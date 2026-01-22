УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13513 відвідувачів онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Ракети Tomahawk для України
8 357 61

Ми виправили липневу помилку з НАБУ, тому позицію щодо Taurus чи Tomahawk варто переглянути, - Качка

Україна не отримала Томагавки через закон про НАБУ

Україна виправила помилку із обмеженням незалежності антикорупційних органів, тому партнери також мають виправити помилку щодо затримки із постачання військової допомоги, зокрема ракет Taurus і Tomahawk.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час Українського сніданку в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"У нас за останній час 124 офіційні особи засуджені за корупцію. Я подавав до парламенту постанову про звільнення двох міністрів, звинувачених у корупції. І кожна така відставка очищує Україну. Так, звичайно, ми досі відчуваємо певне відлуння липневих подій (ухвалення Радою закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП. - Ред.).

Справді, це була помилка. Ми всі зробили багато помилок. Наприклад, щодо ненадання Україні ракет Taurus чи Tomahawk. Але ми виправили свою помилку, і питання, чи виправлені інші помилки? Адже серед наших партнерів усе ще багато нерішучості", - зазначив він.

Качка заявив, що Україна зобов’язалася впровадити всі необхідні для вступу до ЄС реформи, аби він базувався на наших досягненнях і заслугах.

"Незабаром у мене нові переговори, і цього року ми більше не хочемо вищати і пищати, що щось не виходить, а зосередитися на виконанні", - підсумував він.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

  • 6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.
  • Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.
  • 8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.
  • 13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.
  • 17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.
  • 31 жовтня стало відомо, що Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Трампа.
  • Проте вже на початку листопада Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

Автор: 

НАБУ (5698) Качка Тарас (159) Taurus Таурус (65) Томагавк (79)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Та ну прям. Ніхто їх і не збирався давати. Так блаблабла вони завжди готові.
22.01.2026 11:03 Відповісти
22.01.2026 11:03 Відповісти
+16
як завжди винуватці сцикливі керівники США і ФРН, але зегнида не винуватий.
22.01.2026 11:15 Відповісти
22.01.2026 11:15 Відповісти
+13
Після того як перестали йти двушечки на москву кацапи почали шалено гатити по енергетиці. Ох набу і підісрало, коли наїхало на Міндіча. Хай би крали собі. Цеж копійки в порівнянні з тим що дають партнери. Ви скажете що це брєд. Але зеленьський живе в світі рожевих поні та доброго коня Єрмака. Так що такий варіант теж може бути
22.01.2026 11:08 Відповісти
22.01.2026 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
22.01.2026 11:03 Відповісти
"Про це заявив віцепрем'єр-міністр"
22.01.2026 11:06 Відповісти
22.01.2026 11:06 Відповісти
І шо?
22.01.2026 11:26 Відповісти
22.01.2026 11:26 Відповісти
Не "спосори" відмазуються, а український посадовець заявляє про зрив поставок через дії Зеленського.
22.01.2026 11:30 Відповісти
22.01.2026 11:30 Відповісти
..."ми пахалі і з картонками стоялі" ?

качка це така ЗЄльона потвора, яка повзає по Печерську.
не плутати з качкою водоплавною - корисним птахом

.
22.01.2026 13:42 Відповісти
22.01.2026 13:42 Відповісти
Зеленпоц його не підписував!
22.01.2026 11:03 Відповісти
22.01.2026 11:03 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3564741/zelenskyyi-********-zakon-yakyyi-likviduye-nezalejnist-nabu-ta-sap

таки підписував
22.01.2026 11:14 Відповісти
22.01.2026 11:14 Відповісти
Ну, може і підписував...
Але точно не знав!!
22.01.2026 12:27 Відповісти
22.01.2026 12:27 Відповісти
І Венера стояла в затемненні Юпітера. А тепер то вже точно дадуть.
22.01.2026 11:04 Відповісти
22.01.2026 11:04 Відповісти
не дадуть, бо гренландія в опасності!
22.01.2026 11:11 Відповісти
22.01.2026 11:11 Відповісти
А перед Гренландією - не на часі, бо Техас досі окупований. В сенсі звільнений.
22.01.2026 11:29 Відповісти
22.01.2026 11:29 Відповісти
Це не через якісь там закони , апріорі їх би ніхто не дав, своє виробництво ракет повинно бути ( з такою спадщиною великою), я думаю навіть в Пакистані свої ракети є.
22.01.2026 11:04 Відповісти
22.01.2026 11:04 Відповісти
...І кожна така відставка очищує Україну... А ще було б чудово, щоб очистили і тих хто їх призначає на посади.
22.01.2026 11:04 Відповісти
22.01.2026 11:04 Відповісти
Ну якщо не отримаємо, то Качка-балабол. ( а він балабол, бо ракет нам не дадуть, бо ми унтерменші).
22.01.2026 11:05 Відповісти
22.01.2026 11:05 Відповісти
Не звизди, Качка. Не отримали це озброєння через сцикливих керівників США і ФРН, в не через викриття корупції зебілів у владі.
22.01.2026 11:06 Відповісти
22.01.2026 11:06 Відповісти
Після не значить з цієї причини.
22.01.2026 15:30 Відповісти
22.01.2026 15:30 Відповісти
помилки виправлено , а Томагавки де ?
22.01.2026 11:10 Відповісти
22.01.2026 11:10 Відповісти
так ось чому фламінги далі павільйонна кіностудії не вилетіли!
тому що, склади готовили для таурісів та томагавків!

