Вступление Украины в 2027 году - это ориентир для Зеленского, а не для Брюсселя, - Еврокомиссия

В Евросоюзе не могут определить дату вступления Украины.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пинью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, пресс-секретарь прокомментировала заявление президента Зеленского о том, что через несколько дней Украина будет технически готова к открытию всех шести кластеров переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы приняли во внимание заявление и обязательства президента Зеленского. Мы хорошо знаем, насколько он предан процессу расширения и переговорам", - сказала она.

Читайте: Украина до сих пор не восстановила доверие ЕС после атаки на независимость НАБУ и САП, - еврокомиссар Кос

В то же время пресс-секретарь Маркус Ламберт отметил, что Еврокомиссия остается твердо приверженной продвижению вступления Украины в Европейский Союз и поддержке быстрого прогресса ключевых реформ.

"Несмотря на захватническую войну России, Украина также остается твердо приверженной своему пути вступления в ЕС, успешно завершив процесс проверки и продвинувшись вперед в отношении ключевых реформ, что четко изложено в нашем последнем отчете о расширении, и именно поэтому мы приветствуем завершение двустороннего скрининга в рекордные сроки и напоминаем оценку Еврокомиссии о том, что все шесть кластеров сейчас готовы к открытию", - подчеркнул он.

По словам Ламберта, сейчас решение в руках государств-членов.

Читайте также: Вопрос об ускоренном вступлении Украины в ЕС поднимался на конференции в Мюнхене, - Сибига

Вступление в 2027 году

Спикер Пинью также прокомментировала, готов ли ЕС поддержать идею определения даты вступления Украины, в частности 2027 года, в рамках потенциального мирного соглашения.

"Мы не можем иметь это как собственный ориентир. Это ориентир украинского президента, а не наш. А мы со своей стороны обязуемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине двигаться дальше в этом процессе, потому что она, действительно, выполняет огромную работу в чрезвычайно сложных условиях", - ответила она.

Подытоживая, пресс-секретарь сказала, что страну, которая находится в состоянии войны, "нужно поддерживать".

Читайте также: Зеленский обсудил с лидером ОАЭ помощь в защите от иранских ударов: Команды будут работать над этим