Україна досі не відновила довіру ЄС після атаки на незалежність НАБУ і САП, - єврокомісарка Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що проблеми з довірою з боку Євросоюзу до України через атаку на НАБУ та САП влітку 2025 року все ще існують.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Про тиск на НАБУ і САП

Згадуючи події липня 2025 року, Кос розповіла, що не могла зрозуміти, "навіщо Україна це робить", оскільки позбавлення незалежності НАБУ і САП означало б закриття шляху до членства в ЄС.

На запитання, чи можна говорити про відновлення довіри до України з боку ЄС після скасування скандальних законів, єврокомісарка відповіла: "Ні, зовсім ні. Це лишиться назавжди".

"Бо ухвалювати, скасовувати закони можна скільки завгодно, але просто так повернути довіру – не вийде... Коли довіра вже не є повною – тоді, що б не робив твій партнер, ти все одно ставиш маленький знак питання: а чи правильно він робить? Яка тепер мета?" - пояснила Кос.

Водночас вона додала, що відновлювати цю довіру їй допомагає українське суспільство.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

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