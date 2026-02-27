РУС
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
1 143 30

Украина до сих пор не восстановила доверие ЕС после атаки на независимость НАБУ и САП, - еврокомиссар Кос

протести

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что проблемы с доверием со стороны Евросоюза к Украине из-за атаки на НАБУ и САП летом 2025 года все еще существуют.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

О давлении на НАБУ и САП

Вспоминая события июля 2025 года, Кос рассказала, что не могла понять, "зачем Украина это делает", поскольку лишение независимости НАБУ и САП означало бы закрытие пути к членству в ЕС.

На вопрос, можно ли говорить о восстановлении доверия к Украине со стороны ЕС после отмены скандальных законов, еврокомиссар ответила: "Нет, совсем нет. Это останется навсегда".

"Потому что принимать, отменять законы можно сколько угодно, но просто так вернуть доверие – не получится... Когда доверие уже не является полным – тогда, что бы ни делал твой партнер, ты все равно ставишь маленький вопросительный знак: а правильно ли он поступает? Какова теперь цель?" – пояснила Кос.

В то же время она добавила, что восстанавливать это доверие ей помогает украинское общество.

Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект овосстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

НАБУ (1018) членство в ЕС (618) Евросоюз (2851) САП (522) Кос Марта (46)
Топ комментарии
+15
Яка довіра? - верхівка хоче красти і шоб за це нічого не було
показать весь комментарий
27.02.2026 17:45 Ответить
+5
А чого вона наголошує, ніби Україна не заслуговує довіри? Нехай конкретизує, що мова йде про найвище керівництво України, розпочинаючи з Зелі, дермака та їхньої зеленої шобли, про усіх уродів! Вони - не вся Україна; вони - лише чинна влада!

Україна навпаки, вийшла на черговий, вже т.зв. "картонковий" Майдан за незалежність НАБУ+САП.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:51 Ответить
+5
Верхівка на чолі з пейсатою Зегеварою-подругою Міндіча.
%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%87 Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". Джерело: https://censor.net/ua/n3602718
показать весь комментарий
27.02.2026 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка довіра? - верхівка хоче красти і шоб за це нічого не було
показать весь комментарий
27.02.2026 17:45 Ответить
І яка довіра НАБУ І САП коли вони просто збрехали коли обіцяли опублікувати всі плівки ,,,а вони просто інформацію використовують дозовано і не зрозуміло в чиїх інтересах
показать весь комментарий
27.02.2026 17:53 Ответить
Що, допомагаєте владі дискредитувати НАБУ і САП? Вам мало того, що опублікували в Ви не визначилися міндичі бізнес- партнери Зеленського герої чи мародери? Ледь не заморозили Україну, возили ''двушки'' на москву і Вам мало інформація?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:25 Ответить
Верхівка на чолі з пейсатою Зегеварою-подругою Міндіча.
%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%87 Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". Джерело: https://censor.net/ua/n3602718
показать весь комментарий
27.02.2026 17:54 Ответить
"нє імей сто рублей, а імей одного чудового друга і ти будеш мати сотні міільярдів гривень і двушечку на маскву" ))
показать весь комментарий
27.02.2026 18:07 Ответить
І яка довіра НАБУ І САП коли вони просто збрехали коли обіцяли опублікувати всі плівки ,,,а вони просто інформацію використовують дозовано і не зрозуміло в чиїх інтересах
показать весь комментарий
27.02.2026 17:55 Ответить
Після суду опублікують всі плівки, а зараз ВАКС не дозволяє цього робити, бо там купа прізвищ і друзів Голобородько. Для мене все зрозуміло, а Вам мало? Подивіться відео друга баканова і Наумова, які доїли всіх підприємців і вивозили готівку 6- ма автомобілями. Він дав покази Комітету Верховної Ради. Вводили санкції через РНБО..Ця справа також в НАБУ і ті фігуранти найближчі друзі Голобородька'. Чи у Вас мають бути поганими ті, що документують злочинців, а не злочинці?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:32 Ответить
Коли буде суд??
показать весь комментарий
27.02.2026 19:26 Ответить
Не виключено , що й НАБУ ,використало справу з Тимошенко , для атаки на європейсбку перспективу для України і її народу...???
показать весь комментарий
27.02.2026 17:45 Ответить
Вже давно і ясно сказали шо такої перспективи немає..
показать весь комментарий
27.02.2026 17:49 Ответить
Інформацію давай, хто і де давно сказав ...
показать весь комментарий
27.02.2026 17:50 Ответить
Яку Тимошонку? Та, що крала гроші за газ разомі із пукіним?
показать весь комментарий
27.02.2026 17:52 Ответить
"люля" за тамошній союз
показать весь комментарий
27.02.2026 18:06 Ответить
На запитання, чи можна говорити про відновлення довіри до України з боку ЄС після скасування скандальних законів, єврокомісарка відповіла: "Ні, зовсім ні. Це лишиться назавжди". Джерело: https://censor.net/ua/n3602784
Тобто назавжди - і наши діти і внуки в ЄС будуть білими воронами??
показать весь комментарий
27.02.2026 17:47 Ответить
Тому шо воювати за европу може кожен, а от стати "білим" європейцем - вже не кожен
показать весь комментарий
27.02.2026 17:51 Ответить
Тому, що поки ти, твої діти і онуки і більшість українців не буде поводити себе як дорослі і цивілізовані люди,ніякого ЄСу Україні небуде. А от коли це станеця, невідомо.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:55 Ответить
На засіданні комітету у ВР керівники цих крутих борцунів з корупцією заперечили що мають в своїх структрах людей зі США, але сказали, що такий інспектор сидить в посольстві...
Тому цепура дозволу для НАБУ діяти-не діяти в руках США.
До того ж й останній викривач мафії ЗЕ інтерв"ю Березі теж підтвредив - усі матеріали від нього теж знаходяться у ФБР.
То якщо кишеньковий Єрмаківський слуга Умєров вже одноосібно веде пермовини з вітькозтьками , а Єрмак приймає ванни з вовкою на дачі як й раніше ... ТО...
показать весь комментарий
27.02.2026 17:54 Ответить
Знаки питання ставте великі-щоб їх бачили ті хто "не бачить корупції"!
показать весь комментарий
27.02.2026 17:50 Ответить
"це все інсінуація"
показать весь комментарий
27.02.2026 17:51 Ответить
А чого вона наголошує, ніби Україна не заслуговує довіри? Нехай конкретизує, що мова йде про найвище керівництво України, розпочинаючи з Зелі, дермака та їхньої зеленої шобли, про усіх уродів! Вони - не вся Україна; вони - лише чинна влада!