скажіть мені, хто, ****, генерує цю зелену квартальну маячню?
невже буданга?
чи, поки він в давосах, литвин вгашений креатує?
22.01.2026 11:13 Відповісти
22.01.2026 11:13 Відповісти
Не факт. Томагавки Трампи би не дав ніколи - він коханий Путіна
22.01.2026 11:19 Відповісти
22.01.2026 11:19 Відповісти
В тебе вічно Трамп щось Україні винуватий ,так запускай міфічні фуфламінги ,що тобі заважає
22.01.2026 11:21 Відповісти
22.01.2026 11:21 Відповісти
Так і Тауруси ніхто не збирається давати... Виходить, що і Мерц "коханний"?
22.01.2026 11:27 Відповісти
22.01.2026 11:27 Відповісти
Який відношення має товстий заброньований хряк качка до "Томагавка " ,він взагалі розуміє ,що для запуску "Томагавк " потрібні есмінці ,підводні човни і стратегічні бомбардувальники ,а в нас вони є ? Немає , то для чого взагалі про їх киздіти ?
22.01.2026 11:19 Відповісти
22.01.2026 11:19 Відповісти
Для запуску цих ракет є наземні пускові. От якраз би і протестували їх в реальних бойових умовах.
Якби щодня один "Томагавк" знищував одне кацапське підприємство ВПК, то за кілька місяців пі#д@рам довелось би припинити ракетні обстріли та щоденні атаки безпілотниками.
22.01.2026 13:02 Відповісти
22.01.2026 13:02 Відповісти
Щодо передачі ракет погоджусь, не дадуть. Але сухопутні пускові давненько вже є.
22.01.2026 13:18 Відповісти
22.01.2026 13:18 Відповісти
Качка пустив качку. Томагавк не дали, тому, що нема пускових для них, а Таурус літака, з якого можна запустити. І ризик кротівні РФ в Україні
22.01.2026 11:21 Відповісти
22.01.2026 11:21 Відповісти
Так, звичайно, ми досі відчуваємо певне відлуння липневих подій (ухвалення Радою закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП. - Ред.) і наслідки цього неправильного рішення, тому що ми не отримали "Тауруси" і "Томагавки". Але ми свої помилки виправили", - розповів він. Джерело: https://censor.net/ua/n3596689
Виправили? 🤔 Тобто Тауруси і Томагавки нам вже надали? Не надали? То може таки не виправили?
22.01.2026 11:23 Відповісти
22.01.2026 11:23 Відповісти
Зелені ******** чітко роблять свою роботу, якнайбільше нашкодити країні
22.01.2026 11:23 Відповісти
22.01.2026 11:23 Відповісти
То виходить, що зеленський, підписуючи той закон, лишив країну без ракет? Це стаття 111 ККУ, шкода обороноздатності держави - державна зрада.
22.01.2026 11:25 Відповісти
22.01.2026 11:25 Відповісти
Цю державну зраду він скоїв декілька разів .
22.01.2026 11:45 Відповісти
22.01.2026 11:45 Відповісти
декілька разів на день...
22.01.2026 11:59 Відповісти
22.01.2026 11:59 Відповісти
..досить *******, до чого тут Закон, Трамп якщо б хотів, то дав, а німці ніколи мабуть не дадуть!!!!
22.01.2026 11:28 Відповісти
22.01.2026 11:28 Відповісти
Какую только бредятину не начнешь говоришь за завтраком , да еще и в Давосе
22.01.2026 11:31 Відповісти
22.01.2026 11:31 Відповісти
особєнно якщо накатить оковитої, чи шо вони там хлєбають
22.01.2026 11:37 Відповісти
22.01.2026 11:37 Відповісти
спиртягу, чистоганом. не заїдаючи!
22.01.2026 12:15 Відповісти
22.01.2026 12:15 Відповісти
А до прийняття цього закону у липні 2025 року і після його скасування не давали тому що...?
22.01.2026 11:39 Відповісти
22.01.2026 11:39 Відповісти
В США теж побачили що в нас президент покидьок !
22.01.2026 11:39 Відповісти
22.01.2026 11:39 Відповісти
Як би там не було, але роль ішака в тому, що так сталось є беззаперечною. Це чмо завжди опосередковано та чужими руками приносить лише шкоду.
22.01.2026 11:42 Відповісти
22.01.2026 11:42 Відповісти
Качка вирішив виправдати своє прізвище, запустивши інформаційну качку!
22.01.2026 11:43 Відповісти
22.01.2026 11:43 Відповісти
Через липневий закон про НАБУ та САП Україна не отримала:

