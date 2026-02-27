Украина до сих пор не восстановила доверие ЕС после атаки на независимость НАБУ и САП, - еврокомиссар Кос
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что проблемы с доверием со стороны Евросоюза к Украине из-за атаки на НАБУ и САП летом 2025 года все еще существуют.
Об этом она сказала в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.
О давлении на НАБУ и САП
Вспоминая события июля 2025 года, Кос рассказала, что не могла понять, "зачем Украина это делает", поскольку лишение независимости НАБУ и САП означало бы закрытие пути к членству в ЕС.
На вопрос, можно ли говорить о восстановлении доверия к Украине со стороны ЕС после отмены скандальных законов, еврокомиссар ответила: "Нет, совсем нет. Это останется навсегда".
"Потому что принимать, отменять законы можно сколько угодно, но просто так вернуть доверие – не получится... Когда доверие уже не является полным – тогда, что бы ни делал твой партнер, ты все равно ставишь маленький вопросительный знак: а правильно ли он поступает? Какова теперь цель?" – пояснила Кос.
В то же время она добавила, что восстанавливать это доверие ей помогает украинское общество.
Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект овосстановлении независимости НАБУ и САП.
Впоследствии его подписал президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%87 Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". Джерело: https://censor.net/ua/n3602718
Тобто назавжди - і наши діти і внуки в ЄС будуть білими воронами??
Тому цепура дозволу для НАБУ діяти-не діяти в руках США.
До того ж й останній викривач мафії ЗЕ інтерв"ю Березі теж підтвредив - усі матеріали від нього теж знаходяться у ФБР.
То якщо кишеньковий Єрмаківський слуга Умєров вже одноосібно веде пермовини з вітькозтьками , а Єрмак приймає ванни з вовкою на дачі як й раніше ... ТО...
Україна навпаки, вийшла на черговий, вже т.зв. "картонковий" Майдан за незалежність НАБУ+САП.
Всі розуміють хто такі клєптомати в Україні.
Кста, почім такий висер?