Вступление Украины в 2027 году - это ориентир для Зеленского, а не для Брюсселя, - Еврокомиссия
В Евросоюзе не могут определить дату вступления Украины.
Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пинью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности
Так, пресс-секретарь прокомментировала заявление президента Зеленского о том, что через несколько дней Украина будет технически готова к открытию всех шести кластеров переговоров о вступлении в ЕС.
"Мы приняли во внимание заявление и обязательства президента Зеленского. Мы хорошо знаем, насколько он предан процессу расширения и переговорам", - сказала она.
В то же время пресс-секретарь Маркус Ламберт отметил, что Еврокомиссия остается твердо приверженной продвижению вступления Украины в Европейский Союз и поддержке быстрого прогресса ключевых реформ.
"Несмотря на захватническую войну России, Украина также остается твердо приверженной своему пути вступления в ЕС, успешно завершив процесс проверки и продвинувшись вперед в отношении ключевых реформ, что четко изложено в нашем последнем отчете о расширении, и именно поэтому мы приветствуем завершение двустороннего скрининга в рекордные сроки и напоминаем оценку Еврокомиссии о том, что все шесть кластеров сейчас готовы к открытию", - подчеркнул он.
По словам Ламберта, сейчас решение в руках государств-членов.
Вступление в 2027 году
Спикер Пинью также прокомментировала, готов ли ЕС поддержать идею определения даты вступления Украины, в частности 2027 года, в рамках потенциального мирного соглашения.
"Мы не можем иметь это как собственный ориентир. Это ориентир украинского президента, а не наш. А мы со своей стороны обязуемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине двигаться дальше в этом процессе, потому что она, действительно, выполняет огромную работу в чрезвычайно сложных условиях", - ответила она.
Подытоживая, пресс-секретарь сказала, что страну, которая находится в состоянии войны, "нужно поддерживать".
Так, війна в цій темі є таким собі виправданням, але ж не тільки війна заважає необхідним реформам!
Ого, уявляю який стоїть плач та істерика на банковій, тупає ніжками 😸. Так смачно лідера світу вмочили....🤢🐸🤢🐸
Ніякий ЄС вам не світить. Причин багато: "орбан проти"/"Польща чекає рішення по Волині"/"фермери"/"балкани перші взяли талончик на чергу"/"у вас корупція"/"треба виконати дуже багато роботи". Але ми знайдемо нові.
Тримайтесь, любі, ви неймовірні! Ми з вами, майбутні європейці! Ви щит європи!