- taurus, tomahawk
- thaad, arrow-3
- f-22, f-35, b-2 spirit
- ядерну зброю
- зірку смерті

Союзники от-от хотіли це відправити, буквально поїзди вирушали...але ні, ну ніяк. Зараз "помилки виправлено", але все, ніякої ядерки вже не буде
22.01.2026 11:51 Відповісти
22.01.2026 11:51 Відповісти
Корупція вбиває.
22.01.2026 11:52 Відповісти
22.01.2026 11:52 Відповісти
занадто вже дорого обходиться українцям "навчання на президента" (на живих людях!!!) та очевидні для нЕглядачів кварталу та телелайнофону помилки патужно-незламної Зєлі Нєлоха, Вироку-2019..
22.01.2026 11:52 Відповісти
22.01.2026 11:52 Відповісти
"Через липневий закон про НАБУ та САП Україна не отримала Taurus та Tomahawk"

ну, если это так, то это диверсия, и качка должен сказать как надо наказать инициаторов этого закона
22.01.2026 11:54 Відповісти
22.01.2026 11:54 Відповісти
неотримали бо ніхто не давав..Цей вася взагалі звідки віліз?? Що за йолоп??? Кого суди наші святі засудили за корупцію??? на які терміни??? Чи вже по амністії з суддями в банці паряться...
22.01.2026 11:55 Відповісти
22.01.2026 11:55 Відповісти
Помилки виправили? А як з тими втратами України які ми могли і не понести ? Як із жертвами, які загинули, а могли б і не загинути? Провладна бидлота має сушитися на вітрі, тоді до них дійде. Влада в Україні має належати українцям, а не гешефтникам!
22.01.2026 11:56 Відповісти
22.01.2026 11:56 Відповісти
Ох і кіздун...
22.01.2026 11:58 Відповісти
22.01.2026 11:58 Відповісти
нехай Качка запхає собі в дупу цю інформаційну офісно-преЗЕдентську "качку"... а в 2022, 2023, 2024, та пів року 2025 теж через закон про НАБУ нам ракети Таурус та Томагавк не давали??? Чи ета другоє?
22.01.2026 12:07 Відповісти
22.01.2026 12:07 Відповісти
я так і не зрозумів, чи качка хотів перемогти українську корупцію, чи німецьку, чи американську ...
22.01.2026 12:15 Відповісти
22.01.2026 12:15 Відповісти
Скількома життями ми заплатили за "помилку з набу"? Хто заплатив? Хоч один депутат чи ефективний менеджер загинув?
22.01.2026 13:24 Відповісти
22.01.2026 13:24 Відповісти
Виправили? А що зепіздент з зекодлою вже в СІЗО?
22.01.2026 13:34 Відповісти
22.01.2026 13:34 Відповісти
То була не помилка, то була ваша, зелені уроди, зрада - щоправда, завдяки народу України не доведена до завершення
22.01.2026 14:12 Відповісти
22.01.2026 14:12 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/62032 Борислав Береза:
Я правильно розумію, що віцепрем'єр заявив про те, що через атаку Зеленського на НАБУ та САП ми не отримали ракети? Це обмовка по Фройду чи визнання того, що скоєно?
22.01.2026 14:45 Відповісти
22.01.2026 14:45 Відповісти
це що наші люди гинули і гинуть за те що зекодла крала і нам не давали зброю
22.01.2026 14:47 Відповісти
22.01.2026 14:47 Відповісти
И как оценить принятие и подписание закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП? Напрашивается само собой два варианта:
1. Вселенская глупость, которая привела к многочисленным трагедиям;
2. Циничное предательство государственных интересов, которое привело к многочисленным трагедиям.
22.01.2026 15:13 Відповісти
22.01.2026 15:13 Відповісти
Влада - суцільна помилка
22.01.2026 15:20 Відповісти
22.01.2026 15:20 Відповісти
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
23.01.2026 11:09 Відповісти
23.01.2026 11:09 Відповісти
 
 