступу для України.
Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
Так, речниця прокоментувала заяву президента Зеленського, що за кілька днів Україна буде технічно готова до відкриття всіх шести кластерів переговорів про вступ до ЄС.
"Ми взяли до уваги заяву та зобов'язання Президента Зеленського. Ми добре знаємо, наскільки він відданий процесу розширення та переговорам", - сказала вона.
Водночас речник Маркус Ламберт зазначив, що Єврокомісія залишається твердо відданою просуванню вступу України до Європейського Союзу та підтримці швидкого прогресу ключових реформ.
"Попри загарбницьку війну Росії, Україна також залишається твердо відданою своєму шляху вступу до ЄС, успішно завершивши процес перевірки та просунувшись вперед щодо ключових реформ, що чітко викладено в нашому останньому звіті про розширення, і саме тому ми вітаємо завершення двостороннього скринінгу в рекордні терміни та нагадуємо оцінку Єврокомісії про те, що всі шість кластерів зараз готові до відкриття", - наголосив він.
За словами Ламберта, зараз рішення в руках держав-членів.
Вступ у 2027 році
Речниця Пінью також прокоментувала, чи готовий ЄС підтримати ідею визначення дати вступу України, зокрема 2027 року, в рамках потенційної мирної угоди.
"Ми не можемо мати це як власний орієнтир. Це орієнтир українського президента, а не наш. А ми з нашого боку зобов'язуємося зробити все можливе, щоб допомогти Україні рухатися далі в цьому процесі, тому що вона, справді, виконує величезну роботу за надзвичайно складних умов", - відповіла вона.
Підсумовуючи речниця сказала, що країну, яка перебуває у стані війни, "потрібно підтримувати".
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Так, війна в цій темі є таким собі виправданням, але ж не тільки війна заважає необхідним реформам!
Ого, уявляю який стоїть плач та істерика на банковій, тупає ніжками 😸. Так смачно лідера світу вмочили....🤢🐸🤢🐸
Ніякий ЄС вам не світить. Причин багато: "орбан проти"/"Польща чекає рішення по Волині"/"фермери"/"балкани перші взяли талончик на чергу"/"у вас корупція"/"треба виконати дуже багато роботи". Але ми знайдемо нові.
Тримайтесь, любі, ви неймовірні! Ми з вами, майбутні європейці! Ви щит європи!
Пане президенте Зеленський, попри те, що уряд Орбана дійсно штучно блокує подальше наше просування в перемовинах про членство в Євросоюзі, і навіть попри те, що Росія точно системно продовжить протидіяти нашому успіху, все ж уклінно прошу зі свого боку припинити розповсюджувати маніпуляційні нісенітниці щодо "технічної готовності України до членства в ЄС вже у 27році".
Україна з часу очолюваної вами літньої атаки на антикорупційні органи суттєво сповільнила темп трансформації, що потрібна для членства в ЄС, і це бачать і зауважують наші партнери. Тому їхня готовність передати нам переговорні позиції ще за 3-ма кластерами свідчить виключно про те, що ми матимемо повну картину і можемо чітко спланувати свою роботу з реформ і нарешті її виконувати.
Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел.
А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію.
Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують"...