Ми виправили липневу помилку з НАБУ, тому позицію щодо Taurus чи Tomahawk варто переглянути, - Качка

Україна виправила помилку із обмеженням незалежності антикорупційних органів, тому партнери також мають виправити помилку щодо затримки із постачання військової допомоги, зокрема ракет Taurus і Tomahawk.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час Українського сніданку в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"У нас за останній час 124 офіційні особи засуджені за корупцію. Я подавав до парламенту постанову про звільнення двох міністрів, звинувачених у корупції. І кожна така відставка очищує Україну. Так, звичайно, ми досі відчуваємо певне відлуння липневих подій (ухвалення Радою закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП. - Ред.).

Справді, це була помилка. Ми всі зробили багато помилок. Наприклад, щодо ненадання Україні ракет Taurus чи Tomahawk. Але ми виправили свою помилку, і питання, чи виправлені інші помилки? Адже серед наших партнерів усе ще багато нерішучості", - зазначив він.

Качка заявив, що Україна зобов’язалася впровадити всі необхідні для вступу до ЄС реформи, аби він базувався на наших досягненнях і заслугах.

"Незабаром у мене нові переговори, і цього року ми більше не хочемо вищати і пищати, що щось не виходить, а зосередитися на виконанні", - підсумував він.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

31 жовтня стало відомо, що Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Трампа.

Проте вже на початку листопада Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

