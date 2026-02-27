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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Україна досі не відновила довіру ЄС після атаки на незалежність НАБУ і САП, - єврокомісарка Кос

протести

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що проблеми з довірою з боку Євросоюзу до України через атаку на НАБУ та САП влітку 2025 року все ще існують.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Про тиск на НАБУ і САП

Згадуючи події липня 2025 року, Кос розповіла, що не могла зрозуміти, "навіщо Україна це робить", оскільки позбавлення незалежності НАБУ і САП означало б закриття шляху до членства в ЄС.

На запитання, чи можна говорити про відновлення довіри до України з боку ЄС після скасування скандальних законів, єврокомісарка відповіла: "Ні, зовсім ні. Це лишиться назавжди".

"Бо ухвалювати, скасовувати закони можна скільки завгодно, але просто так повернути довіру – не вийде... Коли довіра вже не є повною – тоді, що б не робив твій партнер, ти все одно ставиш маленький знак питання: а чи правильно він робить? Яка тепер мета?" - пояснила Кос.

Водночас вона додала, що відновлювати цю довіру їй допомагає українське суспільство.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

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Автор: 

НАБУ (5741) членство в ЄС (1510) Євросоюз (15184) САП (2615) Кос Марта (58)
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Топ коментарі
+23
Яка довіра? - верхівка хоче красти і шоб за це нічого не було
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27.02.2026 17:45 Відповісти
+11
Верхівка на чолі з пейсатою Зегеварою-подругою Міндіча.
%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%87 Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". Джерело: https://censor.net/ua/n3602718
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27.02.2026 17:54 Відповісти
+10
А чого вона наголошує, ніби Україна не заслуговує довіри? Нехай конкретизує, що мова йде про найвище керівництво України, розпочинаючи з Зелі, дермака та їхньої зеленої шобли, про усіх уродів! Вони - не вся Україна; вони - лише чинна влада!

Україна навпаки, вийшла на черговий, вже т.зв. "картонковий" Майдан за незалежність НАБУ+САП.
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27.02.2026 17:51 Відповісти
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Яка довіра? - верхівка хоче красти і шоб за це нічого не було
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27.02.2026 17:45 Відповісти
Що, допомагаєте владі дискредитувати НАБУ і САП? Вам мало того, що опублікували в Ви не визначилися міндичі бізнес- партнери Зеленського герої чи мародери? Ледь не заморозили Україну, возили ''двушки'' на москву і Вам мало інформація?
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27.02.2026 18:25 Відповісти
Верхівка на чолі з пейсатою Зегеварою-подругою Міндіча.
%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%87 Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". Джерело: https://censor.net/ua/n3602718
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27.02.2026 17:54 Відповісти
"нє імей сто рублей, а імей одного чудового друга і ти будеш мати сотні міільярдів гривень і двушечку на маскву" ))
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27.02.2026 18:07 Відповісти
Після суду опублікують всі плівки, а зараз ВАКС не дозволяє цього робити, бо там купа прізвищ і друзів Голобородько. Для мене все зрозуміло, а Вам мало? Подивіться відео друга баканова і Наумова, які доїли всіх підприємців і вивозили готівку 6- ма автомобілями. Він дав покази Комітету Верховної Ради. Вводили санкції через РНБО..Ця справа також в НАБУ і ті фігуранти найближчі друзі Голобородька'. Чи у Вас мають бути поганими ті, що документують злочинців, а не злочинці?
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27.02.2026 18:32 Відповісти
Коли буде суд??
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27.02.2026 19:26 Відповісти
Коли буде суд? Вже були епізоди, коли обирали запобіжний захід і проводили обшуки. А вирок буде, коли повернуть головних крадіїв із Ізраїля.
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27.02.2026 21:14 Відповісти
ні, вирок буде, коли головні крадії втечуть в ізраїль
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27.02.2026 22:21 Відповісти
Не виключено , що й НАБУ ,використало справу з Тимошенко , для атаки на європейсбку перспективу для України і її народу...???
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27.02.2026 17:45 Відповісти
Інформацію давай, хто і де давно сказав ...
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27.02.2026 17:50 Відповісти
Яку Тимошонку? Та, що крала гроші за газ разомі із пукіним?
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27.02.2026 17:52 Відповісти
"люля" за тамошній союз
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27.02.2026 18:06 Відповісти
На запитання, чи можна говорити про відновлення довіри до України з боку ЄС після скасування скандальних законів, єврокомісарка відповіла: "Ні, зовсім ні. Це лишиться назавжди". Джерело: https://censor.net/ua/n3602784
Тобто назавжди - і наши діти і внуки в ЄС будуть білими воронами??
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27.02.2026 17:47 Відповісти
Тому шо воювати за европу може кожен, а от стати "білим" європейцем - вже не кожен
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27.02.2026 17:51 Відповісти
Саме так, нажаль, саме так....
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27.02.2026 20:04 Відповісти
Хто поїв, тому спасибі, приготовить кожний може)
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27.02.2026 20:14 Відповісти
Тому, що поки ти, твої діти і онуки і більшість українців не буде поводити себе як дорослі і цивілізовані люди,ніякого ЄСу Україні небуде. А от коли це станеця, невідомо.
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27.02.2026 17:55 Відповісти
діти і онуки білими воронами ще терпимо, головне, щоб не зеленими дебілами, як їх діди і батьки в 2019.
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27.02.2026 22:24 Відповісти
На засіданні комітету у ВР керівники цих крутих борцунів з корупцією заперечили що мають в своїх структрах людей зі США, але сказали, що такий інспектор сидить в посольстві...
Тому цепура дозволу для НАБУ діяти-не діяти в руках США.
До того ж й останній викривач мафії ЗЕ інтерв"ю Березі теж підтвредив - усі матеріали від нього теж знаходяться у ФБР.
То якщо кишеньковий Єрмаківський слуга Умєров вже одноосібно веде пермовини з вітькозтьками , а Єрмак приймає ванни з вовкою на дачі як й раніше ... ТО...
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27.02.2026 17:54 Відповісти
"Борцуни" - це термін, який широко використовували провладні боти для дискредитації українських активістів. В тебе гарно виходить.
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28.02.2026 09:33 Відповісти
Знаки питання ставте великі-щоб їх бачили ті хто "не бачить корупції"!
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27.02.2026 17:50 Відповісти
"це все інсінуація"
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27.02.2026 17:51 Відповісти
А чого вона наголошує, ніби Україна не заслуговує довіри? Нехай конкретизує, що мова йде про найвище керівництво України, розпочинаючи з Зелі, дермака та їхньої зеленої шобли, про усіх уродів! Вони - не вся Україна; вони - лише чинна влада!