Україна навпаки, вийшла на черговий, вже т.зв. "картонковий" Майдан за незалежність НАБУ+САП.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:51 Ответить
Так вона і має це на увазі. Диполомат не хоче відверто хамити Зеленьському, як любить хамити сам Зеленьський будь- кому..
Всі розуміють хто такі клєптомати в Україні.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:57 Ответить
Бо ухвалювати, скасовувати закони можна скільки завгодно,( ЄС ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ РОБИТЬ ПОДІБНІ РЕЧІ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ)))) але просто так повернути довіру - не вийде... Коли довіра вже не є повною - тоді, що б не робив твій партнер, ти все одно ставиш маленький знак питання: а чи правильно він робить? Яка тепер мета?" -
показать весь комментарий
27.02.2026 17:53 Ответить
В цьому спектаклі під назвою Наполеон зіграла одна людина. Ролей було багато сценарій написаний по дебільному, з суфльорської будки підказував завгосп і ще пару гнид. Роль зіграна тупо і невдало. Прийшлось викручуватися як воші на гребінці.
показать весь комментарий
27.02.2026 17:54 Ответить
НАБУ зараз працює не на Україну, а на Трампа. ККомпромат надається з ФБР. А для Європи українці гідні тільки померти на полі бою, а жити в ситій і багатій Європі - це не для українців. До них ще довіри нема. Рашка зробила стратегічну помилку, напавши на нас, а не на жалюгідну Європу з їх стурбованостями. Вони б і захищалися не армією, а стурбованістю і висловлюванням жалю. Так що не майте ілюзій. Кожен переслідує свої інтереоси
показать весь комментарий
27.02.2026 17:56 Ответить
юдьчин наратив....
Кста, почім такий висер?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:10 Ответить
Без реформи прокуратури і "приземлення" генпрокурора з його замами, новий наступ на НАБУ та САП, діло часу! Нв і зеленський тут ні дочого...
показать весь комментарий
27.02.2026 18:09 Ответить
вимазатись в лайні легко, попробуй відмитись...
показать весь комментарий
27.02.2026 18:17 Ответить
Все правильно. Скільки зелене лайно не називай морозивом, все одно смердить лайном.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:44 Ответить
 
 