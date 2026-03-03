РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12003 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 204 23

Вступление Украины в 2027 году - это ориентир для Зеленского, а не для Брюсселя, - Еврокомиссия

В ЕС прокомментировали вступление Украины в 2027 году

В Евросоюзе не могут определить дату вступления Украины.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пинью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, пресс-секретарь прокомментировала заявление президента Зеленского о том, что через несколько дней Украина будет технически готова к открытию всех шести кластеров переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы приняли во внимание заявление и обязательства президента Зеленского. Мы хорошо знаем, насколько он предан процессу расширения и переговорам", - сказала она.

Читайте: Украина до сих пор не восстановила доверие ЕС после атаки на независимость НАБУ и САП, - еврокомиссар Кос

В то же время пресс-секретарь Маркус Ламберт отметил, что Еврокомиссия остается твердо приверженной продвижению вступления Украины в Европейский Союз и поддержке быстрого прогресса ключевых реформ.

"Несмотря на захватническую войну России, Украина также остается твердо приверженной своему пути вступления в ЕС, успешно завершив процесс проверки и продвинувшись вперед в отношении ключевых реформ, что четко изложено в нашем последнем отчете о расширении, и именно поэтому мы приветствуем завершение двустороннего скрининга в рекордные сроки и напоминаем оценку Еврокомиссии о том, что все шесть кластеров сейчас готовы к открытию", - подчеркнул он.

По словам Ламберта, сейчас решение в руках государств-членов.

Читайте также: Вопрос об ускоренном вступлении Украины в ЕС поднимался на конференции в Мюнхене, - Сибига

Вступление в 2027 году

Спикер Пинью также прокомментировала, готов ли ЕС поддержать идею определения даты вступления Украины, в частности 2027 года, в рамках потенциального мирного соглашения.

"Мы не можем иметь это как собственный ориентир. Это ориентир украинского президента, а не наш. А мы со своей стороны обязуемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине двигаться дальше в этом процессе, потому что она, действительно, выполняет огромную работу в чрезвычайно сложных условиях", - ответила она.

Подытоживая, пресс-секретарь сказала, что страну, которая находится в состоянии войны, "нужно поддерживать".

Читайте также: Зеленский обсудил с лидером ОАЭ помощь в защите от иранских ударов: Команды будут работать над этим

Автор: 

Еврокомиссия (402) Зеленский Владимир (10680) членство в ЕС (619)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Найкращим орієнтиром для потужного був би слідчий ізолятор...
показать весь комментарий
03.03.2026 15:58 Ответить
+5
В переводе на нормальный, он вам писданул, с ним и разбираетесь. ЕС никому ничего не должен )
показать весь комментарий
03.03.2026 15:58 Ответить
+2
Іншими словами, перекладаючи з дипломатичної на людську, Євросоюз не готовий до відкриття жодного переговорного кластеру через те, що влада Зеленського не виконує зобов'язань, які брала як кандидат до вступу до Євросоюзу.
Так, війна в цій темі є таким собі виправданням, але ж не тільки війна заважає необхідним реформам!
показать весь комментарий
03.03.2026 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В переводе на нормальный, он вам писданул, с ним и разбираетесь. ЕС никому ничего не должен )
показать весь комментарий
03.03.2026 15:58 Ответить
Найкращим орієнтиром для потужного був би слідчий ізолятор...
показать весь комментарий
03.03.2026 15:58 Ответить
Слідчий ізолятор - орієнтир напряму. Це куди йому рухатись. Членство в ЄС - орієнтир події. Це те, що відбудеться, коли він подолає орієнтир напряму.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:09 Ответить
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
показать весь комментарий
03.03.2026 16:01 Ответить
Іншими словами, перекладаючи з дипломатичної на людську, Євросоюз не готовий до відкриття жодного переговорного кластеру через те, що влада Зеленського не виконує зобов'язань, які брала як кандидат до вступу до Євросоюзу.
Так, війна в цій темі є таким собі виправданням, але ж не тільки війна заважає необхідним реформам!
показать весь комментарий
03.03.2026 16:02 Ответить
Не зовсім так. Вони відкриють і потім закриють будь-які кластери. Але потім як завжди прийде віця орбан, фіца, бабіш чи ще якийсь навроцький і заявить рішучий протест через українську трубу/зерно/метал/історію/форму черепа - і ЄС розведе руцями в непереборній безсилі.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:13 Ответить
Правильно сказала. Як можна наперед передбачити чи будуть і як будуть голосувати країни ЄС? Вона ж не Ванга
показать весь комментарий
03.03.2026 16:04 Ответить
2270 рік - оце більш реально...
показать весь комментарий
03.03.2026 16:04 Ответить
Це хрестоматійний приклад як красиво та ввічливо послати нах...
показать весь комментарий
03.03.2026 16:06 Ответить
Це орієнтир українського президента, а не наш. Джерело: https://censor.net/ua/n3603361

Ого, уявляю який стоїть плач та істерика на банковій, тупає ніжками 😸. Так смачно лідера світу вмочили....🤢🐸🤢🐸
показать весь комментарий
03.03.2026 16:06 Ответить
І заради чого оце все що відбувається з 2014 го? Щоб тепер всілякі паули паельї отаке чесали?
показать весь комментарий
03.03.2026 16:07 Ответить
Скільки там у вас платять?...
показать весь комментарий
03.03.2026 16:15 Ответить
Перднув ти в калюжу. Далі що?
показать весь комментарий
03.03.2026 16:52 Ответить
А що вам на костромі не подобається що робиця в Україні із 2014-го?
показать весь комментарий
03.03.2026 16:34 Ответить
Нах пішло.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:51 Ответить
Щоби не проситися у якісь спілки і союзи, в стати самодостатньою і справді незалежною державою, як до прикладу - Великобританія, потрібно всього лише розгромити армію російських загарбників та знищити всі вогнища її спротиву, окупувати територію пітьми, включно з родовищами нафти і газу та захопити ядерні арсенали рашистів.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:08 Ответить
Шмарофон, щось ти заглючив😃 зміни платівку, 2022 рік вже закінчився.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:12 Ответить
ЄС нам не світить
показать весь комментарий
03.03.2026 16:09 Ответить
Навіть не можуть надати реальну дорожню карту з датами та цілями. Бо це ЕС не цікаво. У них інший план щодо України і то явно не членство в осяжному майбутньому
показать весь комментарий
03.03.2026 16:13 Ответить
Якщо реально будуть готувати вступ України в ЄС, то Путло образиться і введе санкції...
показать весь комментарий
03.03.2026 16:18 Ответить
перекладаю: українські папуаси, тримайтесь.

Ніякий ЄС вам не світить. Причин багато: "орбан проти"/"Польща чекає рішення по Волині"/"фермери"/"балкани перші взяли талончик на чергу"/"у вас корупція"/"треба виконати дуже багато роботи". Але ми знайдемо нові.

Тримайтесь, любі, ви неймовірні! Ми з вами, майбутні європейці! Ви щит європи!
показать весь комментарий
03.03.2026 16:30 Ответить
Мокнули!
показать весь комментарий
03.03.2026 16:37 Ответить
Та пішли вони зі своїм ЄС
показать весь комментарий
03.03.2026 16:42 Ответить
 
 