Україна навпаки, вийшла на черговий, вже т.зв. "картонковий" Майдан за незалежність НАБУ+САП.
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27.02.2026 17:51 Відповісти
Так вона і має це на увазі. Диполомат не хоче відверто хамити Зеленьському, як любить хамити сам Зеленьський будь- кому..
Всі розуміють хто такі клєптомати в Україні.
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27.02.2026 17:57 Відповісти
Тому, що саме "мудрий народ" України цю зелену шоблу обрав (ну крім єрмака, звісно).
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28.02.2026 10:31 Відповісти
Бо ухвалювати, скасовувати закони можна скільки завгодно,( ЄС ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ РОБИТЬ ПОДІБНІ РЕЧІ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ)))) але просто так повернути довіру - не вийде... Коли довіра вже не є повною - тоді, що б не робив твій партнер, ти все одно ставиш маленький знак питання: а чи правильно він робить? Яка тепер мета?" -
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27.02.2026 17:53 Відповісти
В цьому спектаклі під назвою Наполеон зіграла одна людина. Ролей було багато сценарій написаний по дебільному, з суфльорської будки підказував завгосп і ще пару гнид. Роль зіграна тупо і невдало. Прийшлось викручуватися як воші на гребінці.
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27.02.2026 17:54 Відповісти
НАБУ зараз працює не на Україну, а на Трампа. ККомпромат надається з ФБР. А для Європи українці гідні тільки померти на полі бою, а жити в ситій і багатій Європі - це не для українців. До них ще довіри нема. Рашка зробила стратегічну помилку, напавши на нас, а не на жалюгідну Європу з їх стурбованостями. Вони б і захищалися не армією, а стурбованістю і висловлюванням жалю. Так що не майте ілюзій. Кожен переслідує свої інтереоси
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27.02.2026 17:56 Відповісти
юдьчин наратив....
Кста, почім такий висер?
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27.02.2026 18:10 Відповісти
Без реформи прокуратури і "приземлення" генпрокурора з його замами, новий наступ на НАБУ та САП, діло часу! Нв і зеленський тут ні дочого...
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27.02.2026 18:09 Відповісти
вимазатись в лайні легко, попробуй відмитись...
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27.02.2026 18:17 Відповісти
Все правильно. Скільки зелене лайно не називай морозивом, все одно смердить лайном.
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27.02.2026 18:44 Відповісти
От нашо плутати Державу з шоблою які мають фамілії?(((
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27.02.2026 20:19 Відповісти
Що це вона нас ображає? Не Україна, а Зельона влада!
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27.02.2026 20:26 Відповісти
Такі сміщні. А хто вірить про Єс і довіру? Міндіч, 50 дямів на Трипільській тец…
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27.02.2026 22:15 Відповісти
Українці навіть не усвідомлюють того, що НАБУ і САП були створені паралельно СБУ та прокуратурі, тому що останни не здатні боротися з корупцією самостійно. Ніде у світі немає таких паралельних структур, ви хоч це розумієте? Вам про це ЄС не говорить прямо щоб пошкодувати ваші почуття самоповаги. Але я вам кажу правду: боже яка ганьба.
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28.02.2026 00:11 Відповісти
Верховний Лідор-головнокомандувач досі не може знайти гроші для оплати функціонування цих двох головних українських інститутів. Тобто Європа платить українцям, щоб вони захищали самих себе від злодійства. Досі ніхто з навить з патриотив в Україні не зібрав на їхню роботу жодного цента чи шага, нікого не цікавить щоб жити та працювати чесно не обманувати один одного навіть серед пересічних українців. На дрони збирають мільйони але справедливість нікому не потрібна. в ЄС зібралися...ой боже.
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28.02.2026 00:29 Відповісти
Це вона про підвищення Дуки та посилення Поклада. І непохитність Татарова.
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28.02.2026 05:09 Відповісти
Яка довіра? Найбагатша країна Європи Україна тепер у боргах як у шовках.
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28.02.2026 08:43 Відповісти
іспанський сором.....
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28.02.2026 09:21 Відповісти
Ну яка може бути довіра до ЗЕбанутих міндічів? Поки бубочка при владі, ніхто на заході не повірить цій зграї шакалів.
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28.02.2026 10:35 Відповісти
Головне що Угорщина і Словаччина мають довіру ...
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28.02.2026 10:54 Відповісти
 
 