Украина до сих пор не восстановила доверие ЕС после атаки на независимость НАБУ и САП, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что проблемы с доверием со стороны Евросоюза к Украине из-за атаки на НАБУ и САП летом 2025 года все еще существуют.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

О давлении на НАБУ и САП

Вспоминая события июля 2025 года, Кос рассказала, что не могла понять, "зачем Украина это делает", поскольку лишение независимости НАБУ и САП означало бы закрытие пути к членству в ЕС.

На вопрос, можно ли говорить о восстановлении доверия к Украине со стороны ЕС после отмены скандальных законов, еврокомиссар ответила: "Нет, совсем нет. Это останется навсегда".

"Потому что принимать, отменять законы можно сколько угодно, но просто так вернуть доверие – не получится... Когда доверие уже не является полным – тогда, что бы ни делал твой партнер, ты все равно ставишь маленький вопросительный знак: а правильно ли он поступает? Какова теперь цель?" – пояснила Кос.

В то же время она добавила, что восстанавливать это доверие ей помогает украинское общество.

Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект овосстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

